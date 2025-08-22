Mezopotamya Meyvecilik Araştırma Enstitüsü çağrısı

Mardin’de meyve üretim alanlarının her geçen yıl biraz daha genişlediği­ne dikkat çeken Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (Mardin TSO) Yöne­tim Kurulu Başkanı Hatip Çelik, meyve üretiminde modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir ticaret modelle­rin oluşturulabilmesi için önceki yıllarda gündeme gelen ‘Mezopo­tamya Meyvecilik Araştırma Ens­titüsü’nün bir an önce kurulması gerektiğini söyledi.

Meyvecilikte ürün bazlı güçlü bir portföy

Mardin, son yıllarda meyve üre­timinde gösterdiği performansla tarımsal kalkınmanın yeni mer­kezlerinden biri haline geliyor. İk­lim avantajı, sulama yatırımları ve çeşitlenen üretim desenleri saye­sinde Mardin, meyvecilikte ürün bazlı güçlü bir portföy oluşturu­yor. Mardin TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik, meyve üreti­minde Mardin’in üretim potansi­yelinin sürdürülebilir bir şekilde artması için önceki yıllarda gün­deme gelen Mezopotamya Meyve­cilik Araştırma Enstitüsü’nün bir an önce kurulması çağrısı yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2024 yılına ilişkin verilerine gö­re kentin sahip olduğu 3.2 milyon dekarlık tarım alanının 497 bin 399 dekarında meyve üretimi ya­pıldığı bilgisini veren Hatip Çelik, kentteki toplam meyve ağacı sayı­sının da 3.6 milyon adede ulaştı­ğını kaydetti.

Kentin meyve üre­timindeki ağaç popülasyonunun yaklaşık 2 milyonunun genç ağaç­ların oluşturduğunu ileten Çelik, kentin meyvecilikteki potansiye­li hakkında şu değerlendirmeler­de bulundu: “Meyvecilikteki yük­sek ürün çeşitliliğimiz sadece tarımsal üretimi değil, aynı za­manda yeni bir kalkınma hikaye­sinin oluşmasını sağlayacak. Genç ağaç sayımızın yüksek olması kı­sa vadede üretim miktarlarımızın hızla artışına işaret ediyor. Bu da gıda sanayisini ve ihracat potan­siyelinin daha çok desteklenme­si ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Ta­rım ve Orman Bakanlığı’nın bu po­tansiyeli öngörerek Mezopotamya Meyvecilik Araştırma Enstitü­sü’nün bir an önce kurulması ge­rektiğini belirtiyoruz.”

“Yüksek bütçeye ihtiyaç yok”

Mezopotamya Meyvecilik Araş­tırma Enstitüsü’nün faaliyetle­riyle meyve üretiminde Mardin’i sadece ulusal alanda değil küre­sel arenada cazibe merkezlerin­den biri haline getirebileceği­ni öne süren Hatip Çelik, ku­rulacak olan enstitünün bulunduğu konum itibarıyla Güneydoğu Anadolu Bölge­si illerine hitap edip, kalite artışı ve markalaşmaya yö­nelik teknik destek sağlaya­cağını bildirdi. Çelik, “Bu sayede araş­tırma ve geliş­tirme, eğitim yayım, ıslah faaliyetleri ça­lışmaları böl­gemizde da­ha güçlü olarak yürü­tülecektir” dedi.

Öte yandan, bu­gün itibarıyla enstitünün tüm pro­je hazırlıklarının tamamlandığını açıklayan Hatip Çelik, kurulacak enstitünün özellikleri hakkında şunları kaydetti: “ Deneme, de­monstrasyon bahçeleri­nin kurulacağı, ıslah, bitki koruma, eğitim ve yayım faaliyetlerinin yürüteceği 127,5 de­karlık alan, hizmet bi­nası, hangar, 10 adeti 3 metre yüksek­liğinde ayrı ayrı sera ay­rıca 9 met­re yüksekli­ğinde içine meyve ağaç­larının dikimi yapılabilecek 1 dekar toplam­da 3,2 dekar se­ra alanları Mar­din Artuklu Üniversitesi bünyesinde oluştu­ruldu. Bakanlığımız ve üniversi­temiz arasında yapılacak iş birli­ğiyle arazi kiralama ve satın alma için bakanlık bütçesinden her­hangi bir ödenek harcanmaya­cak. Ayrıca enstitünün tarımsal faaliyetlerinde kullanılacak trak­tör, pulluk, pulverizatör ve ekip­manları da üniversite bünyesin­de bulunuyor.”

“Sağlıklı fidan üretimiyle dışa bağımlılık bitecek”

Mardin TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik, Mezopotamya Meyvecilik Araştırma Enstitüsü’nün meyvecilik, bağcılık, bitki sağlığı ve toprak su kaynakları konularında temel ve uygulamalı araştırmalar yapacağını, bu sayede meyve üretiminde modern tarım tekniklerinin saha uygulamalarının da güçlü ivme kazanacağını ifade etti. Çelik, “Enstitümüz sayesinde meyve yetiştiricilerimiz için uygun üretim teknikleri belirlenecek ve doğru araç ve girdi kullanımını saptanacak.

Yüksek verimli, kaliteli, hastalık ve zararlılara dayanıklı, tüketici isteklerine uygun tür ve çeşitler de geliştirilecek. Kurulacak fidan istasyonlarında bölgemizdeki meyve türleri ıslah edilerek daha güçlü ve verimli bahçelerin kurulması sağlanacak. En önemlisi enstitümüzün fidan, anaç, aşı gözü üretimi, bitki koruma ve bitki beslemeye yönelik sürdürülebilir üretim faaliyetleri sayesinde Mardinli çiftçilerimizin bölge dışından gelen firmalara olan bağımlılığı azaltılacak.”