Microsoft 2025 başında toplu işten çıkarmalara gitti

Çok uluslu teknoloji şirketi Microsoft, 2025 yılının başında çeşitli departmanlarda toplu işten çıkarmalar gerçekleştirdi. Şirketin güvenlik, satış ve oyun birimleri gibi farklı alanlardan çalışanların etkilendiği bildirildi. Ancak, bu işten çıkarmaların performans bazlı değil, başka sebeplerle alındığı belirtildi.

İşten çıkarılan kişi sayısına dair herhangi bir rakam açıklanmadı. Şirket, süreci “küçük çaplı” olarak tanımlasa da, çalışanlar, salı günü yapılan işten çıkarma duyurularını aldı.

'Maliyetleri düşürme' amacıyla yapılıyor

Microsoft’tan yapılan açıklamalarda, işten çıkarmaların gerekçesi hakkında herhangi bir detay verilmedi. Ancak, önceki işten çıkarmalarda olduğu gibi, bu kararın 'maliyetleri düşürme' amacı taşıdığı ifade edildi.

"Yüksek performanslı yeteneklere odaklanıyoruz"

Şirket, 8 Ocak’ta CNBC'ye yaptığı açıklamada, departmanlar arasında çok küçük bir oranda performans düşüklüğüne dayalı işten çıkarmaların yapıldığını da doğrulamıştı. Bir Microsoft sözcüsü, "Microsoft'ta yüksek performanslı yeteneklere odaklanıyoruz. Her zaman insanların öğrenmesine ve büyümesine yardımcı olmak için çalışıyoruz. İnsanlar performans göstermediğinde, uygun önlemleri alıyoruz" açıklamasını yaptı.