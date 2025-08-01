Mersinli üretici hayvancılıkta umudunu yitiriyor

Asya ÇOKKESER

Hayvancılık sektörünün karşı karşıya olduğu temel sorunları değerlendiren Demirbaş, özellikle çiğ süt fiyatlarındaki artışın yem fiyatlarındaki yükselişle paralel ilerlemediğini, Ulusal Süt Konseyi’nin verdiği tavsiye fiyatlarının, uygulamaya geçmeden önce yem piyasasında artışlara neden olduğunu ifade ederek, “Fiyat artışı açıklanıyor ancak uygulamaya geçmeden yem zamlanıyor. Bu nedenle üretici yine kâra geçemiyor” dedi. Mersin’de çiğ süt fiyatlarının 12,5 TL ile 18 TL arasında değiştiğini söyleyen Demirbaş, bu farklılığın temel nedeninin toplama maliyetleri olduğunu vurguladı.

“Büyükbaş hayvancılıkta düşüş yaşanıyor”

“2015 yılı ile 2024 yılı arasında Mersin’deki büyükbaş hayvan varlığında yüzde 50 oranında bir azalma yaşandı” diyen Demirbaş, bu düşüşün yalnızca ekonomik nedenlerden kaynaklanmadığını, aynı zamanda kırsaldaki gençlerin hayvancılığı tercih etmemesinden de kaynaklandığını söyledi. “Yeni nesil artık şehirde sigortalı bir işte çalışmak istiyor” diyerek sektörün sosyolojik dönüşümüne işaret etti.

Yem fiyatlarının belirsizliğine de değinen Demirbaş, fiyatların ticari işletmelere göre değişiklik gösterdiğini belirterek, “Yem sektörü kârını sabitlemek için fazla satmak yerine az satıp yüksek kazanç elde etmeyi hedefliyor. Bu da üreticiyi zorluyor” şeklinde konuştu. Eleman bulma konusunda Mersin’in diğer bölgelere kıyasla daha az sorun yaşadığını belirten Başkan Demirbaş, “Hayvancılık artık sadece ekonomik değil, sosyal olarak da tercih edilmeyen bir meslek haline geldi. Bu durumu değiştirmek için bütüncül bir tarım politikası ve sürdürülebilir destekler gerekiyor” ifadelerini kullandı.