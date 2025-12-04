Merter 'dimdik ayakta" diyen yönetim seçimleri kaybetti

Recep Erçin

1882 oyun kullanıldığı seçimde Ömer Kara 679 oyla ikinci, Gürbüz Oruç ise 503 oyla üçüncü oldu.

Gürbüz Oruç, "Merter kötü durumda, boş dükkanlar artıyor" iddialarına ilişkin geçen ay yaptığı açıklamada, bu durumun gerçeği yansıtmadığını, söylentilerin yaklaşan MESİAD seçimi öncesi bilinçli olarak yayıldığını savunmuştu.

Oruç, Mısır furyasını ise efsane olduğunu söylemişti. DÜNYA Gazetesi olarak geçen aylarda hem Laleli hem de Merter'de boşalan dükkanları yerinde gözlemleyerek haberleştirmiş, üreticilerin durumunu kamuoyuna yansıtmıştık.

Tekstil ve hazır giyim sektörünün merkezlerinden olan Merter'deki MESİAD seçimlerinin önümüzdeki İHKİB seçimleri açısından da bir işaret olduğu sektör paydaşlarınca ifade ediliyor.

Merter dimdik ayakta söylentiler seçim algısı

MESİAD Eski Başkanı Gürbüz Oruç, Merter kötü durumda, boş dükkanlar artıyor iddialarına yanıt vermişti. Oruç, "Merter bitti" algısının gerçeği yansıtmadığını, söylentilerin yaklaşan MESİAD seçimi öncesi bilinçli olarak yayıldığını savunmuş, Mısır furyasını ise efsane olarak nitelendirmişti.