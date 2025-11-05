“Millilerimiz önümüzdeki 10 yılın en başarılı takımı olacak”
2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi ödeme teknolojileri partneri Visa ile Garanti BBVA arasında iş birliği anlaşması yapıldı. İmza törenine Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, eski milli futbolcular İlhan Mansız ve Ümit Davala katıldı.
Sevilay ÇOBAN
Futbolun Türkiye'de herkesi bir araya getirdiğine dikkati çeken Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, "Bu iş birliğiyle kart sahipleri, dünyanın en büyük futbol organizasyonunu yerinde izleme şansı yakalayacak.
Dünyanın en önemli spor etkinliklerinden birindeki varlığımızla, futbolun kalbinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. FIFA Dünya Kupası'na 2007'den bu yana sponsorluk yapıyoruz. Umuyorum önümüzdeki sene Meksika, Kanada ve ABD'de milli takımımızın başarılarını izleme şansı buluruz” dedi.
“Yaşamın farklı alanlarına değer katıyoruz”
Ceren Acer Kezik ise Dünya Kupası'nın milyarlarca insan için tutku olduğunun altını çizerek, "Bu ortaklık, sadece finansal hizmetlerde değil; yaşamın farklı alanlarında da müşterilerimize değer katmak üzere şekilleniyor. Futbolun birleştirici gücüyle, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını Visa ile birlikte Shop&Fly Diamond Visa kullanıcılarımıza özel ayrıcalıklarla taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimiz artık yalnızca finansal çözümler değil, yaşam tarzlarını ve tutkularını destekleyen deneyimler bekliyor” diye konuştu.
“Bizim dönemimize göre daha iyi bir milli takım var”
2002 FIFA Dünya Kupası'nda boy göstermenin kendileri adına gurur verici olduğunu dile getiren Ümit Davala, Uzak Doğu'da geçirdikleri 60 günün her zorluğa değdiğini belirtti. Millilerin 2026'da Dünya Kupası'nda boy göstereceğine inandığını kaydeden Davala, "Sadece bu Dünya Kupası için değil, önümüzdeki 8-10 sene içinde Avrupa Şampiyonası da dâhil iyi bir derece elde edecek takımımız var. Kenan, Hakan, Arda Güler gibi isimleri saydıkça insan gururlanıyor. Şu anki milli takım bizim takıma göre daha güçlü.
Bizim oynadığımız takıma göre çok daha genç ve dinamik bir jenerasyon var” ifadelerini kullandı. İlhan Mansız ise şöyle konuştu: “Önümüzdeki 10 yılın en başarılı milli takımı olabilecek, turnuvalara devamlı gidebilecek bir potansiyel varken, bizlerin de onlara destek vermesi gerekiyor. Umuyorum milli takımımız artık 48 sene, 24 sene beklemeden Dünya Kupası'na devamlı katılır. Bizim dönemimize göre daha iyi bir milli takım var."
Turnuvayı yerinde izleme şansı
FIFA 2026 Dünya Kupası, futbol tarihinde birçok ilke sahne olacak. Turnuvanın 23’üncü edisyonu, ilk kez üç ülkenin ortak ev sahipliğinde, Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek. Bu yıl ayrıca, organizasyon yapısı bakımından da bir dönüm noktası yaşanacak. 48 takımın yer alacağı bu turnuva, bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük FIFA Dünya Kupası olma özelliğini taşıyor.
Toplantıda, Shop&Fly Diamond Visa kart sahiplerine 2026 FIFA Dünya Kupası’nda sunulacak özel avantajlar tanıtıldı. Turnuva boyunca Shop&Fly Diamond Visa kart sahipleri, 2026 FIFA Dünya Kupası’nı yerinde izlemek için çekiliş hakkı kazanacak. Ayrıca, elektronikten seyahate kadar geniş bir yelpazede özel teklifler, Shop&Fly Diamond Visa kart sahiplerine sunulacak.