Meyve atıklarından protein üretilecek

Uluslararası Nutrasötikler ve Fonksiyonel Gıdalar Derneği (ISNFF) tarafından her sene düzenlenen Nutrasötikler ve Fonksiyonel Gıdalar Uluslararası Kongre ve Sergisinin 14'üncüsü bu sene TÜBİTAK MAM ortak organizasyonuyla İstanbul’da 2-5 Ekim tarihlerinde gerçekleşti. Tunay Gıda’nın da sponsoru olduğu kongrede; üç ayrı salonda, 22 oturumda, Kanada, Japonya, Güney Kore ve ABD başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından alanında uzman 134 bilim insanı çalışmaları hakkında sözlü sunumlar yaptı.

Kongre kapsamında, TÜBİTAK MAM bünyesinde kurulan ve Tunay Gıda’nın iş birliği içerisinde olduğu Türkiye Gıda İnovasyon Platformu (TÜ- GİP) sponsorluğunda düzenlenen endüstri temsilcilerine yönelik oturumda Tunay Gıda Ar-Ge Merkezi, “Alıçta (Crataegus orientalis) viteksin içeriğinin belirlenmesi ve viteksin ile zenginleştirilmiş kapsül ve toz ürünlerin geliştirilmesi” başlıklı projesi ile ilgili sözlü sunum gerçekleştirdi.

Proje kapsamında kullanılan alıç meyveleri ve fabrika bünyesinde üretilen alıç püresinin sergilendiği Tunay Gıda standı katılımcılardan ilgi gördü. Bu arada Tunay Gıda ile Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü arasında yeni bir işbirliğinin temeli atıldı. Kongre sırasında gerçekleşen imza töreninde, işbirliği sözleşmesi Tunay Gıda Yönetim Kurulu Başkanı S. Tuncer Kırtıloğlu ile Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü adına projenin yöneticisi Prof. Dr. Remziye Yılmaz tarafından imzalandı.

Proje kapsamında meyve atıklarından alternatif protein üretimi gerçekleştirilmesi planlanıyor.