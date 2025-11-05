“Millilerimiz önümüzdeki 10 yılın en başarılı takımı olacak”

Sevilay ÇOBAN

Futbolun Türkiye'de herkesi bir araya ge­tirdiğine dikkati çeken Visa Tür­kiye Genel Müdürü Samile Mü­min, "Bu iş birliğiyle kart sahip­leri, dünyanın en büyük futbol organizasyonunu yerinde izleme şansı yakalayacak.

Dünyanın en önemli spor etkinliklerinden bi­rindeki varlığımızla, futbolun kal­binde yer almaktan mutluluk du­yuyoruz. FIFA Dünya Kupası'na 2007'den bu yana sponsorluk ya­pıyoruz. Umuyorum önümüzdeki sene Meksika, Kanada ve ABD'de milli takımımızın başarılarını iz­leme şansı buluruz” dedi.

“Yaşamın farklı alanlarına değer katıyoruz”

Ceren Acer Kezik ise Dün­ya Kupası'nın milyarlarca insan için tutku olduğunun altını çize­rek, "Bu ortaklık, sadece finansal hizmetlerde değil; yaşamın fark­lı alanlarında da müşterilerimi­ze değer katmak üzere şekilleni­yor. Futbolun birleştirici gücüyle, 2026 FIFA Dünya Kupası heye­canını Visa ile birlikte Shop&F­ly Diamond Visa kullanıcılarımı­za özel ayrıcalıklarla taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Müşterile­rimiz artık yalnızca finansal çö­zümler değil, yaşam tarzlarını ve tutkularını destekleyen dene­yimler bekliyor” diye konuştu.

“Bizim dönemimize göre daha iyi bir milli takım var”

2002 FIFA Dünya Kupası'nda boy göstermenin kendileri adına gurur verici olduğunu dile getiren Ümit Davala, Uzak Doğu'da geçir­dikleri 60 günün her zorluğa değ­diğini belirtti. Millilerin 2026'da Dünya Kupası'nda boy gösterece­ğine inandığını kaydeden Davala, "Sadece bu Dünya Kupası için de­ğil, önümüzdeki 8-10 sene içinde Avrupa Şampiyonası da dâhil iyi bir derece elde edecek takımımız var. Kenan, Hakan, Arda Güler gi­bi isimleri saydıkça insan gurur­lanıyor. Şu anki milli takım bizim takıma göre daha güçlü.

Bizim oy­nadığımız takıma göre çok daha genç ve dinamik bir jenerasyon var” ifadelerini kullandı. İlhan Mansız ise şöyle konuştu: “Önü­müzdeki 10 yılın en başarılı mil­li takımı olabilecek, turnuvalara devamlı gidebilecek bir potansi­yel varken, bizlerin de onlara des­tek vermesi gerekiyor. Umuyo­rum milli takımımız artık 48 se­ne, 24 sene beklemeden Dünya Kupası'na devamlı katılır. Bizim dönemimize göre daha iyi bir mil­li takım var."

Turnuvayı yerinde izleme şansı

FIFA 2026 Dünya Kupası, futbol tarihinde birçok ilke sahne olacak. Turnuvanın 23’üncü edisyonu, ilk kez üç ülkenin ortak ev sahipliğinde, Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek. Bu yıl ayrıca, organizasyon yapısı bakımından da bir dönüm noktası yaşanacak. 48 takımın yer alacağı bu turnuva, bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük FIFA Dünya Kupası olma özelliğini taşıyor.

Toplantıda, Shop&Fly Diamond Visa kart sahiplerine 2026 FIFA Dünya Kupası’nda sunulacak özel avantajlar tanıtıldı. Turnuva boyunca Shop&Fly Diamond Visa kart sahipleri, 2026 FIFA Dünya Kupası’nı yerinde izlemek için çekiliş hakkı kazanacak. Ayrıca, elektronikten seyahate kadar geniş bir yelpazede özel teklifler, Shop&Fly Diamond Visa kart sahiplerine sunulacak.