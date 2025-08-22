Mezopotamya Meyvecilik Araştırma Enstitüsü çağrısı
Mardin Ticaret vec Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik, meyve üretiminde Mardin’in üretim potansiyelinin sürdürülebilir bir şekilde artması için önceki yıllarda gündeme gelen Mezopotamya Meyvecilik Araştırma Enstitüsü’nün bir an önce kurulması çağrısını yaptı.
Mardin’de meyve üretim alanlarının her geçen yıl biraz daha genişlediğine dikkat çeken Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (Mardin TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik, meyve üretiminde modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir ticaret modellerin oluşturulabilmesi için önceki yıllarda gündeme gelen ‘Mezopotamya Meyvecilik Araştırma Enstitüsü’nün bir an önce kurulması gerektiğini söyledi.
Meyvecilikte ürün bazlı güçlü bir portföy
Mardin, son yıllarda meyve üretiminde gösterdiği performansla tarımsal kalkınmanın yeni merkezlerinden biri haline geliyor. İklim avantajı, sulama yatırımları ve çeşitlenen üretim desenleri sayesinde Mardin, meyvecilikte ürün bazlı güçlü bir portföy oluşturuyor. Mardin TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik, meyve üretiminde Mardin’in üretim potansiyelinin sürdürülebilir bir şekilde artması için önceki yıllarda gündeme gelen Mezopotamya Meyvecilik Araştırma Enstitüsü’nün bir an önce kurulması çağrısı yaptı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2024 yılına ilişkin verilerine göre kentin sahip olduğu 3.2 milyon dekarlık tarım alanının 497 bin 399 dekarında meyve üretimi yapıldığı bilgisini veren Hatip Çelik, kentteki toplam meyve ağacı sayısının da 3.6 milyon adede ulaştığını kaydetti.
Kentin meyve üretimindeki ağaç popülasyonunun yaklaşık 2 milyonunun genç ağaçların oluşturduğunu ileten Çelik, kentin meyvecilikteki potansiyeli hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: “Meyvecilikteki yüksek ürün çeşitliliğimiz sadece tarımsal üretimi değil, aynı zamanda yeni bir kalkınma hikayesinin oluşmasını sağlayacak. Genç ağaç sayımızın yüksek olması kısa vadede üretim miktarlarımızın hızla artışına işaret ediyor. Bu da gıda sanayisini ve ihracat potansiyelinin daha çok desteklenmesi ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu potansiyeli öngörerek Mezopotamya Meyvecilik Araştırma Enstitüsü’nün bir an önce kurulması gerektiğini belirtiyoruz.”
“Yüksek bütçeye ihtiyaç yok”
Mezopotamya Meyvecilik Araştırma Enstitüsü’nün faaliyetleriyle meyve üretiminde Mardin’i sadece ulusal alanda değil küresel arenada cazibe merkezlerinden biri haline getirebileceğini öne süren Hatip Çelik, kurulacak olan enstitünün bulunduğu konum itibarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerine hitap edip, kalite artışı ve markalaşmaya yönelik teknik destek sağlayacağını bildirdi. Çelik, “Bu sayede araştırma ve geliştirme, eğitim yayım, ıslah faaliyetleri çalışmaları bölgemizde daha güçlü olarak yürütülecektir” dedi.
Öte yandan, bugün itibarıyla enstitünün tüm proje hazırlıklarının tamamlandığını açıklayan Hatip Çelik, kurulacak enstitünün özellikleri hakkında şunları kaydetti: “ Deneme, demonstrasyon bahçelerinin kurulacağı, ıslah, bitki koruma, eğitim ve yayım faaliyetlerinin yürüteceği 127,5 dekarlık alan, hizmet binası, hangar, 10 adeti 3 metre yüksekliğinde ayrı ayrı sera ayrıca 9 metre yüksekliğinde içine meyve ağaçlarının dikimi yapılabilecek 1 dekar toplamda 3,2 dekar sera alanları Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde oluşturuldu. Bakanlığımız ve üniversitemiz arasında yapılacak iş birliğiyle arazi kiralama ve satın alma için bakanlık bütçesinden herhangi bir ödenek harcanmayacak. Ayrıca enstitünün tarımsal faaliyetlerinde kullanılacak traktör, pulluk, pulverizatör ve ekipmanları da üniversite bünyesinde bulunuyor.”
“Sağlıklı fidan üretimiyle dışa bağımlılık bitecek”
Mardin TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik, Mezopotamya Meyvecilik Araştırma Enstitüsü’nün meyvecilik, bağcılık, bitki sağlığı ve toprak su kaynakları konularında temel ve uygulamalı araştırmalar yapacağını, bu sayede meyve üretiminde modern tarım tekniklerinin saha uygulamalarının da güçlü ivme kazanacağını ifade etti. Çelik, “Enstitümüz sayesinde meyve yetiştiricilerimiz için uygun üretim teknikleri belirlenecek ve doğru araç ve girdi kullanımını saptanacak.
Yüksek verimli, kaliteli, hastalık ve zararlılara dayanıklı, tüketici isteklerine uygun tür ve çeşitler de geliştirilecek. Kurulacak fidan istasyonlarında bölgemizdeki meyve türleri ıslah edilerek daha güçlü ve verimli bahçelerin kurulması sağlanacak. En önemlisi enstitümüzün fidan, anaç, aşı gözü üretimi, bitki koruma ve bitki beslemeye yönelik sürdürülebilir üretim faaliyetleri sayesinde Mardinli çiftçilerimizin bölge dışından gelen firmalara olan bağımlılığı azaltılacak.”