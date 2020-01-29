MESS ile Türk Metal anlaştı

29 Ocak 2020

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında varılan anlaşmaya göre 2019-2021 dönemini kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesiyle işçilere ilk altı ay yüzde 18,49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25,50 oranında zam yapıldı.

Anlaşmayı Başkan Kavlak duyurdu

Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, dün gece MESS ile Türk Metal Sendikası arasında devam eden görüşmelerin ardından bu sabah Twiter hesabından bir açıklama yaptı. Kavlak açıklamasında "Türk Metalli metal işçisi dostlarım ilmek ilmek dokuduğumuz uzun bir mücadele dönemini daha zaferle sonuçlandırdık." dedi.