MIFC Liderlik Konseyi Başkanı Tan Sri Azman Mokhtar: Türkiye'nin rolü büyük, köprünün parçası olacağız
Katılım Finansın Geleceği Türkiye-Malezya İş Forumu İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programda konuşan MIFC Liderlik Konseyi Başkanı Tan Sri Azman Mokhtar, “Türkiye sadece Türkiye’den ibaret değil. Dünya için bağlantı ekonomisi. Biz de bu köprünün bir parçası olmaya devam edeceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Malezya Uluslararası İslami Finans Merkezi (MIFC) Liderlik Konseyi (MLC) işbirliğinde düzenlenen “Katılım Finansın Geleceği Türkiye-Malezya İş Forumu” yapıldı. Program kapsamında, düzenleyici ve denetleyici kurumların yöneticileriyle İslami bankacılık, sermaye piyasaları ve tekafül gibi alanlarda faaliyet gösteren 20’nin üzerinde üst düzey finans temsilcisi Türkiye’ye geldi.
Programın odak noktası, İstanbul Finans Merkezi ve Türkiye’deki yatırım olanaklarının tanıtılması, kamu kurumlarıyla sektör işbirliğinin güçlendirilmesi ve birebir görüşmeler yoluyla yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi oldu. Malezya Uluslararası İslami Finans Merkezi Liderlik Konseyi Başkanı Tan Sri Azman Mokhtar, Türkiye’nin, bölgesinde ve dünyada önemli bir ülke olduğuna dikkati çekerek, “Türkiye sadece Türkiye’den ibaret değil.
Orta Asya, Afrika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika için bir bağlantı ekonomisi. Katılım finansı alanında ciddi bir potansiyeli var. Bu potansiyel zaten büyük ölçüde hayata geçmiş durumda. Malezya olarak biz de kendi bölgemizde olduğu gibi bu köprünün bir parçası olmaya devam edeceğiz” dedi.
İki ülke arasındaki ticaret 5 milyar doların üzerinde
Malezya ise şu anda Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin dönem başkanlığını yürütüyor. Türkiye ve Malezya, dünyanın daha fazla yön ve netlik aradığı bir dönemde birlikte çalışabilir ve çalışmalıdır. İlişkilerimizi inşa etmeye ve güçlendirmeye devam etmemiz gereken bir süreçteyiz” diye konuştu. Tan Sri Azman Mokhtar, Türkiye ve Malezya arasında var olan güçlü ekonomik, finansal ilişkiler ve yatırım ilişkilerini ileri taşımayı hedeflediklerini belirtti.
Mokhtar, iki ülke arasındaki ticaretin 5 milyar doların üzerinde olduğunu belirterek, “Bunu daha da yukarılara taşıyacak gelişme alanı var. İlişkilerimiz gerçekten çok güçlü” dedi. Mokhtar, Malezya’da İslami finans yapısının, ülkedeki bankacılık sisteminin neredeyse yarısını, sermaye piyasalarının ise üçte ikisini oluşturduğunu ifade etti.
Küresel finans ciddi bir yön arayışında
Mokhtar, küresel finans dünyasının ciddi bir yön arayışı içinde olduğunu belirterek, para politikaları, iklim girişimleri ve ESG (çevresel, sosyal, yönetişim) hareketi konularında sorunlar ve dalgalanmalar olduğunu ifade etti. İslami finansın köklerinin sosyal adalete dayandığını dile getiren Mokhtar, bu geleneği çağa uygun bir yapıya dönüştürdüklerini söyledi. Mokhtar, sistemin büyüme potansiyeline dikkati çekerek, “İslami finans, bugün küresel finans sistemine kıyasla çok daha hızlı büyüyor, ancak yüzde olarak hala nispeten küçüğüz.
Yani büyümek için büyük bir alan var” diye konuştu. Dünyada eşitsizliğin olduğuna, iklim, sağlık hizmetleri, erişilebilir konut ve eğitim gibi konularda sorunlar olduğuna işaret eden Mokhtar, “Türkiye’de güçlü bir vakıf ve zekat geleneği mevcut. Bunlar da İslami finansın bir parçası. Sistem sadece borç ya da sermaye piyasalarıyla sınırlı değil. Tüm bunları içeren ‘şümul’ dediğimiz kapsamlı bir yapı” dedi.