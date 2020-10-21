MESS Teknoloji Merkezi MEXT dünya sahnesinde

21 Ekim 2020

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, iş dünyasının en büyük dijital platformlarından Business Insider tarafından gerçekleştirilen ‘Global Trends Festival’de MESS Teknoloji Merkezi MEXT’i iş dünyasına yön veren liderlere anlattı.

Etkinliğe davet edilen Türkiye’deki ilk kurum, dünyada ise ilk işveren sendikası olan MESS’in kapsamlı bir işbirliği için davet aldığını söyleyen Burak Akkol, “Lansmanla Türkiye’nin, coğrafi avantajını dijital dönüşüm alanındaki deneyim ve bilgisiyle birleştirerek bölge ülkelerine öncülük yapacak güçte olduğunu gösterdik” dedi. MEXT’in ulusal ve uluslararası ekosisteminin her geçen gün genişlediğini anlatan Akkol, “Dijital dönüşüm konusunda küresel çapta bir iş ağına sahibiz. Dünya Ekonomik Forumu da partnerlerimiz arasında yer alıyor. MEXT’in dünya lansmanı ile sahip olduğumuz bu ekosistemi küresel bazda yeni işbirliklerine açmış olduk” diye konuştu.

Yeni nesil sendikacılık anlayışıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Akkol, “Merkezimiz sanayideki dijital dönüşümü yönlendirerek ülkemizin hedeflerine ulaşmasına destek olacak. Hedeflerimiz büyük. Global Trends Festival, gerek sektörümüzü gerekse ülkemizi daha da ileriye taşıyacak bu hedeflere ulaşmada önemli bir platform oldu. Katıldığımız oturumlarda sanayimizin dijital dönüşüm konusundaki lider konumunu küresel arenada ortaya koyduk. Yaptığımız çalışmaların Türkiye’nin bölgenin teknoloji merkezi olarak konumlanmasında önemli rol oynayacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarının dahil olduğu geniş bir alanda iş dünyasına hitap eden lansmanın Türkiye için de büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Akkol şöyle devam etti: “MEXT’in bu kapsamda bir etkinlikte dünya sahnesine çıkması bizi çok memnun etti. MEXT bir teknoloji merkezinden çok daha fazlasını, bir vizyonu işaret ediyor. Fraunhofer Enstitüsü ile yaptığımız işbirliği kapsamında şirketlerin dijital röntgenini çekiyor, dijital dönüşümün hangi aşamasında olduklarını tespit ederek buna göre bir yol haritası hazırlıyoruz. Dijital dönüşümde en güçlü ekosistemi sunuyoruz. Sanayicinin dijital dönüşüm süreci boyunca ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri tek çatı altında topluyoruz"

Türkiye'nin uçtan uca ilk dijital üretim tesisi

MEXT’de yer alan dijital fabrikadan da bahseden Akkol, “10 bin metrekare alan üzerine kurulu MEXT’in içinde yer alan dijital fabrika dünyanın en gelişmiş dijital fabrikası konumunda. Dünyanın ilk sanal demir çelik tesisini içeren fabrika, gerçek bir demir-çelik tesisinin ‘dijital ikizi’ olarak sanal ortamda üretim yapıyor. Türkiye’nin uçtan uca ilk dijital üretim tesisi olmasının yanı sıra 5G teknolojisi ile desteklenen ilk fabrika olma özelliğini taşıyor. En son teknolojinin kullanıldığı bu üretim hattında, verimlilik kayda değer oranda artırıyor. Sanayici, dijital fabrika ile dijital dönüşümünü tamamlamış üretim modelini yerinde deneyimliyor. Bu dijital fabrikada aynı zamanda insan kaynağının dijital yetenekleri de geliştiriliyor. Bu kapsamda hazırladığımız Türkiye’nin en kapsamlı ‘Sanayide Dijital Dönüşüm Müfredatı’ ile her kademeden çalışana özel eğitim programı sunuyoruz. Bu eğitim programında, dijital üretim süreci deneyimleniyor ve geleneksel yöntemlerle kıyaslanabiliyor. Ortaklarımız arasında dünyanın önde gelen 40’tan fazla kurum ve kuruluşları yer alıyor. MESS olarak Dünya Ekonomik Forumu’na üye olan ilk işveren sendikası olduk. Bu sayede MEXT, Dünya Ekonomik Forumu Dördüncü Endüstriyel Devrim Merkezleri Ağı’na katıldı. MESS üyeleri, bu ekosistemin sunduğu hem yerel hem de uluslararası ortaklarla çalışma imkanı buluyor” diye konuştu. Akkol, 5 yıl içinde 250 bin kişiye eğitim vereceklerini de sözlerine ekledi.