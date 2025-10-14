METÜD Başkanı Ekrem Sağlam: Tekstilde destek yoksa ekonomik patlama kapıda

Mersin Tekstil Konfeksi­yon ve Sanayiciler Der­neği Başkanı ve iş in­sanı Ekrem Sağlam, tekstil sek­törünün son dönemde yaşadığı ciddi sıkıntıları ve olası sonuçla­rını dile getirdi. Sağlam, özellik­le son 2,5 yılda artan işçilik ma­liyetleri ve kur farkının sektörde büyük bir darboğaza yol açtığını belirterek, acil önlemler alınma­ması halinde sosyal ve ekonomik patlamaların yaşanabileceği uya­rısında bulundu.

Ekrem Sağlam’ın verdiği bil­gilere göre, Türkiye’nin sosyoe­konomik kalkınmasında önemli bir yere sahip olan tekstil sektö­rü, son yıllarda ciddi bir gerileme yaşıyor. 2022 yılında 21.2 milyar dolar olan ihracat, 2024’e gelin­diğinde 17.9 milyar dolara düşe­rek 3.3 milyar dolarlık bir kayıp yaşandı. Bu düşüş, sektörün dış ticarette 19.6 milyar dolarlık ar­tı değer üretmesine rağmen ger­çekleşti.

İstihdam tarafında da durum iç açıcı değil. 2022’de 1.2 milyon kişi olan toplam istihdam sayısı, 316 bin kişilik bir iş kaybıyla 903 bine geriledi. Sağlam, bu kaybın Tür­kiye’deki sanayide çalışan iş gü­cünün dörtte birine denk geldiği­ni ve sektörde çalışanların yüzde 55’inin kadın olduğunu vurgula­yarak, kadın istihdamı açısından tekstilin önemine dikkat çekti.

Maliyet artışları rekabeti zayıflatır

Sağlam, sektördeki bu gerile­menin temel nedenini son 2,5 yılda yaşanan maliyet artışları ve kur farkı olarak gösterdi. İş­çilik maliyetlerinin (maaş ve si­gorta) yüzde 420 oranında arttı­ğını, buna karşılık kur artışının sadece yüzde 174’te kaldığını be­lirten Sağlam bu durumun ih­racatçıların rekabet gücünü or­tadan kaldırdığını ifade etti. İç piyasada faaliyet gösteren fir­maların maliyet artışlarını ürün fiyatlarına yansıtabildiğini, an­cak ihracatçıların dünya pazar­larında fiyat artırma şansının ol­madığını dile getirdi.

Tekstilde rakipler artıyor

Türkiye’nin tekstil sektörün­deki rakiplerinin arttığını ve ma­liyet avantajı sunan ülkelerin öne çıktığını belirten Sağlam, Portekiz, Romanya, Macaristan, Mısır, Fas, Tunus gibi ülkelerin yanı sıra özellikle Mısır ve Fas’ın düşük işçilik maliyetleriyle dik­kat çektiğini söyledi. Mısır’ın Türkiye’nin dörtte bir maliyeti­ne sahip olduğunu ve Amerika ile serbest ticaret anlaşması sa­yesinde vergi avantajı sunduğu­nu vurguladı. Türk firmalarının bu ülkelere yöneldiğini, ancak farklı coğrafyalarda iş yapmanın beraberinde getirdiği zorluklara da dikkat çekti.

Çin'in Avrupa pazarındaki etkisi

Ekrem Sağlam, Avrupa paza­rında yaşanan talep düşüşünün ve Çin’in agresif e-ticaret strateji­sinin de Türkiye’deki tekstil sek­törünü olumsuz etkilediğini be­lirtti. Çin’in zararına ürün satarak Avrupa pazarını ele geçirmeye ça­lıştığını ve bu durumun Türk ih­racatçılarını zor durumda bırak­tığını ifade etti.

Acil çözüm önerileri: Kısa çalışma ödeneği ve Amerika pazarı

Sağlam, sektörün içinde bulun­duğu darboğazdan çıkabilmesi için acil önlemler alınması gerek­tiğini vurguladı. Özellikle kısa ça­lışma ödeneğinin yeniden devre­ye sokulması gerektiğinin altını vurgulayarak çizen Sağlam, ihra­catçılara kur farkı ve SGK destek­lerinin de artması gerektiğini söz­lerine ekledi.

Ayrıca, Amerika Birleşik Dev­letleri pazarının Türkiye için bü­yük bir potansiyel taşıdığını ve bu pazara erişimin kolaylaştırılması gerektiğini söyledi. Amerika’nın yıllık 101.8 milyar dolarlık tekstil alımına karşılık Türkiye’nin sa­dece 1.2 milyar dolarlık ihracat yaptığını belirterek, ABD ile Tür­kiye arasında sektörel vergi oran­larının düşürülmesi ve ticaretin kolaylaştırılması gerektiğini ifa­de etti.

Kentte 15 bin kişiye istihdam sağlayan toplam 75 konfeksiyon fabrika sayısının 35’e düştüğünü şu an da ise 6 bin civarında çalışa­nın işsiz kalma riskiyle karşı kar­şıya olduğunu belirten Sağlam, bu insanların tekstil konfeksiyon alanında uzmanlaştığını ve başka bir işte çalışmakta zorlanacakla­rını vurguladı.

Toroslar Belediyesi’nin günde­minde olan Tekstilkent projesi­ni desteklediğini belirten Sağlam, bu projenin iç piyasaya çalışan birçok arkadaşın daha iyi şartlar­da çalışmasını sağlayacağını söy­ledi. Ancak projenin güncel ihti­yaçlara göre, sürdürülebilirlik ve yeşil mutabakat ilkeleri doğrultu­sunda kurgulanması gerektiğini vurguladı.

Ekrem Sağlam, sektörün içinde bulunduğu bu zorlu süreçte mer­kezi hükümet başta olmak üzere tüm paydaşların elini taşın altı­na koyması gerektiğini ve acil ön­lemler alınmaması halinde daha büyük sorunlarla karşılaşılabile­ceğini yineledi.