Merzifon OSB’den çevreci projeler
Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 1987’den bu yana büyüyerek, yaklaşık 7 bin kişiye istihdam sağlıyor.
Merzifon Organize Sanayi BölgesiBölge Müdürü Gökhan GÜRLER
2023 yılı itibarıyla yaklaşık 7 milyar Türk lirası ihracat ve 2 milyar Türk lirası ithalat hacmine ulaşan bölge, Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunuyor. 17 farklı ülkeye ihracat yapan OSB, ankastre ürünleri, plastik enjeksiyon, mobilya ve yan sektörlerde faaliyet gösteriyor. Büyüme çerçevesinde 2 no’lu genişleme alanında 131 hektarlık ilave bölgenin açılmasıyla, OSB’nin toplam alanı 282 hektara ulaşacak. Bu alanda 79 sanayi parseli yer alıyor.
Bölge ayrıca çevreye duyarlı projelerle de dikkat çekiyor. 4 bin metreküp kapasiteli biyolojik ve kimyasal arıtma tesisi projesi son aşamasına geldi. Bölgede gerçekleşen yeni yatırımlar enerji kapasitesini artırarak, mevcut enerji nakil hattı yetersiz geldiğinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na OSB içine indirici trafo merkezi yapılması için başvuru yapıldı. Onaylandığında, OSB’de enerji kapasitesi artacak ve yeni güneş enerjisi yatırımları yapılması mümkün hale gelecek.