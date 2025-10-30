Milano’nun göbeğinde Türk tasarımı satıyor

Nurdoğan A. ERGÜN

Türkiye mobilya sektö­rü, 2025 ihracat hedef­lerine doğru ilerlerken, pazarda fiyat rekabetinin öte­sine geçen büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Tüketici davranış­larının değişmesi ve ‘sessiz lüks’ trendinin yükselişiyle, artık sadece uygun fiyatlı değil, zanaatkarlık, sürdürülebilirlik ve hikaye barındıran premium parçalara talep artıyor. Özel­likle köklü markaların ulusla­rarası tasarım iş birlikleri ve yüksek kaliteli üretim strate­jileri, Türk mobilyasını dünya pazarında İtalya ve Almanya gibi devlerle aynı lige taşıyan en önemli itici güç haline geli­yor.

Sektör, yüksek katma de­ğerli bu premium segment sa­yesinde, 5 milyar dolarlık ihra­cat hedefini aşmayı hedefliyor. Türk mobilya sektörünün pre­mium markalarından Casa da koleksiyonlarıyla global tren­din önemli oyuncularından oluyor. 33 yıllık bir geçmişe sahip olan Casa’da başarının sırrını “tasarımı sadece este­tik değil, yaşam kültürünün bir yansıması olarak görmek” şek­linde özetleyen Casa Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kasan, tüketici eğilimlerinin değişi­mine dikkat çekti. Kasan, Mi­lano’daki mağazaları ile Avru­pa’nın göbeğinde tasarım sat­tıklarını söyledi.

Premiumda ‘değerler bütünü’ satın alınıyor

Dekorasyon sektöründeki en önemli değişimin müşte­ri beklentilerinde yaşandığı­nı ifade eden Sedat Kasan’a göre, özellikle premium seg­mentte tüketici artık çok da­ha bilinçli. Kasan, “Bugü­nün tüketicisi artık sadece bir mobilya almıyor, bir ya­şam tarzı satın alıyor. Karar süreçlerinde tasarımın öz­günlüğü, kullanılan malze­menin sürdürülebilirliği ve hatta üretim sürecinin etik olup olmadığı bile belirleyici. Müşterilerimiz, satın aldık­ları koltuğun yalnızca estetik bir nesne değil, aynı zamanda bir değerler bütünü taşıdığını hissetmek istiyor” diyerek bu değişimi özetledi. Kasan, bu beklentiye yanıt verebilmek için Casa’nın koleksiyonları­nın ardında daima bir hikaye ve kültürel derinlik sunduğu­nu belirtti.

Avrupa pazarına açılan kapı

Casa’nın global arenada­ki varlığı, markanın büyüme stratejisinin merkezinde yer alıyor. Milano’daki mağazayı “Avrupa pazarına açılan ka­pı niteliğinde bir vitrin” ola­rak tanımlayan Sedat Kasan, ihracat hedeflerini paylaştı. “Şu anda 20’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Strateji­miz, yüksek kaliteli üretimi global tasarım disiplinleriy­le birleştirerek her pazarda güçlü bir aidiyet yaratmak.

Gelecek vizyonumuz, yarattı­ğımız Casa yaşam kültürünü yeni tasarımlar ve farklı star tasarımcılarla güçlendirmek üzerine kurulu” diyen Ka­san, 2025’in ilk 8 ayını den­geli geçirdiklerini belirterek, yıl sonu hedeflerinin “çok ag­resif bir büyümeden ziyade, bu ivmeyi sağlıklı bir şekilde yönetmek ve premium seg­mentteki güvenilirliği pekiş­tirmek” olarak anlattı.

Teknoloji ve ustalık bir araya geliyor

Casa’nın premium duruşu­nu sağlayan temel unsurlar­dan birinin, üretim felsefe­si olduğunu söyleyen Kasan, üretimdeki yaklaşımlarını şöyle açıkladı: “Üretim felse­femiz, ileri teknolojiyi gele­neksel ustalıkla buluşturmak üzerine kurulu. Endüstriyel mantığı reddetmiyoruz ancak el işçiliğine ve malzeme kali­tesine verdiğimiz önemi her detayda hissettiriyoruz. Ka­pasitemizi artırırken, dünya tasarımının gündeminde olan yenilikçi üretim tekniklerine ve formlara yatırım yapmaya devam edeceğiz. Tesislerimizi güçlendirecek yatırımlar gün­demimizde olacak.”

Sektörün gelecek sınavı; markalaşma

Türk mobilya sektörünün geleceğine dair umutlu olduğunu ifade eden Sedat Kasan, sektörün önündeki iki temel konuya dikkat çekti: “Türk mobilya sektörünün önünde artan maliyetler ve markalaşma olmak üzere iki temel konu var. Küresel pazarda kalıcı olmak için artık sadece kaliteli üretim yetmiyor, tasarımıyla, hikayesiyle ve marka değerleriyle fark yaratmak gerekiyor. Biz Casa olarak kısa vadeli fiyat odaklı rekabet yerine, kaliteden taviz vermeden uzun vadeli değer üretmeye odaklanıyoruz.” Kasan, 2026 kış sezonu trendlerinde ise modülerlik, kişiselleşme ve döngüsel ekonomi yaklaşımlrının öne çıktığını belirtti.