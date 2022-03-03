Microsoft’un eski mühendisi kimyayı dönüşüme sokacak

İmam GÜNEŞ

İhracatçı birliklerinde nisan ayında gerçekleşecek seçimli genel kurul öncesi rekabetin yoğun yaşandığı birliklerin başında İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) geliyor. Birlik başkanlığı için üç isim aday. Adayların biri mevcut Başkan Adil Pelister iken diğer iki aday da Pelister’in yönetim kurulu listesinde yer alan Tayfun Koçak ve Özcan Doğu Kaya. İKMİB Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Kaya, kimyayı sektörünün dönüştürücü gücünü harekete geçirmek istiyor.

ABD Carnagie Mellon University’de Bilgisayar Bilimleri ve Robotik Mühendisliği bölümlerini tamamlayan ve Microsoft’ta 4 yıl çalışan Kaya, 2011 yılında aile şirketinin başına geçti. Kauçuk ve teknik tekstil alanlarında faaliyet gösteren aile şirketi Derby Konveyör Bant firmasında İş Geliştirme ve Teknolojik Gelişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı görevini yürüten Kaya, İKMİB’de hayata geçirmek istediği projelerin detaylarını DÜNYA’ya anlattı.

Kimya Teknoloji Merkezi ile sektörün katma değeri artacak

2016’da yılında Kauçuk Teknoloji Merkezi projesi oluşturduklarını kaydeden Kaya, projenin zamanla daha kapsayıcı hale dönüştüğünü ve Kimya Teknoloji Merkezi olarak devam ettiğini ifade ediyor. Kimya Teknoloji Merkezi bünyesinde Ar- Ge merkezi çalışmalarına hız vererek, kimya sektörünün yüksek katma değerli üretimini destekleyeceklerini dile getiren Kaya, şöyle devam ediyor:

“2016’dan beri projesinin fikir babası ve yürütücüsü olduğum Kimya Teknoloji Merkezi’ni birliğimizin bu dönemi içerisinde faaliyete geçireceğiz. Sektörün öncelikli sorunlarından biri test konusu. Kimya Teknoloji Merkezi altında “Akredite Test Merkezi” kuracağız. Yurtdışında 10 bin dolarlardan başlayan akredite testleri çoğu firmamız yapamıyor. Yapılan testlerin sonucunun çıkması en az 1 ay sürüyor. Bu nedenle yeni tasarımlarda iyileştirme yapılamıyordu. Test merkezimizle birlikte firmalarımız ürünlerini tasarlayıp, daha katma değerli ihracat yapabilecek.”

16 alt sektör için ayrı stratejiler uygulayacak

Kimya sektöründe ihracat yapan tüm firmalara çok yönlü destek olmak için yola çıktıklarına dikkat çeken Özcan Doğu Kaya, “16 alt sektörü bünyesinde barındıran kimya sektörü; üretim, istihdam, diğer lokomotif sektörlere sağladığı çarpan etkisi ve ihracatı ile Türkiye ekonomisine güçlü bir katma değer yaratıyor. Pandemi; tedarik, lojistik, iklim krizleri ve dijital dönüşüm gibi ezber bozan tüm değişimler eşliğinde, yeni dünya düzenine uygun ihracat stratejileri oluşturmak için tüm imkânlarımızla seferberlik ilan edeceğiz. Kimya, alt sektörleri birbirinden çok farklı dinamikler içeren bir sektördür. Her biri için ayrı çalışarak, sektörel, yenilikçi, proaktif ve küresel vizyon ile uyumlu stratejiler oluşturacağız. İhracatçı birliğimizi de bu çalışmalarla paralel olarak daha etkin çalışabilecek şekilde tekrar yapılandıracağız” ifadelerini kullanıyor.

Lise öğrencilerini sektöre hazırlayacak

Kalifiye eleman konusunda çalışma yaptıklarını vurgulayan Kaya, “İstanbul Sanayi Odası Kauçuk Komitesi ve Kauçuk Sanayicileri Derneği’nin ortak çalışmasıyla meslek liselerine odaklandık. Sektörlerimizde Ar-Ge ve inovasyonumuzu artırmak için kalifiye eleman ihtiyacımız var. Sektörün gelişmesi için bu sorunu çözmemiz gerekli. Lise çağından itibaren öğrencileri sanayi ile buluşturuyoruz. Benzer projeyi İKMİB’de de uygulamak istiyoruz. Buna uygun bir kadro oluşturacağız” diyor.

“Acil ve kritik dediğimiz proje Yeşil Mutabakat” diyen Kaya, şu bilgileri veriyor: “Enerji verimliliği hakkında danışman desteği alarak firmalarımıza destek vermesini istiyoruz. Bu işin uzmanlarından danışman kadrosu kuracağız. Firmaları bilinçlendirmemiz ve teşvik etmemiz lazım. Çünkü bu yatırımlar hem maliyet azalımının hem de karbon kredisinin oluşmasına yol açacak. Dijital dönüşüm için de ekip kuracağız. Önce kendi içimizde başlamalı, sonra firmaları dönüştürmemiz gerekli. Veri analizi genç bir kavram. Bu nedenle gençlerden oluşan bir kadroyla bu alana odaklanmak istiyoruz.”

İhtisas kümelenme modeli için hazırlık yapıyor

Sektörün büyümesi ve daha katma değerli hale gelmesi için önemli bir başka konunun da ‘kimya ihtisas kümelenme’ modeli olduğunun altını çizen Özcan Doğu Kaya, “İhtisas kümelenme modeliyle tüm sektörlerimizi bir araya getirmek istiyoruz. Firmalar birbirini besleyerek büyüyebilecek. Bu yatırım için doğru çevre, doğru lojistik, doğru boru hatlarının kurulması önemli. Yatırım teşviklerinde çok ciddi devlet destekleri var. Bu model üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırıp ilgili bakanlıklarımıza sunmak istiyoruz” şeklinde konuşuyor.

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