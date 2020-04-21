Mersinli lojistikçiler, sınır kapılarında test yapılsın istiyor

21 Nisan 2020

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Salgın sürecinde sınır kapılarının kapatılması, dış pazarlardan gelen talebin azalması ile iç ve dış bürokratik sorunlardan olumsuz etkilenen alanların başında taşımacılık sektörü geliyor. Sektörün kümelendiği kentlerden Mersin’deki firmalar, bu olumsuzlukları aşmak, ticarette yaşanan kaybın azaltılması için şoförlere uygulanan 14 günlük karantina yerine, sınır kapılarında virüs tanı testi yapılmasını ve vizelerin uzatılmasını bekliyor. Sektördeki mevcut işlem hacminin yüzde 60 oranında düştüğünü, aylık bazda yaşadıkları kaybın ise 500 milyon dolar olduğunu aktaran Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Üyesi ve Özkayalar Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Özkaya, Türkiye’nin en büyük lojistik kümelenmesine sahip kentlerden biri olan Mersin’deki aylık kaybın da 50 milyon dolara yaklaştığını söyledi. Özkaya, Mersin’de firma başına düşen aylık kaybın ise 150 ile 200 bin dolar arasında değiştiğini kaydetti.

“İran’daki 300 şoför tanı testiyle ülkeye alınmalı”

Sınır kapılarında şoförlere uygulanan 14 günlük karantina uygulaması ve vize işlemelerinde yaşanan sorunlar nedeniyle sektörde nitelikli personel bulunamadığını ifade eden Yaşar Özkaya, “Bürokratik sorunlar nedeniyle araçları ile 1 aydır İran sınırında mahsur kalan 300 şoförün ve firmalarımızın mağduriyetlerinin daha da büyümemesi için Gürbulak Sınır Kapısı’nda gerekli tüm sağlık önlemlerini alınarak geçişlerin zaman kaybetmeden, uluslararası taşımacılık sektörüne açılması gerekiyor” diye konuştu.

Sanayi üretimindeki düşüşe bağlı olarak lojistik sektöründe işlem oranlarının her geçen gün daraldığına dikkat çeken Ufuk Intermodal Lojistik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Maya, sektördeki hizmetlerin aksamaması ve firmaların en büyük girdi kalemlerinden biri olan araç ve ekipman alımları için devlet bankaları tarafından sağlanan Kredi Garanti Fonu (KGF) kredilerinde, daha uygun kredi oranları beklediklerini dile getirdi. Maya, şunları söyledi:

“Firmalarımızın bu sıkıntılı dönemde maliyet hesaplarının olumsuz etkilenmemesi için ayrıca yıllık olarak yapılan hizmet anlaşmalarına bağlı olarak EPDK tarafından yapılan akaryakıt fiyat uygulamasının en az 6 aylık periyotlarda yapılması gerekiyor. Öte yandan evrak trafiğinin personeller arasındaki teması en az seviyeye düşürmek adına e-evrak ve e-irsaliye gibi elektronik sistemleri teşvik etmek sektörümüz açısından faydalı olacaktır.”

“Şoför vizeleri en az 6 ay olmalı”



Avrupa ülkelerinin elçilik ve konsolosluklarda vize başvurularını askıya alması ve 14 günlük karantina uygulaması nedeniyle şoförlerin vize işlemlerinde yaşanan sorunların büyüdüğünü belirten Irmaklar Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Zahir Irmak, bu yüzden sektörde vizeli şoför açığı meydana geldiğini ifade etti. Yapılacak diplomatik girişimlerle 3 aylık verilen vizelerin geçici bir süre için en az 6 aya uzatılması gerektiğini belirten Irmak, şoför sorununun büyümemesi için tüm sınır kapılarında virüs tanı testi uygulamasının da başlatılması gerektiğini ifade etti. Irmak, “Irak’ta uygulanan tampon bölgede araçlarımızı teslim ettiğimiz Iraklı şoförler yeni nesil araçların kullanımını bilmedikleri için maddi hasara neden oluyor. En büyük sermayemiz araçlarımızın daha fazla zarar görmemesi için Habur Sınır Kapısı’nda COVID-19 test uygulamasının başlatılmasını bekliyoruz. Ayrıca Kapıkule Sınır Kapısı’nda firmalara sağlanan ÖTV’siz mazot desteğinin Habur Sınır Kapısı’nda da başlatılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.