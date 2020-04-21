MESS’ten 130 bin çalışana tamamlayıcı sağlık sigortası

21 Nisan 2020

Metal sanayiinde faaliyet gösteren 241 şirketi temsil eden MESS, üye işyerlerindeki toplu iş sözleşmesi kapsamında yer alan 130 bin çalışan için, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sağlıyor. Piyasa değeri 120 milyon TL olan poliçe, Türkiye’nin en büyük sağlık sigortası poliçesi olma özelliğini taşıyor. Çalışanların 600’den fazla sağlık kurumunda tedavi olmasını sağlayan sağlık sigortası poliçesi; piyasada benzeri olmayan bir kapsam da sunuyor.

Türkiye genelinde 600’den fazla sağlık kurumunda tedavi imkânı sunan MESS Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın ülkenin en büyük poliçesi olduğuna dikkat çeken MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “Hiçbir şey insan hayatından, insan sağlığından daha değerli değil. Değişmesi asla söz konusu olmayan bu anlayışımızla, ‘Hastalıkta ve Sağlıkta MESS Yanında’ dedik ve MESS Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı uygulamaya koyduk” dedi.

“Geleneksel sendikacılık anlayışını geride bıraktık”

Akkol, bu girişimlerinin “yeni nesil sendikacılık” vizyonlarının bir yansıması olduğunu ifade etti. Geleneksel sendikacılık anlayışını geride bıraktıklarını belirten Akkol, şunları söyledi: “MESS çatısı altında üye işyerlerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve topluma katma değer sağlama hedefiyle her zamankinden daha fazla faaliyet yürüttüğümüz bir dönemdeyiz. Çalışanların refahını artıran projelerle hem onların hem ailelerinin hayatına dokunmayı önemsiyoruz. Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını da bu bakış açısıyla hayata geçirdik. Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki çalışanlara Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sağlayan ilk ve tek işveren sendikasıyız. Tamamlayıcı Sağlık Sigortamız kapsamında bugüne kadar 14 binden fazla ameliyat ve 800 bine yakın tedavi hizmeti gerçekleşti. Çalışma arkadaşlarımız toplamda 160 milyon liranın üzerinde sağlık hizmeti aldı.”

Sigorta poliçesi geniş kapsama sahip

Çalışanlar sağlık sigortası poliçesi öncesinde var olan mevcut hastalıkları için de sağlık sigortasından faydalanarak tedavi olabiliyor. Bekleme süresi olmadan hemen kullanılabiliyor. Doktor muayenesi ve tetkik işlemleri gibi ayakta tedavi gerektiren işlemlerde yılda 8 kez kullanım imkânı sunuyor. Poliçe kapsamında 30 seans fizik tedavi hakkı bulunuyor. Ameliyat gibi yatarak tedavi gerektiren işlemlerde ise limitsiz kullanım sunuyor. COVID-19 tedavileri de sigorta kapsamına dahil edildi.