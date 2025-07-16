MIFC Liderlik Konseyi Başkanı Tan Sri Azman Mokhtar: Türkiye'nin rolü büyük, köprünün parçası olacağız

Cumhurbaşkanlığı Yatı­rım ve Finans Ofisi ile Malezya Uluslararası İs­lami Finans Merkezi (MIFC) Li­derlik Konseyi (MLC) işbirliğin­de düzenlenen “Katılım Finan­sın Geleceği Türkiye-Malezya İş Forumu” yapıldı. Program kap­samında, düzenleyici ve denet­leyici kurumların yöneticileriy­le İslami bankacılık, sermaye piyasaları ve tekafül gibi alan­larda faaliyet gösteren 20’nin üzerinde üst düzey finans tem­silcisi Türkiye’ye geldi.

Progra­mın odak noktası, İstanbul Fi­nans Merkezi ve Türkiye’deki yatırım olanaklarının tanıtıl­ması, kamu kurumlarıyla sektör işbirliğinin güçlendirilmesi ve birebir görüşmeler yoluyla yatı­rım fırsatlarının değerlendiril­mesi oldu. Malezya Uluslararası İslami Finans Merkezi Liderlik Konseyi Başkanı Tan Sri Azman Mokhtar, Türkiye’nin, bölgesin­de ve dünyada önemli bir ülke ol­duğuna dikkati çekerek, “Türki­ye sadece Türkiye’den ibaret de­ğil.

Orta Asya, Afrika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika için bir bağlantı ekonomisi. Katılım finansı ala­nında ciddi bir potansiyeli var. Bu potansiyel zaten büyük ölçü­de hayata geçmiş durumda. Ma­lezya olarak biz de kendi bölge­mizde olduğu gibi bu köprünün bir parçası olmaya devam edece­ğiz” dedi.

İki ülke arasındaki ticaret 5 milyar doların üzerinde

Malezya ise şu anda Güney­doğu Asya Uluslar Birliğinin dönem başkanlığını yürütüyor. Türkiye ve Malezya, dünyanın daha fazla yön ve netlik aradı­ğı bir dönemde birlikte çalışa­bilir ve çalışmalıdır. İlişkileri­mizi inşa etmeye ve güçlendir­meye devam etmemiz gereken bir süreçteyiz” diye konuştu. Tan Sri Azman Mokhtar, Türki­ye ve Malezya arasında var olan güçlü ekonomik, finansal iliş­kiler ve yatırım ilişkilerini ile­ri taşımayı hedeflediklerini be­lirtti.

Mokhtar, iki ülke arasın­daki ticaretin 5 milyar doların üzerinde olduğunu belirterek, “Bunu daha da yukarılara taşı­yacak gelişme alanı var. İlişkile­rimiz gerçekten çok güçlü” dedi. Mokhtar, Malezya’da İslami fi­nans yapısının, ülkedeki banka­cılık sisteminin neredeyse yarı­sını, sermaye piyasalarının ise üçte ikisini oluşturduğunu ifa­de etti.

Küresel finans ciddi bir yön arayışında

Mokhtar, küresel finans dünyasının ciddi bir yön arayışı içinde olduğunu belirterek, para politikaları, iklim girişimleri ve ESG (çevresel, sosyal, yönetişim) hareketi konularında sorunlar ve dalgalanmalar olduğunu ifade etti. İslami finansın köklerinin sosyal adalete dayandığını dile getiren Mokhtar, bu geleneği çağa uygun bir yapıya dönüştürdüklerini söyledi. Mokhtar, sistemin büyüme potansiyeline dikkati çekerek, “İslami finans, bugün küresel finans sistemine kıyasla çok daha hızlı büyüyor, ancak yüzde olarak hala nispeten küçüğüz.

Yani büyümek için büyük bir alan var” diye konuştu. Dünyada eşitsizliğin olduğuna, iklim, sağlık hizmetleri, erişilebilir konut ve eğitim gibi konularda sorunlar olduğuna işaret eden Mokhtar, “Türkiye’de güçlü bir vakıf ve zekat geleneği mevcut. Bunlar da İslami finansın bir parçası. Sistem sadece borç ya da sermaye piyasalarıyla sınırlı değil. Tüm bunları içeren ‘şümul’ dediğimiz kapsamlı bir yapı” dedi.