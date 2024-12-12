Metrekare değil 'değer'e göre imar transferi
İmar Kanunu’nun 5’inci maddesine eklenen ‘imar hakkı aktarımı’ gündeme oturdu. Kanunla, daha önce bedeli ödenerek kamulaştırılan okul, park, bahçe, yol, yeşil alan gibi kamusal alanda kalan bir arsadaki imar hakkı, şimdi ilgili kamu ya da belediyenin elindeki başka bir arsaya transfer edilecek.
Hamide HANGÜL
Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun maddeleri TBMM’den geçti. Bu kapsamda İmar Kanunu’nun 5’inci maddesine “imar hakkı aktarımı” tanımı eklendi. Böylece daha önce imar planlarına not düşülerek spesifik olarak yapılabilen imar transferi, kanunla genele yayılarak uygulanacak.
Böylelikle bir arsanın okul, yol, park, yeşil alan gibi kamu hizmet alanlarında kalması halinde, o parseldeki emsale esas inşaat hakkı başka parsel taşınabilecek. Yani ilgili kamu idaresi ya da belediye, kendisine ait başka bir imar alanında vatandaşa yer gösterecek. Vatandaş da imar hakkı transferini kullanarak, kendisine gösterilen yerde bina inşa edebilecek. Ancak burada metrekareden ziyade ekonomik değer belirleyici olacak.
SPK lisanslı şirketler değeri belirleyecek
Arsanın değeri ise raporla belirlenecek. Bu değeri SPK lisanslı değerleme şirketleri yapacak. Örneğin 1 milyon liralık 200 metrekare bir arsanın değeri, başka bir yerde 100 metrekareye denk gelebilir. O zaman da vatandaş ona göre tercih yapacak. Ya da tam tersi 1,2 milyon liralık bir arsa değeri, imar hakkı transferiyle 1 milyon liralık arsa için imkan sağlıyorsa mahsuplaşma devreye girebilecek. Kamu, vatandaş kabul ederse arasının üzerine kalan kısım için de para ödeyip denkleştirecek. Düzenleme, yenilikler getirse de şehir plancıları açısından bazı handikapları da var. Bazı bölgelerde nüfus dengesinin bozulması riskine işaret edildi.
‘Not’a gerek kalmadan transfer yapılacak
Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı ve İmpo İmar AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Oflaz, şunları söyledi: "Daha önce, örneğin imar yasağı getirilen SİT alanlarında bulunan taşınmazlar, malikin başvurusu üzerine belediye ve il özel idaresine ait taşınmazlarla takas edilebiliyordu. Ya da birçok bölgede imar planlarına plan notu düşülerek imar transfer hakkı kullanılabiliyordu. Şimdi böyle bir nota gerek kalmadı.
Mesela kendisine ait parsel üzerinde yeni planlarda park yapılacak olan mülk sahibi, bu parseli kamuya verecek ama karşılığında o parsel kadar imar hakkını başka yerde kullanabilecek, herhangi bir mağduriyeti olmayacak. Ayrıca bu düzenleme ile kamunun da kamulaştırma bedeli gibi bir masrafı da ortaya çıkmayacak.”
“Fark çıkarsa kamu ödeme yapacak”
Rapor sonrası mahsuplaşma gereken noktalar da çıkabileceğini belirten GHD Başkanı Kiraz, “Örneğin, 10 milyon liralık yer aldım, verdiğim yer de 12 milyon lira değerinde. Daha fazla emsal veremiyor idare. O noktada ilgili idare, ‘arada fark varsa bunu sana ödeyeceğim, denkleştireceğim’ diyor. Yine yasayla, metrekareden ziyade ekonomik değere bakılacak.
Mesela Sakarya’da 10 milyon lira değerinde 400 metrekare bir yeriniz var, onun yerine vereceği 10 milyon lira değerinde 300 metrekare başka bir yer de olabilir. Bir de kamu ya da belediye imkanı varsa bunu verecek. Ancak idarenin elinde arsa yoksa yine parasını verecek. Çünkü her kurum aynı arsa hakkına sahip olmayabilir” dedi.
Kamulaştırmasız el atma davalarını önleyebilir
Önceden not düşülerek yapılan ve örneğin Küçükçekmece’de 200 metrekare arsada imar transferine hak kazanan bir mülk sahibinin, Sarıyer’de yine 200 metrekare olarak hakkını kullanabildiğini söyleyen Hüseyin Oflaz,
"Şimdi, Küçükçekmece’de 200 metrekare arsası 1 milyon lira eden mülk sahibi, bunu herhangi bir yerde ama
1 milyon liralık imar hakkıyla kullanması öngörülüyor. Yine Sarıyer’de kullanmak isterse 200 metrekare değil 1 milyon liranın karşılığıyla belki 100 metrekare kullanabilecek. Ayrıca kısıtlılığın kaldırılmasıyla, kamulaştırmasız el atma davalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor" dedi
“Kamu ‘hakkını koruyacağım’ diyor plan değeri raporla belirlenecek”
Gayrimenkul Hukuku Derneği (GHD) Başkanı Ali Güvenç Kiraz, kamuoyunda bir durumun yanlış anlaşıldığını, o da ilgili kanunla, vatandaşın mülkünün imar planı dışında alınıp başka bir yere verilmesinin söz konusu olmadığının altını çizdi.
Okul, park, yeşil alan, yol gibi kamusal imar uygulamalarının 40-50 yıldır olduğuna işaret eden Kiraz, imar hakkı transferiyle getirilen yeniliği ise şöyle anlattı: “İdare diyor ki, 1/1000’lik imar planları kesinleştiğinde ve senin alının kısıtlandığında şunu yapacağım: ‘Kullanamadığın yerin değerini belirleyeceğim.
Buradaki hakkını koruyacağım. İnşaat hakkını, başka bir tarafta kullanmanı sağlamaya çalışacağım. Biz sana hemen kesinleşme sonrası bir arsa tahsis edeceğiz, imar haklarını da koruyacağız’ diyor. Yine kamu, para yerine imar hakkı vereceğim, raporla kullanamadığın hakkı sana tanzim etmeye çalışacağım’ diyor.”
İmarda devrim niteliğinde bir adım
Yüksek İnşaat Mühendisi Emrullah Yedikardeş: “Meclisten geçen kanun, imar hakkı transferini genelleştirip, kolaylaştırıyor. İmarda devrim niteliğinde bir adım olduğuna inanıyorum. Örneğin babadan miras kalan mülkünün imar planı değişen, bundan haberi olmadığı için itiraz için süresini kaçıran, parselinin üzerine park yapıldığı için artık hak iddia edemeyen mülk sahiplerinin mağduriyetini önleyebilecek bir gelişme bu.”
“Başka bir şehre aktarılabilecek”
Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü (GHE) Başkanı Ali Yüksel: “Getirilen yeni hükümle beraber, imar planı ile kısıtlanan parselin maliki, gene aynı belediye veya belediye dışında ise valilik bölgesindeki bir plan alanında kendi parseline taşıyabilmektedir. Kentsel dönüşümde ise parseldeki imar hakkı başka bir ile de aktarılabilecektir.”
Olası handikapları
1-İmar transferi yine ticari imarlı olarak mı yapılacak yoksa konut imarı olarak mı kullanılabilecek?
2-Kamulaştırılarak sosyal donatı alanı olan o bölgenin, gelecekte yerel yönetim değiştiğinde yeniden özel mülkiyete dönmesi nasıl engellenecek?
3-Madde metninde, parselin yüzde 30’u ifadesinin, parsel yüz ölçümünün yüzde 30’u mu yoksa, parselin inşaat e
“Nüfus artışı getirirse ne okul ne yol yeter”
Yeni yasal düzenlemeye ilişkin olası sıkıntı oluşturabilecek noktaları Hüseyin Oflaz, şöyle özetledi: “Planlar nüfus yoğunluğu dengesi ve buna göre de yapılacak donatı yoğunluğu dengesi gözetilerek hazırlanmaktadır. Örneğin bugün yaşanan problemlerin başlıcaları, sonradan yapılan plan değişiklikleridir.
Bu uygulamalarla nüfus donatı dengesi bozulabilir. Bazı bölgelerin nüfusu artacağı için ne yol yeterli gelir, ne okul, ne de AVM’ler. Dolayısıyla imar hakkı transfer yapılacaksa da hakkın taşınacağı yerdeki nüfus-donatı dengesi de tekrar ele alınmalı. Ayrıca daha sonra imar planı değişikliği ile başka bir fonksiyona çevrilerek imar hakkı doğmayacağına ilişkin bir kısıtlamanın olmaması da bir başka handikaptır…” msalinin yüzde 30”u mu olduğunun açık olmaması