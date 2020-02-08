MIPIM 2020, 100 ülkeden 6 bin 380 yatırımcı ağırlayacak

08 Şubat 2020

Dünyanın önemli gayrımenkul fuarlarından MIPIM 2020, Fransa’nın Cannes kentinde 10-13 Mart tarihleri arasında düzenlenecek. Türkiye’nin İstanbul Ticaret Odası’nın öncülüğünde Emlak Konut, İBB İstanbul İmar İnşaat A.Ş. ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) katılımıyla yer aldığı organizasyon bu yıl “Gelecek İnsandır” teması ile gerçekleştiriliyor.

MIPIM’in bu yıl konukları arasında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanı sıra İngiltere İmar ve İskan Bakanı Ester McVey gibi diğer şehir ve ülkelerin bakanlıkları, belediyeleri ve yatırım ajanslarının üst düzey temsilcileri bulunuyor.

Alanında uzman 480 konuşmacının söz alacağı, sektör temsilcilerinin katılımıyla 130 oturumun gerçekleşeceği MIPIM’in öne çıkan konuşmacılarından biri de Apple Kurucu Ortağı Steve Wozniak olacak.

2008’den beri MIPIM’in Türkiye temsilciliğini yürüten Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, doğru yatırımcının Türkiye’ye gelmesinin beklendiği bu dönemde MIPIM’in öneminin daha da arttığını vurgulayarak “Türkiye’deki gayrimenkul potansiyelinin aktarıldığı uluslararası gayrimenkul sektörünün en büyük buluşması MIPIM’de geçen yıl 206 kurum ve kuruluşla katılarak 4 bin 326 B2B görüşmeye imza attık.

Bu sene de aynı rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz. Hemen hemen her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı MIPIM’e gelerek Türkiye’yi temsil ediyor.

Bakanlıklarımızın ve belediyelerimizin fuarda temsiliyeti bizler için çok kıymetli. Kendisinin verdiği destek ile dünya çapındaki bu yatırım platformunu Türkiye’ye taşımaya yönelik hazırlıklara devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

MIPIM’de her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul Ticaret Odası öncülüğünde 6. Kez İstanbul çadırının kurulacağını ve yabancı yatırımcılara İstanbul’u tanıtacaklarını ifade eden Yonca Aközer, B2B toplantılar, Türkiye Oturumu, Türkiye’deki yatırım fırsatlarının tanıtıldığı Focus On Turkey vb networking çalışmalarının da olacağını belirtti.