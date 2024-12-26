Mersinli süt üreticileri yeni çiğ süt fiyatlarını yetersiz buldu

Meryem KARADAĞ- Müjde DEMİR

Ulusal Süt Konseyi, 1 Ocak itibarıyla çiğ süt tavsi­ye fiyatının yüzde 17,1 artırılacağını ve fiyatın 14.65 TL’den 17.15 TL’ye çıkarılacağı­nı duyurdu.

Tarsus Ticaret Bor­sası Başkanı Mustafa Teke, yem fiyatları ve diğer girdi maliyet­lerindeki artışa dikkat çeker­ken, Mersin Damızlık Sığır Ye­tiştiricileri Birliği Başkanı Nu­ri Demirbaş, süt üreticilerinin, artan maliyetler nedeniyle zor­luklarla karşı karşıya kaldığını yem, enerji ve veteriner hizmet­leri gibi giderlerin hızla yüksel­mesiyle, üreticilerin kâr marjla­rını daralttığını söyledi. Mersin Süt Üreticileri Birliği Başkanı Kuzey Acarbaş ise açıklanan ye­ni süt fiyatlarının gerçekçi olma­dığını belirterek, üreticilerin hü­kümetten destek ve sübvansiyon beklediğine vurgu yaptı.

Hayvanlar kesime gönderiliyor

Tarsus Ticaret Borsası (TTB) Başkanı ve Ziraat Mühendisi Mustafa Teke, süt üretimi ma­liyetlerine getirilen zamlardan dolayı hayvanların mecburen kesime gönderildiğini belirt­ti.

Teke, hayvancılıkla ilgili ya­şanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için istikrarlı bir yol haritasına ihtiyaç duyulduğu­nu vurguladı. Ulusal Süt Konse­yi, 1 Ocak itibarıyla çiğ süt tav­siye fiyatının yüzde 17,1 artırı­lacağını ve fiyatın 14,65 TL’den 17,15 TL’ye çıkarılacağını duyur­du. Konseyin bildirisi hayvan­cılar tarafından sevinçle değil, tepkiyle karşılandı.

Alım fiyatı­na yapılan ve yapılacak zamla­rın zararı karşılamayacağını be­lirten süt üreticileri; yem, nak­liyat, ilaç, veteriner ve elektrik gibi gider fiyatlarının düşürül­mesini istedi. 17 yıldır hayvan­cılık yapan ve sağımhane işleten TTB Başkanı Ziraat Mühendisi Mustafa Teke, hayvancılıkta is­tikrarlı bir yol haritası olmama­sı sebebiyle mağdur olduklarını söyledi.

Ulusal Süt Konseyi’nin neredeyse 1 yıldır çiğ süte zam yapmadığını dile getiren Musta­fa Teke, “Yem fiyatlarına, vete­riner hizmetlerine zam üstüne zam geliyor. Hayvanlarımı bü­yüttüm, süt verecek hâle getir­dim. Şimdi çalışanım veteriner çağırmak istediğinde, ‘kesime gönder’ demek zorunda kalıyo­rum. Bunu kendi isteğimle yap­mıyorum. Bizi getirdikleri du­rum bu” dedi.

"Acil adımlar atılmalı"

Teke, mevcut şartlarda hay­vancılık yapmanın doğru olma­dığını savunarak, çiğ süte yapı­lan zamların sanayiciler tara­fından uygulanmadığına dikkat çekti. Mustafa Teke, "Şu an 15 liraya süt sattığım firma, 'Süt kalite kontrolüne uymadığı için 1 TL iskonto uyguluyoruz' diye fatura kesiyor.

Hem düşük fiya­ta süt satıyorum, hem de kendi ürünümü kötülemiş oluyorum. Fakat gelir elde edebilmek için buna mecburum" diye konuştu. Teke, hayvancılıkla ilgili sıkın­tıların çözülmesi için acil adım­lar atılması gerektiğini ve üre­ticilerin daha fazla mağduriyet yaşamaması için gerekli desteği beklediklerini söyledi.

Çiğ süt fiyatları ve üreticinin yaşadığı ekonomik sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bu­lunan Mersin Damızlık Sığır Ye­tiştiricileri Birliği Başkanı Nu­ri Demirbaş, “Süt üreticileri, yem, ilaç, veteriner hizmetleri ve enerji gibi maliyetlerle karşı karşıyalar. Bu girdi maliyetleri son yıllarda ciddi şekilde arttı.

Özellikle yem fiyatlarındaki ar­tış, üreticilerin kâr marjını iyi­ce daraltıyor. Süt çiftliklerinde kullanılan elektrik ve yakıt, üre­timin sürdürülebilirliği açısın­dan önemli bir yer tutuyor. Ener­ji fiyatlarındaki artış ise, bu ma­liyetlerin hızla yükselmesine yol açtı. Üretilen sütün alım fiyat­ları, artan maliyetlerle uyumlu değil. Yani üreticiler, daha fazla maliyetle daha az gelir elde edi­yorlar.

Bu durum, pek çok üre­ticinin zarar etmesine ve iflas riskiyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Birçok üretici, bu zorluklarla başa çıkabilmek için kredi almak istese de yüksek faiz oranları ve teminat gereklilikle­ri nedeniyle finansal destek al­makta zorlanıyor. Bankaların ve finansal kuruluşların bu sektöre yönelik desteği genellikle yeter­siz kalabiliyor” diye konuştu.

“Açıklanan süt fiyatları gerçekçi değil”

Mersin Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kuzey Acarbaş, Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenen yeni süt fiyatlarının sanayiciler tarafından kabul edilmediğini ve bu fiyatların sektör için gerçekçi olmadığını belirtti.

Acarbaş, Ocak ayında uygulanmaya başlanacak olan 17,15 TL'lik fiyatın, piyasada ve üreticilerde etkisini Şubat ayında göstereceğini, ancak şu anki ekonomik koşullarda bu fiyatın sürdürülebilir olmadığını söyledi. Acarbaş, "Şu anda sanayici 11,5 TL ile 12,5 TL arasında bir fiyatla süt alıyor. Açıklanan 17,15 TL'lik fiyatın uygulanabilirliği konusunda gerçekçi olmadığını düşünüyorum.

Bu fiyatın piyasada tutması çok zor görünüyor. Girdi maliyetleri sürekli artıyor; yem fiyatlarına her 10 günde bir zam yapılıyor ve bu da başta işçilik maliyetlerinin yükselmesine yol açıyor" dedi. Sektördeki girdi maliyetlerinin artmasının, üreticilerin karlılığını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Acarbaş, "Süt üreticilerinin girdi maliyetlerindeki bu artış, sektördeki karlılığı düşürmekte ve üreticilerin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir.

Bu durumu dengelemek için, devletin süt üreticilerine yönelik sübvansiyonlar ve destekler sağlaması, yem fiyatlarını denetlemesi, enerji verimliliği konusunda teşvikler sunması gibi önlemler alması gerekmektedir" ifadelerini kullandı. Acarbaş, süt üreticilerinin içinde bulunduğu zorlu koşulların, sektördeki sürdürülebilirlik için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, devletin müdahalesiyle sektördeki denetimlerin ve desteklerin artırılması gerektiğini vurguladı.