Mersinli süt üreticileri yeni çiğ süt fiyatlarını yetersiz buldu
1 Ocak’tan itibaren 14.65’ten 17.15 TL’ye çıkarılan süt fiyatlarına üreticilerden tepki geldi. Süt üreticileri açıklanan yeni fiyatların gerçekçi olmadığını belirtirken, destek beklediklerini kaydetti. TTB Başkanı Mustafa Teke zamlardan dolayı hayvanların kesime gönderildiğini belirtti.
Meryem KARADAĞ- Müjde DEMİR
Ulusal Süt Konseyi, 1 Ocak itibarıyla çiğ süt tavsiye fiyatının yüzde 17,1 artırılacağını ve fiyatın 14.65 TL’den 17.15 TL’ye çıkarılacağını duyurdu.
Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke, yem fiyatları ve diğer girdi maliyetlerindeki artışa dikkat çekerken, Mersin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nuri Demirbaş, süt üreticilerinin, artan maliyetler nedeniyle zorluklarla karşı karşıya kaldığını yem, enerji ve veteriner hizmetleri gibi giderlerin hızla yükselmesiyle, üreticilerin kâr marjlarını daralttığını söyledi. Mersin Süt Üreticileri Birliği Başkanı Kuzey Acarbaş ise açıklanan yeni süt fiyatlarının gerçekçi olmadığını belirterek, üreticilerin hükümetten destek ve sübvansiyon beklediğine vurgu yaptı.
Hayvanlar kesime gönderiliyor
Tarsus Ticaret Borsası (TTB) Başkanı ve Ziraat Mühendisi Mustafa Teke, süt üretimi maliyetlerine getirilen zamlardan dolayı hayvanların mecburen kesime gönderildiğini belirtti.
Teke, hayvancılıkla ilgili yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için istikrarlı bir yol haritasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Ulusal Süt Konseyi, 1 Ocak itibarıyla çiğ süt tavsiye fiyatının yüzde 17,1 artırılacağını ve fiyatın 14,65 TL’den 17,15 TL’ye çıkarılacağını duyurdu. Konseyin bildirisi hayvancılar tarafından sevinçle değil, tepkiyle karşılandı.
Alım fiyatına yapılan ve yapılacak zamların zararı karşılamayacağını belirten süt üreticileri; yem, nakliyat, ilaç, veteriner ve elektrik gibi gider fiyatlarının düşürülmesini istedi. 17 yıldır hayvancılık yapan ve sağımhane işleten TTB Başkanı Ziraat Mühendisi Mustafa Teke, hayvancılıkta istikrarlı bir yol haritası olmaması sebebiyle mağdur olduklarını söyledi.
Ulusal Süt Konseyi’nin neredeyse 1 yıldır çiğ süte zam yapmadığını dile getiren Mustafa Teke, “Yem fiyatlarına, veteriner hizmetlerine zam üstüne zam geliyor. Hayvanlarımı büyüttüm, süt verecek hâle getirdim. Şimdi çalışanım veteriner çağırmak istediğinde, ‘kesime gönder’ demek zorunda kalıyorum. Bunu kendi isteğimle yapmıyorum. Bizi getirdikleri durum bu” dedi.
"Acil adımlar atılmalı"
Teke, mevcut şartlarda hayvancılık yapmanın doğru olmadığını savunarak, çiğ süte yapılan zamların sanayiciler tarafından uygulanmadığına dikkat çekti. Mustafa Teke, "Şu an 15 liraya süt sattığım firma, 'Süt kalite kontrolüne uymadığı için 1 TL iskonto uyguluyoruz' diye fatura kesiyor.
Hem düşük fiyata süt satıyorum, hem de kendi ürünümü kötülemiş oluyorum. Fakat gelir elde edebilmek için buna mecburum" diye konuştu. Teke, hayvancılıkla ilgili sıkıntıların çözülmesi için acil adımlar atılması gerektiğini ve üreticilerin daha fazla mağduriyet yaşamaması için gerekli desteği beklediklerini söyledi.
Çiğ süt fiyatları ve üreticinin yaşadığı ekonomik sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mersin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nuri Demirbaş, “Süt üreticileri, yem, ilaç, veteriner hizmetleri ve enerji gibi maliyetlerle karşı karşıyalar. Bu girdi maliyetleri son yıllarda ciddi şekilde arttı.
Özellikle yem fiyatlarındaki artış, üreticilerin kâr marjını iyice daraltıyor. Süt çiftliklerinde kullanılan elektrik ve yakıt, üretimin sürdürülebilirliği açısından önemli bir yer tutuyor. Enerji fiyatlarındaki artış ise, bu maliyetlerin hızla yükselmesine yol açtı. Üretilen sütün alım fiyatları, artan maliyetlerle uyumlu değil. Yani üreticiler, daha fazla maliyetle daha az gelir elde ediyorlar.
Bu durum, pek çok üreticinin zarar etmesine ve iflas riskiyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Birçok üretici, bu zorluklarla başa çıkabilmek için kredi almak istese de yüksek faiz oranları ve teminat gereklilikleri nedeniyle finansal destek almakta zorlanıyor. Bankaların ve finansal kuruluşların bu sektöre yönelik desteği genellikle yetersiz kalabiliyor” diye konuştu.
“Açıklanan süt fiyatları gerçekçi değil”
Mersin Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kuzey Acarbaş, Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenen yeni süt fiyatlarının sanayiciler tarafından kabul edilmediğini ve bu fiyatların sektör için gerçekçi olmadığını belirtti.
Acarbaş, Ocak ayında uygulanmaya başlanacak olan 17,15 TL'lik fiyatın, piyasada ve üreticilerde etkisini Şubat ayında göstereceğini, ancak şu anki ekonomik koşullarda bu fiyatın sürdürülebilir olmadığını söyledi. Acarbaş, "Şu anda sanayici 11,5 TL ile 12,5 TL arasında bir fiyatla süt alıyor. Açıklanan 17,15 TL'lik fiyatın uygulanabilirliği konusunda gerçekçi olmadığını düşünüyorum.
Bu fiyatın piyasada tutması çok zor görünüyor. Girdi maliyetleri sürekli artıyor; yem fiyatlarına her 10 günde bir zam yapılıyor ve bu da başta işçilik maliyetlerinin yükselmesine yol açıyor" dedi. Sektördeki girdi maliyetlerinin artmasının, üreticilerin karlılığını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Acarbaş, "Süt üreticilerinin girdi maliyetlerindeki bu artış, sektördeki karlılığı düşürmekte ve üreticilerin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir.
Bu durumu dengelemek için, devletin süt üreticilerine yönelik sübvansiyonlar ve destekler sağlaması, yem fiyatlarını denetlemesi, enerji verimliliği konusunda teşvikler sunması gibi önlemler alması gerekmektedir" ifadelerini kullandı. Acarbaş, süt üreticilerinin içinde bulunduğu zorlu koşulların, sektördeki sürdürülebilirlik için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, devletin müdahalesiyle sektördeki denetimlerin ve desteklerin artırılması gerektiğini vurguladı.