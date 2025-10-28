Mevduattan vade dönüşü ‘ev’e bağlandı
Faiz indirim adımları, konut fiyatlarının reelde yüzde 0,8 düşmesi ve altının dalgalı seyir izlemesiyle birlikte mevduattaki yatırımcı gayrimenkule yöneldi. 29 Ağustos-17 Ekim tarihleri arasında vadeli mevduattan 127.4 milyar liralık çıkış yaşanırken, eylülde konut satışları 150 bini adeti aştı. Sektör temsilcileri, “İnsanlar banka cüzdanlarıyla gelip, ödeme yapıyor" dedi.
Hamide HANGÜL
Merkez Bankası’nın geçen yıl aralık toplantısında başladığı faiz indirim adımlarıyla, bir hafta vadeli repo faizinin yüzde 50’den yüzde 39,50’ye gerilemesi yatırımcı tercihlerini de etkiledi. Bu yıl 29 Ağustos – 17 Eylül haftasında vatandaşın vadeli mevduat hesabı 7.19 trilyon liradan, 7.07 trilyona geriledi.
Başka bir ifadeyle, söz konusu dönemde vadeli mevduattan 127.4 milyar lira çıktı. Öte yandan konut satışları ise bu yıl eylül ayında 150 bin adeti aşarak, yıl başından bu yana en iyi performansını yakaladı. Satışlarda aslan payını ise 103 bin 540 adetle ikinci el alırken, ilk el satışları 47 bin 117 adette kaldı. Fiyatlar ise yıllık bazda yüzde 32,2 artarken, reel bazda fiyatlar eylülde yüzde 0,8 gerilerken, reeldeki fiyat düşüşü 20’inci ayda da sürdü.
Sektör temsilcileri, maliyet nedeniyle fiyatların baskılanması ve fiyatlardaki düşüşü gören beklemedeki talebin, faizlerdeki düşüşle mevduattaki parasını konuta çevirmeye başladığına işaret etti. Bazı alıcıların banka cüzdanıyla geldiğine işaret eden sektör temsilcileri, “Ödemenin tamamını veya taksitlendirmesini oradaki kazancına göre yapıyorlar” değerlendirmesi yaptı.
Yatırım amaçlı talep baskın
Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Umut Durbakayım: Faiz indirimlerinin başlamasıyla mevduattan konuta dönüşte hareketlilik gözlemliyoruz. Vade sonunda mevduattan gelerek, yatırımlarını konutta değerlendirmek istiyorlar. Gayrimenkul, hem kira geliri hem de değer artışı potansiyeliyle yatırımcısına çift yönlü getiri sunuyor. Yatırım amaçlı talep baskın. Türkiye’de konut fiyatlarının yıllık yüzde 25–30 bandında yükseldiği bir dönemde, gözünü yeniden gayrimenkule çeviren yatırımcıların gün geçtikçe artması ekonominin doğasında var. Gayrimenkul, önümüzdeki süreçte yatırımcıların güvenli limanı olmayı sürdürecek. Konut finansman modellerinin çeşitlenmesi, geri ödeme vadelerinin uzaması ve faizlerin kademeli düşüş eğilim halinde yatırımcıların gayrimenkul alımı güçlenir.
Mevduattaki maksimum gelirle yatırımcı alım yapıyor
ArsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk: Son günlerde faizdeki düşüşle satıştaki hareketliliği gözlemliyoruz. Bunun en önemli gerekçesi konut ve arsa tarafında yaşanan talebin birikmesi diyebiliriz. Normalde talep gayrimenkulden yana, ancak kendini güvenli liman olarak finansal araçlarda tutarken en ufak düşüte ana ürün olan gayrimenkule geçiş yapıyor. Türkiye, gayrimenkule yatırım yapan bir ülke. Her zaman için uzun vadede kazandırmıştır. Son yıllarda mevduat, altın veya döviz yoğun şekilde artsa da son 10 yıla bakarsak arsa ve konut, ilk sırayı alıyor.
Dolayısıyla mevduat, geçici bir alan oluyor. Bahsettiğimiz yatırım argümanları son yıllarda çok hareketli olduğu için konut ve arsa, reelde artış oranıyla çok da bekleneni vermemiş görünüyor. Doğal olarak müşteri bir yanda döviz, altın veya mevduattan maksimum gelir elde ederken, diğer yanda da konut ver arsada fırsat alımı gerçekleştiriyor. Konut ve arsa fiyatları bugün en dipte duruyor, en tepeden finansal araçlardan çıkıp, en dipteki gayrimenkule yatırım yapılınca bu hamlelerin sektöre ciddi bir şekilde pozitif etkisi oluyor.
Bekleyen talep fırsatı değerlendiriyor
Algün İnşaat YKB Cihat Algün: Mevduattan konuta gelişte hareket var. Ancak ağırlık ikinci el satışlarda. Bu kısmen bize de yansıyor. Son birkaç yıldır özellikle faiz baskısıyla, olağanüstü durağan bir dönem geçirdik. Bir yandan maliyetler arttı, bir yandan satın alma yapmak istemeyenler kredi kullanamadı. Bekleyen bir talep var. Faizde kırılımlara gidilmesi piyasayı hareketlendirdi. Biz bu dönemde fiyatları, maliyetlerle eş zamanlı artıramadık, maliyet arttı, satış fiyatları çok altta kaldı. Hareketliliği de buna bağlıyorum.
‘Fiyat artmadan yatırımımızı yapalım.’ Çünkü ‘yarın fiyatlar artacak’ beklentisi var. İnşaat maliyetleri açısından baktığımızda, bugün 1 metrekare inşaatta 30- 35 bin liranın altını konuşmak mümkün değil. Arsa payıyla çarpı iki oluyor. Bunda finansman, proje geliştirme maliyeti yok. Yani bugün inşaat maliyeti 80 bin liranın altında değil. Piyasa rahatladığı zaman fiyatlar bugünkü rakamların altında kalmayacaktır. Mutlaka yerine göre değişecektir ancak yüzde 100’e varan artışlar söz konusu olabilir. Fırsat yatırımlarını değerlendiren bir akış var şu anda, gerçek akış henüz başlamadı.
Konut, fırsat dönemine işaret ediyor
KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz: Merkez Bankası’nın faiz indirimi, piyasada güvenin yeniden tesisinde önemli bir adım oldu. KONUTDER Sektörel Beklenti Anketimiz de üyelerimizin tamamı önümüzdeki dönemde faizlerin düşmeye devam edeceğini öngörüyordu. Faizlerin düzenli biçimde makul seviyelere hızla gerilemesi konuta erişimi kolaylaştıracak; bu da hem kredili satışlarda hem de 1. el konut satışlarında bir canlanma oluşturacaktır. Üretim maliyetlerindeki yükselişin fiyatlar üzerindeki baskısını da düşündüğümüzde, mevcut koşullar konutta ciddi bir fırsat dönemine işaret ediyor.
Konut, her dönemde yatırımcı için önemli bir araç oldu. Özellikle markalı ve erişilebilir projelere olan ilginin giderek güçleneceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki süreçte piyasada dengelenme süreciyle, maliyet artışlarının fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Buna rağmen krediye erişimin kolaylaşmasıyla satışlarda belirgin bir artış bekliyoruz.
Tasarruf sahiplerini piyasaya çekiyor
Sinpaş / Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik: Faizlerin düşmesiyle, uzun süre yüksek faizlerin cazibesiyle bankalarda bekleyen birikimler artık konuta kayıyor. Yaşanan kademeli düşüşler, konut kredilerini daha ulaşılabilir hale getirerek, hem yatırımcıları hem de tasarruf sahiplerini piyasaya çekiyor.
Bunu destekleyen göstergelerden biri Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat endeksi (KFE). Ağustos 2025’te KFE, bir önceki aya göre yüzde 2,5 artarak 192,5’e yükseldi. Bu artış hem talebin canlı olduğunu hem de konut piyasasında hareketliliğin sürdüğünü gösteriyor. Artan konut arzı ve düşen faizler, hem ilk kez ev sahibi olacakları hem de yatırımcıları piyasaya çekiyor; bu hareketin kısa sürede satışlara olumlu yansıması bekleniyor.
Yıllık bazda KFE yüzde 31,4 artarken, reel olarak yüzde 1,2 düşüş gözlemleniyor. Bu durum, konutun uzun vadeli yatırım açısından hala cazip olduğunu ve yatırımcılar için güvenli bir liman olmayı sürdürdüğünü gösteriyor. Faizlerdeki düşüş ve konut kredilerinin erişilebilirliği, tasarruf sahiplerini bankadaki mevduattan konuta yönlendiriyor. KFE verileri de bu yönelimin somut bir göstergesi olarak, piyasadaki hareketliliğin hem büyük şehirlerde hem de bazı gelişen bölgelerde arttığını gösteriyor. Mevcut dönem, uzun vadeli değer artışı hedefleyen yatırımcılar için stratejik bir fırsat sunuyor.
Bankadan vade dönüşüne göre taksitlendiriyoruz
Yiğit Group Yönetim Kurulu Üyesi Berat Yiğit: Satışlarda ağırlık mevduatta. Kazandıkları parayı gayrimenkule yatırmak istiyorlar. Şu an her müşterinin bize söylediği, ‘vadem şu tarihte de bozuluyor, buna göre ödeme yapabilir miyim’ diye... Mevduatın satışlardaki ağırlığı yaklaşık yüzde 70’lerde. Orta kesime erişilebilir konut için toprak arzı, arsa maliyetlerinin düşmesi ve uygun kredi şartlarının oluşması gerekiyor. İstanbul’un çeperinde 3 milyon ila 3,5 milyon lira civarında fiyatlı daireler yine çok iyi satılıyor. Şu anda lükse ve alt kesime yönelik bir satış hala devam ediyor. Orta kesim için de uygun şartlar oluşursa, maaşlarda iyileştirme olur, kredi faizleri de düşerse sorun kalkacaktır diye düşünüyoruz.
Faizlerin düşeceğini gören konut alıyor
İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER) Başkanı Engin Keçeli: İnsanlar banka cüzdanlarıyla geliyorlar. Hatta 17’sinde mevduattan, KKM’den dönüşüm var diyerek, ödemeyi o şekilde yapıyorlar. Tamamen peşin veya vadeli, o paralarla yapıyorlar ödemelerini. Tamamen bize, yani gayrimenkule dönüyorlar. Altına dönüş ise geri gitmeye başladı, hatta bir ara 580’lere geldi. Gayrimenkulün en doğru yatırım aracı olmaya başladığını yeniden görmeye başladı insanlar. Biz bunu hissetmeye başladı. Faizlerin düşeceğini görüyorlar. Faizler yüzde 40’ların altına geriledi, yüzde 30’lara gelirsek de piyasa çok daha fazla hareketlenir