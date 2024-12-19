MESBAŞ'ın 2024 ticaret hacmi hedefi 3.7 milyar dolar

Müjde DEMİR

Türkiye’de toplam 19 serbest bölge içerisinde en yüksek tica­ret hacmi gerçekleştiren ikinci serbest bölge olma konumunu sürdüren Mersin Serbest Böl­gesi, 877 dönüm üzerine kurulu 636 bin metrekare kapalı alan­daki 280 yerli, 84 yabancı fir­manın üretim ve ticari kapasi­tesiyle büyük bir ekonomik de­ğer oluşturuyor. 150 farklı ülke ile 600 değişik ürünün ticare­ti yapılan bölgede, yüzde 72’si sanayi ürünleri yüzde 28’ini ise tarım ürünleri oluşturuyor.

"Önemli bir lojistik merkez"

Mersin Serbest Bölgesi’nin temel faaliyet alanları hakkın­da bilgi veren Ali Avcı, “üretim, alım-satım, montaj- demontaj, bakım-onarım, bankacılık, ba­sit işlem ve elleçlemedir. Mer­sin Serbest Bölgesi’nde yapılan üretim faaliyetlerinde hazır gi­yim, gıda ürünleri, medikal mal­zemeler ve çelik boru ön planda yer almaktadır” dedi.

Bunun ya­nı sıra, malların Serbest Bölge’de depolama sürelerinin sınırsız ol­duğuna da değinen Avcı, “Ham­madde, yarı mamul madde ve ni­hai ürünler Türkiye’den serbest bölgeye ihraç fiyatı üzerinden gönderilebilmektedir. Aynı ni­telikteki malların yurt dışından temininde gümrük vergisi istis­nası bulunmaktadır. Bölge’de fa­aliyet gösterecek firmalar, yüzde 100 yerli, yüzde 100 yabancı ve­ya yerli-yabancı ortak sermayeli olabilirler.

Herhangi bir sınırla­maya tabi olmaksızın sermaye ve kâr transferi yapılabilmektedir. (Stopaj ödemesi sonrası) Tüm ödemeler konvertibl döviz üze­rinden yapılmaktadır. Ayrıca, Doğu Akdeniz’de lojistik merkez olarak önemli konumu vardır. Bölgenin dağıtım merkezi olarak kullanılmasıyla, Orta Doğu ülke­lerine ve merkez Asya Cumhuri­yetlerine transit geçişler yapıla­bilmektedir” ifadesini kullandı.

Mersin Serbest Bölgesi’nin il­gili yasa gereğince, bir serbest bölgenin doğal olarak sahip ol­duğu “gümrük hattı dışında” ol­ma avantajına sahip olduğunu belirten Ali Avcı, bölgenin aynı zamanda önemli bir lojistik mer­kez olduğunu kaydetti.

Altyapı iyileştirme çalışmaları yapıldı

MESBAŞ’ın, Cey Holding yönetimiyle birlikte Mersin Serbest Bölgesi’nin altyapısının iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında son 5 yılda yaklaşık 37 milyon dolarlık altyapı yatırımı yapılarak çalışma şartlarının iyileştirildiğini belirten Ali Avcı konuşmasını şöyle sürdürdü, “Bölgede temiz enerji ve temiz çevre sorumluluğuyla hareket edilmekte olup AB Yeşil Mutabakatı çerçevesindeki düzenlemelere uyarak bölgedeki MESBAŞ’a ait 6 binanın çatısına kurulan toplam 3 bin 300 kWP kapasiteli güneş enerji santraliyle temiz enerji üretilmekte olup, Ağustos 2021’den günümüze 12 milyon 969 bin 684 kWH elektrik enerjisi üretilmiştir.

Bu sayede 7 milyon 080 bin 114 kilogram karbon salınımını engelleyerek 19 bin 649 ağaç kurtarılmıştır. Bölgedeki yıllık enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’nun GES’lerden karşılanması hedeflenmektedir. Ayrıca atmosfere salınan CO2 oranını düşürmek için elektrik enerjisiyle çalışan araçların ve iş makinalarının kullanılmasına önem verilmektedir.”