Metal işçilerinden yüzde 58,5 ve yüzde 38,97 zam talebi
Metal sektöründe 196 iş işyerinde 140 bin üyesi bulunan Türk Metal Sendikası 1 Eylül 2025 itibarıyla ilk 6 ay için yüzde 38,97 zam talebinde bulundu. 32 işletme bünyesinde 43 fabrikada yaklaşık 11 bin işçiyi temsil eden Birleşik Metal-İş Sendikası ise ilk 6 aylık dönem için yüzde 58,5 zam talep etti.
Yaklaşık 150 bin çalışanı ilgilendiren metal sektörü toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde Türk Metal Sendikası ve Birleşik Metal-İş Sendikası’nın zam talepleri belli oldu.
Türk Metal Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde, 1 Eylül 2025 itibarıyla ilk altı ay toplam yüzde 38,97 oranında zam talep etti. Sendika Genel Başkanı Uysal Altundağ, sözleşmenin 1 Eylül 2025'te başlayıp 2025-2027 döneminde geçerli olacağını söyledi.
Sosyal yardımlarla birlikte
Taleplerini şeffaf ve bilimsel yöntemlerle oluşturduklarını vurgulayan Altundağ şunları söyledi: “MESS'e bağlı 196 iş yerinde çalışan 140 bin üyemizin tamamıyla anketler yaptık. 1 Eylül 2025 itibarıyla saatlik ücretlere önce yüzde 20 zam talep ediyoruz.
Bu zammın ardından, yine tüm üyelerimizin saat ücretlerine ilk altı ay için seyyanen 35 lira daha zam talep ediyoruz. Sözleşmenin ikinci altı ayı için saat ücretlerine altı aylık enflasyon oranında zam, üçüncü altı ayı için yine saat ücretlerine gerçekleşecek altı aylık enflasyon artı 3 puan iyileştirmeyle zam, dördüncü ve son altı ay için ise yine enflasyon oranında zam talep ediyoruz.. Ramazan Bayramı yardımı, eğitim yardımı, yakacak yardımı gibi sosyal yardımlar için yıllık yüzde 65 zam talep ediyoruz.
Diğer sosyal yardımlarımızdan farklı olarak Kurban Bayramı yardımının ise yıllık yüzde 80 arttırılmasını talep ediyoruz. Bütün bu sosyal yardımlarımızın ikinci yıllarında ise gerçekleşen yıllık enflasyona artı 5 puan iyileştirmeyle zam yapılmasını da istiyoruz. İşte sosyal yardımlarımıza istediğimiz bu rakamlarla taslağımızın birinci altı ayı için talep ettiğimiz toplam zam oranımız yüzde 38,97'yi buluyor. Önemli olan istemek değil. Önemli olan alabileceğimizin en iyisini alabilmektir.”
Birleşik Metal-İş Sendikası da MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi teklifinde, ilk 6 aylık dönem için yüzde 58,5 zam talep etti. Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, örgütlü oldukları 32 işletme bünyesindeki 43 fabrikadan yaklaşık 11 bin işçinin görüş ve önerilerinin alındığını aktardı. Metal işçilerinin çalışma koşulları ağırlaşırken yaşamlarının zorlaştığını kaydeden Atar, "Bir metal işçisi ikramiye ve gelir vergisi istisnası dahil net 55 bin 511 TL ücret almaktadır. Aldığımız ücret yoksulluk sınırının neredeyse yarısıdır" diye konuştu.
Ortalama 84 bin 666 TL ücret
Atar, ücret zam tekliflerinin 3 bölümden oluştuğunu belirterek, şunları söyledi: "İlk olarak düşük ücretli işçilerin ücretlerinin bir ölçüde yükseltilmesi amacıyla saat ücreti 170 TL'nin altında olan işçilerin saatlik ücretlerinin 170 TL'ye yükseltilmesini teklif ediyoruz. Bu iyileştirmeden sonra tüm işçilerin saat ücretlerine yüzde 15 ve bunun üzerine de seyyanen 100 TL ücret zammı talep ediyoruz. 3 kalemden oluşan ücret zam teklifimizin oransal karşılığı ilk 6 aylık dönem için yüzde 58,5'tir. Teklif ettiğimiz bu zam oranıyla ortalama bir metal işçisinin ücreti ikramiye ve vergi istisnası dahil yüzde 15'lik vergi dilimine göre net 84 bin 666 TL olacaktır."