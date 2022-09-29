Milano’da aradığını bulamayan AB’li, yönünü Türkiye’ye çevirdi

Yener KARADENİZ

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) tarafından 67’ncisi düzenlenen ve aynı zamanda alanında Avrupa’nın en büyük organizasyonu olan AYMOD Ayakkabı Moda Fuarı açıldı. 50’ye yakın ülkeden 7 bin ayakkabı alıcısının ziyaret etmesi beklenen fuarının açılışı Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ve TASD Başkanı Berke İçten’in katılımı ile gerçekleşti. İspanya ve İtalya’nın sektör derneklerinin yanı sıra 600 de VİP heyetin de katıldığı fuarın açılışında konuşan TASD Başkanı Berke İçten ayakkabıda geleneksel pazarların yanı sıra bu yıl Almanya başta olmak üzere AB ülkeleri ve İngiltere’den yoğun bir taleple karşı karşıya olunduğunu söyledi. 2022’de en büyük 5 pazardan 4’ününün AB ülkelerinden oluştuğuna dikkat çeken İçten, “Ekim ayına AYMOD’un yaratacağı sinerji ile başlayacağız. Artan enerji maliyetleri ve resesyon beklentisi başta İtalyan ayakkabıcılar olmak üzere Avrupalı üreticilerin fiyatlarını yukarı çekti. Her ne kadar Micam Fuarı’nda Türk firmalar iş yapsa da düşük adetli, kaliteli ve uygun maliyetli ayakkabı arayışında olanlar İtalya’da umduklarını bulamadılar. Bu nedenle Avrupalı alıcılar rotayı Milano Ayakkabı Fuarı MICAM’dan AYMOD’a çevirip İstanbul’a geldiler” dedi.

600 VİP heyet katılacak

AYMOD’un 32 bin metrekaresi net olmak üzere 60 bin metrekare alan üzerinde 428 katılımcı ile kapılarını açtığını dile getiren İçten, şöyle devam etti: “Fuar çok daha canlı bugünlerde. Geçen fuarda elde edilen başarı ile AB’nin en büyük fuarı oma özelliği elde ettik. Bu özelliği perçimleyerek devam ediyoruz. Kapı kayıtlımıza göre 7 bine yakın yabancı ziyaretçi bekliyoruz. Alım heyeti kapsamında 600’e yakın VİP alım heyeti geldi. Canlı, dinamik olması ve sektörün kendisi tarafından gerçekleştirmesinin de çok büyük rolü var. Bir sonraki hedefimiz fuarı dünyanın en başarılı fuarlarından birisi yapmak” dedi. Sektör ihracat rakamlarına da değinen İçten, “Sektör 2014’te 350 milyon dolar açıktan geçen yıl 550 milyon dolar fazla verir hale geldi. Önümüzde süreçte önemli riskler olmakla birlikte bu durumun da olumlu yönde atlatacak adımlarla atlatılacağına olan inancımız tam. 2021’i 1 milyar dolar gibi bir rekor ihracat ile kapattık. Bu yılın 8 ayında yüzde 18 artış var. Fuar süresince firmalarımızla alıcılar arasında yeni iş birliklerinin de yaratacağı moralle bu yıl 1,3 milyar dolar hedefimizi yakalayabileceğimizi tahmin ediyorum. Eğer bir aksilikle karşılaşmazsak 2023’te 1,5 milyar doları rahatlıkla geçeriz. Biz orta vadede ayakkabı ihracatımızı 3 milyar dolara çıkarmak istiyoruz.”

Hedef orta vadede 3, uzun vadede 5 milyar dolar olmalı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ise sadece ayakkabı sektörünün değil ülkenin de en köklü fuarlarından biri olduğunu hatırlattı. Ayakkabının aynı zamanda en geleneksel sektörlerinden de biri olduğunu söyleyen Gültepe, şöyle konuştu: “Türkiye bu alanda AB’nin en büyük üreticisi. Ayakkabı madem bu kadar tarihi bir sektör o halde en kısa zamanda 3 milyar doların üzerine çıkması lazım ihraçatta. Uzun vadede ise 5 milyar doları bulmalı. Geçen sene 400 milyon car fazla veren bir sektörden bahsediyoruz. Biz cari fazla veren desteklere daha fazla destek vermemiz, daha fazla üretim yapılması lazım. Kendi markası ile ihracat yapanların sayısı artmalı. Sektörün tasarım gücü artıyor. AYMOD’a AB’lilerin de ilgisi fazla. Resesyona rağmen geldiler” diye konuştu.

Dünya zorlu bir süreçten geçiyor

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ise ayakkabı sanayiciliğinin Türkiye ve İstanbul için çok önemli bir sektör olduğuna dikkat çekti. Bahçıvan, “Burada sektör derneğinin önemli bir çalışması var. Birliğin olduğu yerde başarı, bereket, kazanç ve gurur var. Salgın bitti ama dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Savaş var ve gelişmelere paralel olarak gerginleşen bir de AB var. Bardağın her zaman dolu tarafına bakmak lazım. Türkiye dinamik gücü ve müteşebbisi ile tehdidi fırsata çevirecek güce sahip. Bunu söylerken de bu çizgi ve hedef doğrultusunda hazırlanmak lazım. Sektör ne kadar gelişse de insan kaynağının önemi yadsınamaz. Sektörün en önemli sorun şu insan kaynağı. Mesleki eğitim ile ilgili çalışmalar, gelecek adına ümidimizi artırıyor. Bu konuda yaptıklarımızın içinde olmanızı ve bu alanda önümüze geçmenizi rica ediyorum. Mesleki eğitim ile ilgili böyle bir iklim bulmuşken bunu sonuna kadar kullanmanız lazım” ifadelerini kullandı.

Deride kg başına değer 10,3’a çıktı

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Güven Karaca, AB’de yaşanan resesyon, doğalgaz ve parite krizinin yanı sıra TL maliyetlerde meydana gelen orantısız artışlar gibi birçok negatif etkiye rağmen ayakkabı sektörünün rekorlar kırmaya devam ettiğini söyledi. Karaca, 1 Ocak ve 26 Eylül tarihleri arasında sektörün 895 milyon dolarlık ihracata imza attığını belirterek, “Aynı dönemde deri ve deri mamulleri sektörü yüzde 21 artış ile 1 milyar 495 milyon dolar ve saraciye sektörü de yüzde 33 artışla 221 milyon dolar ihracata imza attı. Bu başarı hepimizin. Peki bu başarı nasıl geldi? Geçen hafta 90’a yakın ayakkabıcımız MICAM Fuarı’ndaydı. Şimdi 430’a yakın firmamız AYMOD’da. Bu noktadan sonra AYMOD fuarı AB’nin en büyüğü olabilir ama artık lideri de olmalı” ifadelerini kullandı. Bir başka sevindirici gelişmenin ise deri ve deri mamulleri sektöründe kg başına ihracatta yaşandığını belirten Karaca, şöyle devam etti: “Sektör Türkiye ortalamasının çok üstünde 9,5 dolarlık bir kg başına değer ile ihracat yapılıyor. Bu rakam 10,3’a çıktı. Artık katma değerli ihracat yapmak zorundayız insan kaynağının kıt olduğu yerde."