Mimarlıkta en iyiler ödüllendirildi

Ahşap bazlı panel sektörünün lider markası Kastamonu Entegre, mimarlık kültürünü destekleyen çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Türkiye mimarlık ortamındaki nitelikli üretimleri ve bu başarının ardındaki isimleri onurlandırmak amacıyla Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından düzenlenen Arkitera Ödülleri, bu yıl Kastamonu Entegre’nin desteğiyle KEAS Konsept Stüdyo’da yapılan bir törenle sahiplerini buldu. İşveren ve Genç Mimar kategorilerinde verilen ödüller için yapılan tören mimarlık, tasarım, sanat ve akademi çevrelerinden davetlilerin yoğun ilgisine sahne oldu.

Törenin açılışında konuşan Kastamonu Entegre Pazarlama Grup Müdürü Tunç Emre Esin mimarlık ve tasarım disiplinlerinde sürdürülebilirliğin önemine vurgu yaparak; ‘’Bugün dünyamızın iklimden sosyal hayata, güvenlikten enerjiye çoklu krizler döneminden geçtiği bir dönemde sürdürülebilir yaşam alanları tasarlamak hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiş durumda. İşte bu nedenle, ahşap bazlı panel sektöründe dünyanın en büyük beşinci, Avrupa’nın ise dördüncü büyük üreticisi olan şirketimizin günümüz koşullarında aldığı her yeni yatırım kararında sürdürülebilirlik kriterleri başrolü oynuyor. Bizler, sektörün tüm paydaşları olarak ekolojik, ekonomik ve sosyal anlamda sürdürülebilir yapılar için ortak akılla, bilimin rehberliğinde çalışmalar yürütmemiz gerektiğine bugün her zamankinden daha fazla inanıyoruz’’ dedi.

Arkitera İşveren Ödülleri

Seçici kurulunda Boğaçhan Dündaralp, Mehpare Evrenol, Ali Hızıroğlu, Emre Torbaoğlu ve Sevilay Uğur Çekim’in yer aldığı; kaliteli mimari üretim için işverenin önemini vurgulamak ve yatırımcıları nitelikli binalar ve mekanlar inşa etmeye teşvik etmek amacıyla verilen Arkitera İşveren Ödülü, her yıl olduğu gibi bu yıl da kamu ve özel sektör olmak üzere iki kategoride verildi.

Arkitera İşveren Ödülü Özel Sektör kategorisinin kazananı İş Bankası Resim Heykel Müzesi ile Türkiye İş Bankası olurken; kamu kategorisinde ilk ödül, IzQ İnovasyon Merkezi ile İzmir Ticaret Odası’na (İZTO); ikinci ödül ise Rami Kütüphanesi – Ulusal Arşiv Binası ve Rami Kütüphanesi Peyzaj Projesi ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na takdim edildi. Seçici Kurul ayrıca, bu yıl ilk defa verilen Teşvik Ödülü’nü, Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne verdi.

Arkitera Genç Mimar Ödülleri

Genç mimarların işlerini ve isimlerini duyurmak, böylece mimari üretimde daha çok yer almalarını sağlamak amacıyla ilk kez 2004 yılında verilen Arkitera Genç Mimar Ödülü kapsamında ise ilk ödül Bilgin Mimari Tasarım’ın ortakları Begüm Bilgin ve Caner Bilgin’in olurken; ikinci ödül KAAT Architecture + Urban’ın ortakları Lebriz Atan Karaatlı ve Sacit Arda Karaatlı’na sunuldu. Gönül Ardal, Deniz Aslan, Başak Emrence, Mehmet Metin Polat ve Ahmet Mucip Ürger’den oluşan seçici kurul yaptıkları değerlendirme sonucunda mimar Büşra Al ve mimar Kerim Miskavi’yi birer Teşvik Ödülü ile ödüllendirdi.