Mısırda TMO’nun alım fiyatına çiftçi sevinmedi
TMO'nun 2025 yılı mısır alım fiyatını ton başına 11 bin 300 TL olarak açıklaması, Türkiye’nin en fazla mısır üretiminin yapıldığı Adana’daki çiftçi temsilcileri tarafından yetersiz bulundu. Adana Ticaret Borsası ise fiyatı “dengeli” olarak değerlendirdi.
Ağustos ayı başında Adana ve Hatay’da başlayan mısır hasadıyla birlikte ülke genelinde hasat oranı yüzde 5 seviyelerine ulaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere; temel destek, planlı üretim desteği, yerli sertifikalı tohum kullanım desteği ve katı organik gübre kullanım desteği kapsamında ton başına ortalama 668 TL destek ödemesi yapılacak.
Böylece üreticilerin eline ton başına toplam 11 bin 968 TL geçmiş olacak. Önceki yıllarda uygulanan mazot-gübre desteğinin yerine bu yıl “Temel Destek” ve “Planlı Üretim Desteği” modelleri getirildi. Yerli sertifikalı tohum kullananlara ayrıca “Üretim Geliştirme Desteği” verilecek.
“Açıklanan mısır fiyatı üreticiyi mağdur etmez”
Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, TMO tarafından açıklanan 11 bin 300 TL’lik alım fiyatının üretici için dengeli bir rakam olduğunu belirtti. Bilgiç, TMO Genel Müdürü ile yapılan görüşmelerde fiyatın bu hafta içerisinde netleşeceğinin ifade edildiğini hatırlatarak, “Beklentimiz 11-11,5 bin TL bandındaydı. Açıklanan 11 bin 300 TL, desteklerle birlikte 12 bin TL’ye yaklaşıyor.
Bu rakam Adana’daki üreticiyi mağdur etmez. Çok yüksek kazanç sağlamasa da iyi bir fiyat” dedi. Bu yıl verimlerin yüksek olduğunu aktaran Bilgiç, Adana’da son yıllarda ortalama 950 bin - 1 milyon ton civarında gerçekleşen mısır üretiminin, ekim alanlarındaki yüzde 10-15’lik artışla birlikte 1 milyon 350 bin - 1 milyon 400 bin ton seviyelerine ulaşmasının beklendiğini aktardı. Ortalama verimin dekara 1.350-1.400 kilogram olacağını öngördüklerini belirten Bilgiç, “Bazı alanlarda dekara 1.800 kilograma kadar verim var.
Ortalama 1.350 kilonun altına düşeceğini sanmıyorum” diye konuştu. Açıklanan fiyatın piyasa dengesi açısından da önemli olduğuna dikkat çeken Bilgiç, “TMO fiyatı bu seviyede ve zamanında açıklamasaydı, piyasa gevşeyebilirdi. Ürün hasadı hızlı ilerliyor, bir hafta gecikme olsa piyasada olumsuzluk yaşanabilirdi. Bu fiyat piyasayı regüle eder, üreticiyi ayakta tutar. Tarımda sürdürülebilirlik için üreticinin önümüzdeki yıl da ekim yapabilecek güce sahip olması gerekir” ifadelerini kullandı.
“Mısır fiyatı çiftçiyi hayal kırıklığına uğrattı”
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, açıklanan alım fiyatının çiftçiyi tatmin etmediğini söyledi. Başkan Doğan, çiftçinin beklentisinin en az 12 lira olduğunu vurgulayarak, “Biz 13,5 lira talep etmiştik ancak hükümet ton başına 11 bin 300 lira fiyat açıkladı.
Açıklama yapılmadan önce mısır fiyatları kilogramda 11 liraya kadar yükselmişti. Bu nedenle açıklanan fiyat hem beklentimizin hem de piyasa seviyesinin altında kaldı. Çiftçimiz hayal kırıklığı yaşadı. İthalat lobisinin dediği oldu, çiftçinin talebi ikinci planda kaldı” dedi. Destekleme ödemelerine de değinen Doğan, “Dekar başına verilen 488 liralık destek üzerine bu yıl ek olarak 180 lira civarında organik gübre desteği eklenmiş gibi gösteriliyor.
Ancak bizde organik tarım yaygın değil, dolayısıyla bu destekten çoğu üretici faydalanamıyor. Aslında geçen yılki 488 lira bu yıl da değişmedi, sadece kâğıt üzerinde artmış gibi görünüyor” diye konuştu. Çiftçinin mevcut fiyatlarla kâr etmesinin zor olduğunu belirten Doğan, “11 lira seviyesinde bile çiftçimizin para kazanması zordu. En az 12 lira olsaydı üreticinin cebine bir nebze harçlık girecekti. Ancak mevcut durumda birçok çiftçimiz maliyetini karşılamakta zorlanacak” ifadelerini kullandı.
“Mısır taban fiyatı revize edilmeli”
Seyhan Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, fiyatın serbest piyasadaki mevcut seviyenin üzerine çıkmadığını belirterek, “Bu rakam çiftçiyi kurtarmaz, revize edilmesi şart” dedi.
Özkan, mısır üretiminde kullanılan girdilerin son dönemde ciddi oranda arttığını vurgulayarak, “Gübre fiyatları son beş ayda yüzde 60-70 oranında yükseldi. Çiftçi bu maliyetlerle önümüzdeki yıl nasıl üretim yapacak? Açıklanan fiyat, enflasyon karşısında üreticinin ayakta kalmasını sağlayamaz” diye konuştu. Taban fiyat beklentilerinin 13 bin 500 TL olduğunu hatırlatan Özkan, “Yüzde 80’i yerli üretim olan mısırımız, ithal mısırdan çok daha kaliteli. Buna rağmen ithal mısırın fiyatı ile bizim fiyatımız aynı tutuluyor.
Çiftçinin emeği korunmalı.” ifadelerini kullandı. Adana’da su sıkıntısının üreticiyi olumsuz etkilediğini dile getiren Özkan, “Rotasyon uyguladık, sulama maliyetleri çok arttı. Doğal afetler, don olayları ve yüksek su fiyatları üretimi daha da zorlaştırıyor” dedi. Bu yıl verimden memnun olduklarını belirten Özkan, “Ortalama verim 1.500-1.600 kilo civarında. Hasat bereketli ama fiyat yetersiz olunca çiftçinin yüzü gülmüyor. Devletimiz fiyatı revize ederse, çiftçi kışın yaşadığı zararları telafi edebilir” diye konuştu. Özkan, açıklamasını “Revize edilirse hem çiftçi kazanır hem de dışa bağımlılığımız azalır. Türk çiftçisi desteklenmeli” sözleriyle tamamladı.