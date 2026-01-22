MESİAD Başkanı Gündoğdu’dan fuar ve kongre merkezi talebi

Adnan Gündoğdu, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın hemen yanında, uluslararası standartlarda bir fuar ve kongre merkezi kurulmasının artık ertelenemez bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak; kamu kurumları, yerel yönetimler, meslek odaları, borsalar, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasını ortak hareket etmeye davet etti.

Dünya genelinde fuar ve kongre ekonomisinin yıllık yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık bir ticaret hacmi yarattığına dikkat çeken Başkan Adnan Gündoğdu, bu büyük ekonomik pastadan Türkiye’nin ve özellikle Doğu Akdeniz Bölgesi’nin yeterli payı alamadığını vurguladı.

“Güçlü altyapı yatırımlarla desteklenmeli”

MESİAD Başkanı Adnan Gündoğdu, Mersin’in bu güçlü altyapısının artık yüksek katma değerli ve küresel ölçekte ses getirecek yatırımlarla desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Kent merkezinde bulunan ve kuruluşunda MESİAD’ın da önemli katkılar sunduğu CNR Yenişehir Fuar Merkezi’nin, toplam 72 bin metrekarelik alanı ve 32 bin metrekarelik kapalı salon kapasitesiyle bugüne kadar önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını hatırlatan MESİAD Başkanı Adnan Gündoğdu, artan sanayi üretimi, ihracat potansiyeli, turizm hareketliliği ve uluslararası etkinlik talepleri karşısında mevcut kapasitenin uluslararası ölçekte yetersiz kaldığının açıkça ortaya çıktığını ifade etti.

“Fuar ve kongre merkezi turizmle aynı potada buluşmalı”

Başkan Adnan Gündoğdu, önerilen yeni fuar ve kongre merkezinin; 250 bin metrekareyi aşan kapalı fuar alanlarına, çok salonlu modern bir kongre merkezine, binlerce kişilik ana kongre salonlarına, toplantı, B2B ve iş geliştirme alanlarına, konaklama ile sosyal ve ticari donatılara sahip olması ve güçlü bir teknoloji altyapısıyla, profesyonel ve uluslararası standartlarda işletilen bir yönetim modeliyle hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası fuar ve kongre merkezlerinin bulunduğu şehirlerde turizm gelirlerinin yüzde 25 ila 40 oranında arttığını, konaklama sürelerinin uzadığını ve kişi başı harcamanın yükseldiğini belirten MESİAD Başkanı Adnan Gündoğdu, Mersin’de mevcut yaklaşık 55–65 bin yatak kapasitesinin büyük ölçekli kongre ve fuar organizasyonları için yetersiz kaldığına dikkat çekti.

Tarsus–Kazanlı Kıyı Turizm Projesi ile entegre şekilde planlanacak bir fuar ve kongre merkezi vizyonunun; deniz, tarih, doğa ve kongre turizmini aynı potada buluşturarak kente güçlü bir çarpan etkisi kazandıracağını vurgulayan Gündoğdu, Antalya’nın 1980’li ve 1990’lı yıllarda uygulanan özel teşvikler, arazi tahsisleri, vergi indirimleri ve altyapı yatırımları sayesinde bugün ulaştığı başarı seviyesinin örnek alınması gerektiğini ifade etti.

Başkan Adnan Gündoğdu, benzer bir teşvik ve destek modelinin Mersin için de acilen devreye alınmasının zorunlu olduğunu belirtti. Bu kapsamda; turizm ve kongre oteli yatırımlarında bölgesel teşviklerin artırılması, uzun vadeli ve düşük faizli finansman imkânlarının sağlanması, kamu–özel sektör iş birliklerinin güçlendirilmesi ve yatırımcıya yönelik ruhsat ile imar süreçlerinin hızlandırılmasının, Mersin’in Doğu Akdeniz’in yeni turizm ve fuarcılık merkezi olmasının önünü açacak temel araçlar olduğunu kaydetti.