Metal işçilerinden yüzde 58,5 ve yüzde 38,97 zam talebi

Yaklaşık 150 bin çalışanı il­gilendiren metal sektörü toplu sözleşme görüşmele­ri öncesinde Türk Metal Sendikası ve Birleşik Metal-İş Sendikası’nın zam talepleri belli oldu.

Türk Metal Sendikası, Türkiye Metal Sanayi­cileri Sendikası (MESS) Grup Top­lu İş Sözleşmesi'nde, 1 Eylül 2025 itibarıyla ilk altı ay toplam yüzde 38,97 oranında zam talep etti. Sen­dika Genel Başkanı Uysal Altun­dağ, sözleşmenin 1 Eylül 2025'te başlayıp 2025-2027 döneminde geçerli olacağını söyledi.

Sosyal yardımlarla birlikte

Taleplerini şeffaf ve bilimsel yöntemlerle oluşturduklarını vur­gulayan Altundağ şunları söyledi: “MESS'e bağlı 196 iş yerinde çalı­şan 140 bin üyemizin tamamıyla anketler yaptık. 1 Eylül 2025 itiba­rıyla saatlik ücretlere önce yüzde 20 zam talep ediyoruz.

Bu zammın ardından, yine tüm üyelerimizin saat ücretlerine ilk altı ay için sey­yanen 35 lira daha zam talep ediyo­ruz. Sözleşmenin ikinci altı ayı için saat ücretlerine altı aylık enflasyon oranında zam, üçüncü altı ayı için yine saat ücretlerine gerçekleşecek altı aylık enflasyon artı 3 puan iyi­leştirmeyle zam, dördüncü ve son altı ay için ise yine enflasyon ora­nında zam talep ediyoruz.. Rama­zan Bayramı yardımı, eğitim yar­dımı, yakacak yardımı gibi sosyal yardımlar için yıllık yüzde 65 zam talep ediyoruz.

Diğer sosyal yar­dımlarımızdan farklı olarak Kur­ban Bayramı yardımının ise yıllık yüzde 80 arttırılmasını talep ediyo­ruz. Bütün bu sosyal yardımlarımı­zın ikinci yıllarında ise gerçekleşen yıllık enflasyona artı 5 puan iyileş­tirmeyle zam yapılmasını da isti­yoruz. İşte sosyal yardımlarımıza istediğimiz bu rakamlarla taslağı­mızın birinci altı ayı için talep etti­ğimiz toplam zam oranımız yüzde 38,97'yi buluyor. Önemli olan iste­mek değil. Önemli olan alabileceği­mizin en iyisini alabilmektir.”

Birleşik Metal-İş Sendikası da MESS Grup Toplu İş Sözleşme­si teklifinde, ilk 6 aylık dönem için yüzde 58,5 zam talep etti. Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başka­nı Özkan Atar, örgütlü oldukları 32 işletme bünyesindeki 43 fabrika­dan yaklaşık 11 bin işçinin görüş ve önerilerinin alındığını aktardı. Metal işçilerinin çalışma koşulları ağırlaşırken yaşamlarının zorlaş­tığını kaydeden Atar, "Bir metal iş­çisi ikramiye ve gelir vergisi istis­nası dahil net 55 bin 511 TL ücret almaktadır. Aldığımız ücret yok­sulluk sınırının neredeyse yarısı­dır" diye konuştu.

Ortalama 84 bin 666 TL ücret

Atar, ücret zam tekliflerinin 3 bölümden oluştuğunu belirterek, şunları söyledi: "İlk olarak düşük ücretli işçile­rin ücretlerinin bir ölçüde yüksel­tilmesi amacıyla saat ücreti 170 TL'nin altında olan işçilerin saat­lik ücretlerinin 170 TL'ye yüksel­tilmesini teklif ediyoruz. Bu iyileş­tirmeden sonra tüm işçilerin sa­at ücretlerine yüzde 15 ve bunun üzerine de seyyanen 100 TL ücret zammı talep ediyoruz. 3 kalem­den oluşan ücret zam teklifimizin oransal karşılığı ilk 6 aylık dönem için yüzde 58,5'tir. Teklif ettiğimiz bu zam oranıyla ortalama bir me­tal işçisinin ücreti ikramiye ve ver­gi istisnası dahil yüzde 15'lik ver­gi dilimine göre net 84 bin 666 TL olacaktır."