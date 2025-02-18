Mısır ve Özbekistan'a 55 milyon dolarlık yatırım

Hayati ARIGAN

ÖzbekistanTaşkent’te fabrika satın aldık. Oraya 25 milyon dolar yatırım yapacağız. Mısır İskenderiye’ye de yatırıma başlayacağız. 30 milyon dolarlık bir yatırımımız olacak. 90 dönümlük arsa üzerine fabrika kuruyoruz” diye konuştu.

"Yıllık yüzde 40 büyüyoruz"

Mısır’ın ticari anlaşmaları nedeniyle tamamen vergisiz, Amerika’ya bile gümrük vergisiz ürün satabileceklerini belirten Aşkan, “Bu yatırımlar oldukça kıymetli yatırımlar. Çünkü belirli noktalarda piyasanın yüzde 90’ınına hakim olan Çin ile Türkiye’den rekabet etme şansımız maalesef yok” dedi. 2014’te kurulan Bonna markası altında bin kişi çalıştığını belirten Aşkan, “Yıllık ortalama yüzde 40 büyüyoruz. 2024’te 50 milyon euro ciro yaptık.

2023’te masaüstü porselende ihracat şampiyonu olduk. 2025 hedefimiz 60 milyon euro ciro. Yüzde 60 ihracattan, yüzde 40 iç pazardan ciromuz oluşuyor” dedi. Horeca odaklı bir firma olduklarını belirten Aşkan, “Kenar çıtlamaya karşı garanti vermemiz Bonna markamızın büyümesine ve hızına çok önemli bir ivme hattı. 2 yılda 60 ülkeye ihracat yapar pozisyonuna geldik. Türkiye’nin ilk renkli porselenlerini Horeca sektörüne üretiyoruz. İspanya, İtalya, Almanya bizim ana pazarlarımız. Gastronominin ve turizm kuvvetli olduğu pazarlar, hedef pazarlarımız” diye konuştu.