MESBAŞ'ın 2024 ticaret hacmi hedefi 3.7 milyar dolar
Mersin Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (MESBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, MESBAŞ’ın 2024 yılı gerçekleştirmesi hedeflenen toplam ticaret hacminin yaklaşık 3.7 milyar dolar olacağını, kuruluşundan bugüne kadar da gerçekleştirmesi hedeflenen ticaret hacminin ise yaklaşık 82.7 milyar dolara ulaşacağını söyledi.
Müjde DEMİR
Türkiye’de toplam 19 serbest bölge içerisinde en yüksek ticaret hacmi gerçekleştiren ikinci serbest bölge olma konumunu sürdüren Mersin Serbest Bölgesi, 877 dönüm üzerine kurulu 636 bin metrekare kapalı alandaki 280 yerli, 84 yabancı firmanın üretim ve ticari kapasitesiyle büyük bir ekonomik değer oluşturuyor. 150 farklı ülke ile 600 değişik ürünün ticareti yapılan bölgede, yüzde 72’si sanayi ürünleri yüzde 28’ini ise tarım ürünleri oluşturuyor.
"Önemli bir lojistik merkez"
Mersin Serbest Bölgesi’nin temel faaliyet alanları hakkında bilgi veren Ali Avcı, “üretim, alım-satım, montaj- demontaj, bakım-onarım, bankacılık, basit işlem ve elleçlemedir. Mersin Serbest Bölgesi’nde yapılan üretim faaliyetlerinde hazır giyim, gıda ürünleri, medikal malzemeler ve çelik boru ön planda yer almaktadır” dedi.
Bunun yanı sıra, malların Serbest Bölge’de depolama sürelerinin sınırsız olduğuna da değinen Avcı, “Hammadde, yarı mamul madde ve nihai ürünler Türkiye’den serbest bölgeye ihraç fiyatı üzerinden gönderilebilmektedir. Aynı nitelikteki malların yurt dışından temininde gümrük vergisi istisnası bulunmaktadır. Bölge’de faaliyet gösterecek firmalar, yüzde 100 yerli, yüzde 100 yabancı veya yerli-yabancı ortak sermayeli olabilirler.
Herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın sermaye ve kâr transferi yapılabilmektedir. (Stopaj ödemesi sonrası) Tüm ödemeler konvertibl döviz üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca, Doğu Akdeniz’de lojistik merkez olarak önemli konumu vardır. Bölgenin dağıtım merkezi olarak kullanılmasıyla, Orta Doğu ülkelerine ve merkez Asya Cumhuriyetlerine transit geçişler yapılabilmektedir” ifadesini kullandı.
Mersin Serbest Bölgesi’nin ilgili yasa gereğince, bir serbest bölgenin doğal olarak sahip olduğu “gümrük hattı dışında” olma avantajına sahip olduğunu belirten Ali Avcı, bölgenin aynı zamanda önemli bir lojistik merkez olduğunu kaydetti.
Altyapı iyileştirme çalışmaları yapıldı
MESBAŞ’ın, Cey Holding yönetimiyle birlikte Mersin Serbest Bölgesi’nin altyapısının iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında son 5 yılda yaklaşık 37 milyon dolarlık altyapı yatırımı yapılarak çalışma şartlarının iyileştirildiğini belirten Ali Avcı konuşmasını şöyle sürdürdü, “Bölgede temiz enerji ve temiz çevre sorumluluğuyla hareket edilmekte olup AB Yeşil Mutabakatı çerçevesindeki düzenlemelere uyarak bölgedeki MESBAŞ’a ait 6 binanın çatısına kurulan toplam 3 bin 300 kWP kapasiteli güneş enerji santraliyle temiz enerji üretilmekte olup, Ağustos 2021’den günümüze 12 milyon 969 bin 684 kWH elektrik enerjisi üretilmiştir.
Bu sayede 7 milyon 080 bin 114 kilogram karbon salınımını engelleyerek 19 bin 649 ağaç kurtarılmıştır. Bölgedeki yıllık enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’nun GES’lerden karşılanması hedeflenmektedir. Ayrıca atmosfere salınan CO2 oranını düşürmek için elektrik enerjisiyle çalışan araçların ve iş makinalarının kullanılmasına önem verilmektedir.”