MESS ile Türk Metal anlaştı
Türk Metal Sendikası ile MESS, metal iş kolundaki 200 iş yeri ve 130 bine yakın çalışanı ilgilendiren grup toplu iş sözleşmesinde uzlaştı. Anlaşmaya göre, işçilere ilk yıl için yüzde 25,50 maaş zammı yapılacak.
Türk Metal Sendikası ile MESS arasında varılan anlaşmaya göre 2019-2021 dönemini kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesiyle işçilere ilk altı ay yüzde 18,49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25,50 oranında zam yapıldı.
Anlaşmayı Başkan Kavlak duyurdu
Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, dün gece MESS ile Türk Metal Sendikası arasında devam eden görüşmelerin ardından bu sabah Twiter hesabından bir açıklama yaptı. Kavlak açıklamasında "Türk Metalli metal işçisi dostlarım ilmek ilmek dokuduğumuz uzun bir mücadele dönemini daha zaferle sonuçlandırdık." dedi.