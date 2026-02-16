Metal sanayi ihracatı 2026’ya sert daralmayla başladı: Birim fiyat rekor kırdı

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından hazırlanan TR-METALENDEKS Ocak 2026 verileri, metal sanayisinin yeni yıla ihracat miktarında sert bir düşüşle başladığını ortaya koydu. Aralık 2025’te toparlanma gösteren ihracat miktar endeksi, Ocak ayında yüzde 11,3 gerileyerek 111,8 puana indi. Bu seviye, son 22 ayın en düşük miktar endeksi olarak kayıtlara geçti.

Ton bazında ihracat da aylık yüzde 11,2 azalışla 231 bin tondan 205 bin tona geriledi. Yıllık bazda ise ihracat miktarında yüzde 10,7’lik düşüş yaşandı.

Fiyat artışları değer kaybını sınırladı

İhracat miktarındaki sert daralmaya karşın, rekor seviyelere yükselen birim fiyatlar ihracat gelirlerindeki kaybı sınırladı. Metal sanayi ihracat değeri Ocak ayında aylık yüzde 3,3 düşüşle 1,09 milyar dolar olurken, değer endeksi yıllık bazda yüzde 6 artışla 159 puana yükseldi. Raporda, değer endeksindeki artışın tamamen fiyat kaynaklı olduğu vurgulandı.

Ocak ayında ortalama ihracat birim fiyatı 5,32 dolar/kg ile TR-METALENDEKS tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Son dört aydır devam eden fiyat artışlarının temel nedeninin arz yetersizliği olduğu belirtilirken, küresel büyüme beklentilerindeki zayıflık nedeniyle uzun vadede fiyat artışlarının sınırlı kalabileceği öngörüldü.

Bakır sektörü pozitif ayrıştı

Alt sektörler incelendiğinde, bakır sektörü Ocak ayında güçlü bir performans sergileyerek pozitif ayrıştı. Bakırda miktar endeksi 126,7 puana, değer endeksi ise 230,8 puana yükseldi. Buna karşılık alüminyum, hırdavat, mutfak eşyaları, armatür ve döküm sektörlerinde hem miktar hem değer endekslerinde gerileme kaydedildi.