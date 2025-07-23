"Mersinli şeftali üreticisi maliyetin yarısına ürün satıyor"

Asya ÇOKKESER

Musa yılmaz, Mersin’deki şeftali üreticilerinin artan girdi maliyetleri ve düşük alım fiyatları nedeniyle zor günler geçirdiğine dikkat çekerek, nisan ayında başlayan ve ekim ayına kadar süren hasat döneminde özellikle meyve suyu fabrikalarına ciddi miktarda ürün verdiklerini, ancak alım fiyatlarının üreticiyi zarara uğrattığını söyledi. Yılmaz, “Bugün şeftalinin kilogram başına üretim maliyeti 15 TL’yi buluyor. Fabrikaların alım fiyatı ise 7 TL seviyesinde. Yani üretici sattığı bir kilo şeftaliyle sadece yarım ekmek alabiliyor.

Bu sürdürülebilir bir durum değil” ifadelerini kullandı. Tarımda kullanılan gübre, ilaç, mazot gibi temel girdilerdeki fiyat artışlarının, TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyon oranlarının çok üzerinde gerçekleştiğine de değinen Yılmaz, buna rağmen şeftali alım fiyatlarının maliyet artışlarını karşılamaktan uzak kaldığını kaydetti. Üreticinin korunabilmesi için acil önlem alınması gerektiğini vurgulayan Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü, “Meyve suyu üretiminde kullanılan ürünler için bir taban fiyat belirlenmesini istiyoruz. Ayrıca bu süreçte üretici örgütlerinin de yer alması gerekiyor.

Fiyatların üretici maliyetlerinin altında belirlenmesi, önümüzdeki yıllarda üretim planlamasını da olumsuz etkileyecek. Başta meyve suyu fabrikaların yetkilileri olmak üzere tüm tarafları duyarlı davranmaya davet ediyoruz. Bu fiyatlar çiftçiyi toprağından koparıyor. Devlet yetkililerinden de destek bekliyoruz. Lütfen feryadımıza kulak verin. Bu gidişle üretecek çiftçi bulamayacaksınız.”