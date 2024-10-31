Merzifon OSB’den çevreci projeler

Merzifon Organize Sanayi BölgesiBölge Müdürü Gökhan GÜRLER

2023 yılı itibarıyla yaklaşık 7 milyar Türk lirası ihracat ve 2 milyar Türk li­rası ithalat hacmine ulaşan bölge, Türkiye ekonomisine önemli kat­kılar sunuyor. 17 farklı ülkeye ih­racat yapan OSB, ankastre ürün­leri, plastik enjeksiyon, mobilya ve yan sektörlerde faaliyet gös­teriyor. Büyüme çerçevesinde 2 no’lu genişleme alanında 131 hek­tarlık ilave bölgenin açılmasıyla, OSB’nin toplam alanı 282 hekta­ra ulaşacak. Bu alanda 79 sana­yi parseli yer alıyor.

Bölge ayrıca çevreye duyarlı projelerle de dik­kat çekiyor. 4 bin metreküp kapa­siteli biyolojik ve kimyasal arıtma tesisi projesi son aşamasına gel­di. Bölgede gerçekleşen yeni yatı­rımlar enerji kapasitesini artıra­rak, mevcut enerji nakil hattı ye­tersiz geldiğinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na OSB içi­ne indirici trafo merkezi yapılma­sı için başvuru yapıldı. Onaylan­dığında, OSB’de enerji kapasitesi artacak ve yeni güneş enerjisi ya­tırımları yapılması mümkün ha­le gelecek.