Mevduattan vade dönüşü ‘ev’e bağlandı

Hamide HANGÜL

Merkez Bankası’nın geçen yıl aralık top­lantısında başladı­ğı faiz indirim adımlarıyla, bir hafta vadeli repo faizinin yüz­de 50’den yüzde 39,50’ye geri­lemesi yatırımcı tercihlerini de etkiledi. Bu yıl 29 Ağustos – 17 Eylül haftasında vatanda­şın vadeli mevduat hesabı 7.19 trilyon liradan, 7.07 trilyona geriledi.

Başka bir ifadeyle, söz konusu dönemde vadeli mevduattan 127.4 milyar lira çıktı. Öte yandan konut satış­ları ise bu yıl eylül ayında 150 bin adeti aşarak, yıl başından bu yana en iyi performansı­nı yakaladı. Satışlarda aslan payını ise 103 bin 540 adetle ikinci el alırken, ilk el satışları 47 bin 117 adette kaldı. Fiyat­lar ise yıllık bazda yüzde 32,2 artarken, reel bazda fiyatlar eylülde yüzde 0,8 gerilerken, reeldeki fiyat düşüşü 20’inci ayda da sürdü.

Sektör temsil­cileri, maliyet nedeniyle fiyat­ların baskılanması ve fiyat­lardaki düşüşü gören bekle­medeki talebin, faizlerdeki düşüşle mevduattaki parası­nı konuta çevirmeye başladı­ğına işaret etti. Bazı alıcıların banka cüzdanıyla geldiğine işaret eden sektör temsilcile­ri, “Ödemenin tamamını ve­ya taksitlendirmesini orada­ki kazancına göre yapıyorlar” değerlendirmesi yaptı.

Yatırım amaçlı talep baskın

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Umut Durbakayım: Faiz indi­rimlerinin başlama­sıyla mev­duattan konuta dönüşte ha­reketli­lik gözlem­liyoruz. Vade sonunda mev­duattan gelerek, yatırımlarını konutta değerlendirmek isti­yorlar. Gayrimenkul, hem kira geliri hem de değer artışı po­tansiyeliyle yatırımcısına çift yönlü getiri sunuyor. Yatırım amaçlı talep baskın. Türki­ye’de konut fiyatlarının yıllık yüzde 25–30 bandında yüksel­diği bir dönemde, gözünü ye­niden gayrimenkule çeviren yatırımcıların gün geçtikçe artması ekonominin doğasın­da var. Gayrimenkul, önümüz­deki süreçte yatırımcıların güvenli limanı olmayı sürdü­recek. Konut finansman mo­dellerinin çeşitlenmesi, geri ödeme vadelerinin uzaması ve faizlerin kademeli düşüş eği­lim halinde yatırımcıların gay­rimenkul alımı güçlenir.

Mevduattaki maksimum gelirle yatırımcı alım yapıyor

Arsa­Vev Yöne­tim Kuru­lu Başka­nı Bülent Öztürk: Son gün­lerde fa­izdeki düşüşle sa­tıştaki hareketliliği gözlem­liyoruz. Bunun en önemli gerekçesi konut ve arsa tara­fında yaşanan talebin birik­mesi diyebiliriz. Normalde talep gayrimenkulden yana, ancak kendini güvenli liman olarak finansal araçlarda tu­tarken en ufak düşüte ana ürün olan gayrimenkule geçiş yapıyor. Türkiye, gayrimen­kule yatırım yapan bir ülke. Her zaman için uzun vadede kazandırmıştır. Son yıllarda mevduat, altın veya döviz yo­ğun şekilde artsa da son 10 yı­la bakarsak arsa ve konut, ilk sırayı alıyor.

Dolayısıyla mev­duat, geçici bir alan oluyor. Bahsettiğimiz yatırım argü­manları son yıllarda çok hare­ketli olduğu için konut ve ar­sa, reelde artış oranıyla çok da bekleneni vermemiş görünü­yor. Doğal olarak müşteri bir yanda döviz, altın veya mev­duattan maksimum gelir elde ederken, diğer yanda da konut ver arsada fırsat alımı gerçek­leştiriyor. Konut ve arsa fiyat­ları bugün en dipte duruyor, en tepeden finansal araçlar­dan çıkıp, en dipteki gayri­menkule yatırım ya­pılınca bu hamlelerin sektöre ciddi bir şekilde pozitif etkisi oluyor.

Bekleyen talep fırsatı değerlendiriyor

Algün İn­şaat YKB Cihat Al­gün: Mevdu­attan konu­ta gelişte ha­reket var. Ancak ağır­lık ikinci el satışlarda. Bu kıs­men bize de yansıyor. Son bir­kaç yıldır özellikle faiz bas­kısıyla, olağanüstü durağan bir dönem geçirdik. Bir yan­dan maliyetler arttı, bir yan­dan satın alma yapmak iste­meyenler kredi kullanamadı. Bekleyen bir talep var. Faizde kırılımlara gidilmesi piyasa­yı hareketlendirdi. Biz bu dö­nemde fiyatları, maliyetlerle eş zamanlı artıramadık, mali­yet arttı, satış fiyatları çok alt­ta kaldı. Hareketliliği de buna bağlıyorum.

‘Fiyat artmadan yatırımımızı yapalım.’ Çün­kü ‘yarın fiyatlar artacak’ bek­lentisi var. İnşaat maliyetleri açısından baktığımızda, bu­gün 1 metrekare inşaatta 30- 35 bin liranın altını konuşmak mümkün değil. Arsa payıyla çarpı iki oluyor. Bunda finans­man, proje geliştirme maliye­ti yok. Yani bugün inşaat ma­liyeti 80 bin liranın altında de­ğil. Piyasa rahatladığı zaman fiyatlar bugünkü rakamların altında kalmayacaktır. Mut­laka yerine göre değişecektir ancak yüzde 100’e varan artış­lar söz konusu olabilir. Fırsat yatırımlarını değerlendiren bir akış var şu anda, gerçek akış henüz başlamadı.

Konut, fırsat dönemine işaret ediyor

KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz: Merkez Bankası’nın faiz indirimi, piyasada güvenin yeniden tesisinde önemli bir adım oldu. KONUTDER Sektörel Beklenti Anketimiz de üyelerimizin tamamı önümüzdeki dönemde faizlerin düşmeye devam edeceğini öngörüyordu. Faizlerin düzenli biçimde makul seviyelere hızla gerilemesi konuta erişimi kolaylaştıracak; bu da hem kredili satışlarda hem de 1. el konut satışlarında bir canlanma oluşturacaktır. Üretim maliyetlerindeki yükselişin fiyatlar üzerindeki baskısını da düşündüğümüzde, mevcut koşullar konutta ciddi bir fırsat dönemine işaret ediyor.

Konut, her dönemde yatırımcı için önemli bir araç oldu. Özellikle markalı ve erişilebilir projelere olan ilginin giderek güçleneceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki süreçte piyasada dengelenme süreciyle, maliyet artışlarının fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Buna rağmen krediye erişimin kolaylaşmasıyla satışlarda belirgin bir artış bekliyoruz.

Tasarruf sahiplerini piyasaya çekiyor

Sinpaş / Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik: Faizlerin düşmesiyle, uzun süre yüksek faiz­lerin cazibesiyle banka­larda bekleyen birikim­ler artık konuta kayıyor. Yaşanan kademeli dü­şüşler, konut kredileri­ni daha ulaşılabilir hale getirerek, hem yatırım­cıları hem de tasarruf sahiplerini piyasaya çe­kiyor.

Bunu destekle­yen göstergelerden bi­ri Türkiye’deki konut­ların kalite etkisinden arındırılmış fiyat en­deksi (KFE). Ağustos 2025’te KFE, bir önceki aya göre yüzde 2,5 arta­rak 192,5’e yükseldi. Bu artış hem talebin canlı olduğunu hem de konut piyasasında hareketli­liğin sürdüğünü göste­riyor. Artan konut arzı ve düşen faizler, hem ilk kez ev sahibi olacakları hem de yatırımcıları pi­yasaya çekiyor; bu hare­ketin kısa sürede satış­lara olumlu yansıması bekleniyor.

Yıllık bazda KFE yüzde 31,4 artar­ken, reel olarak yüzde 1,2 düşüş gözlemleni­yor. Bu durum, konu­tun uzun vadeli yatırım açısından hala cazip ol­duğunu ve yatırımcılar için güvenli bir liman olmayı sürdürdüğünü gösteriyor. Faizlerde­ki düşüş ve konut kre­dilerinin erişilebilirli­ği, tasarruf sahiplerini bankadaki mevduattan konuta yönlendiriyor. KFE verileri de bu yö­nelimin somut bir gös­tergesi olarak, piyasa­daki hareketliliğin hem büyük şehirlerde hem de bazı gelişen bölgeler­de arttığını gösteriyor. Mevcut dönem, uzun vadeli değer artışı he­defleyen yatırımcılar için stratejik bir fırsat sunuyor.

Bankadan vade dönüşüne göre taksitlendiriyoruz

Yiğit Group Yönetim Kurulu Üyesi Berat Yiğit: Satışlarda ağırlık mevduatta. Kazandıkları parayı gayrimenkule yatırmak istiyorlar. Şu an her müşterinin bize söylediği, ‘vadem şu tarihte de bozuluyor, buna göre ödeme yapabilir miyim’ diye... Mevduatın satışlardaki ağırlığı yaklaşık yüzde 70’lerde. Orta kesime erişilebilir konut için toprak arzı, arsa maliyetlerinin düşmesi ve uygun kredi şartlarının oluşması gerekiyor. İstanbul’un çeperinde 3 milyon ila 3,5 milyon lira civarında fiyatlı daireler yine çok iyi satılıyor. Şu anda lükse ve alt kesime yönelik bir satış hala devam ediyor. Orta kesim için de uygun şartlar oluşursa, maaşlarda iyileştirme olur, kredi faizleri de düşerse sorun kalkacaktır diye düşünüyoruz.

Faizlerin düşeceğini gören konut alıyor

İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER) Başkanı Engin Keçeli: İnsanlar banka cüzdanlarıyla geliyorlar. Hatta 17’sinde mevduattan, KKM’den dönüşüm var diyerek, ödemeyi o şekilde yapıyorlar. Tamamen peşin veya vadeli, o paralarla yapıyorlar ödemelerini. Tamamen bize, yani gayrimenkule dönüyorlar. Altına dönüş ise geri gitmeye başladı, hatta bir ara 580’lere geldi. Gayrimenkulün en doğru yatırım aracı olmaya başladığını yeniden görmeye başladı insanlar. Biz bunu hissetmeye başladı. Faizlerin düşeceğini görüyorlar. Faizler yüzde 40’ların altına geriledi, yüzde 30’lara gelirsek de piyasa çok daha fazla hareketlenir