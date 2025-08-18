Mısırda TMO’nun alım fiyatına çiftçi sevinmedi

Ağustos ayı başında Ada­na ve Hatay’da başlayan mısır hasadıyla birlikte ülke genelinde hasat oranı yüz­de 5 seviyelerine ulaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere; temel destek, planlı üretim desteği, yerli sertifikalı tohum kullanım desteği ve katı organik gübre kullanım desteği kapsamında ton başına ortala­ma 668 TL destek ödemesi yapı­lacak.

Böylece üreticilerin eline ton başına toplam 11 bin 968 TL geçmiş olacak. Önceki yıllarda uygulanan mazot-gübre deste­ğinin yerine bu yıl “Temel Des­tek” ve “Planlı Üretim Desteği” modelleri getirildi. Yerli sertifi­kalı tohum kullananlara ayrıca “Üretim Geliştirme Desteği” ve­rilecek.

“Açıklanan mısır fiyatı üreticiyi mağdur etmez”

Adana Ticaret Borsası Baş­kanı Şahin Bilgiç, TMO tarafın­dan açıklanan 11 bin 300 TL’lik alım fiyatının üretici için den­geli bir rakam olduğunu belirt­ti. Bilgiç, TMO Genel Müdürü ile yapılan görüşmelerde fiyatın bu hafta içerisinde netleşeceği­nin ifade edildiğini hatırlatarak, “Beklentimiz 11-11,5 bin TL ban­dındaydı. Açıklanan 11 bin 300 TL, desteklerle birlikte 12 bin TL’ye yaklaşıyor.

Bu rakam Ada­na’daki üreticiyi mağdur etmez. Çok yüksek kazanç sağlamasa da iyi bir fiyat” dedi. Bu yıl verim­lerin yüksek olduğunu aktaran Bilgiç, Adana’da son yıllarda or­talama 950 bin - 1 milyon ton ci­varında gerçekleşen mısır üreti­minin, ekim alanlarındaki yüzde 10-15’lik artışla birlikte 1 milyon 350 bin - 1 milyon 400 bin ton se­viyelerine ulaşmasının beklen­diğini aktardı. Ortalama verimin dekara 1.350-1.400 kilogram olacağını öngördüklerini belir­ten Bilgiç, “Bazı alanlarda deka­ra 1.800 kilograma kadar verim var.

Ortalama 1.350 kilonun altı­na düşeceğini sanmıyorum” diye konuştu. Açıklanan fiyatın piya­sa dengesi açısından da önem­li olduğuna dikkat çeken Bilgiç, “TMO fiyatı bu seviyede ve za­manında açıklamasaydı, piyasa gevşeyebilirdi. Ürün hasadı hız­lı ilerliyor, bir hafta gecikme ol­sa piyasada olumsuzluk yaşana­bilirdi. Bu fiyat piyasayı regüle eder, üreticiyi ayakta tutar. Ta­rımda sürdürülebilirlik için üre­ticinin önümüzdeki yıl da ekim yapabilecek güce sahip olması gerekir” ifadelerini kullandı.

“Mısır fiyatı çiftçiyi hayal kırıklığına uğrattı”

Yüreğir Ziraat Odası Başka­nı Mehmet Akın Doğan, açıkla­nan alım fiyatının çiftçiyi tatmin etmediğini söyledi. Başkan Do­ğan, çiftçinin beklentisinin en az 12 lira olduğunu vurgulayarak, “Biz 13,5 lira talep etmiştik an­cak hükümet ton başına 11 bin 300 lira fiyat açıkladı.

Açıklama yapılmadan önce mısır fiyatları kilogramda 11 liraya kadar yük­selmişti. Bu nedenle açıklanan fiyat hem beklentimizin hem de piyasa seviyesinin altında kal­dı. Çiftçimiz hayal kırıklığı ya­şadı. İthalat lobisinin dediği ol­du, çiftçinin talebi ikinci planda kaldı” dedi. Destekleme ödeme­lerine de değinen Doğan, “Dekar başına verilen 488 liralık destek üzerine bu yıl ek olarak 180 lira civarında organik gübre deste­ği eklenmiş gibi gösteriliyor.

An­cak bizde organik tarım yaygın değil, dolayısıyla bu destekten çoğu üretici faydalanamıyor. As­lında geçen yılki 488 lira bu yıl da değişmedi, sadece kâğıt üze­rinde artmış gibi görünüyor” di­ye konuştu. Çiftçinin mevcut fiyatlarla kâr etmesinin zor ol­duğunu belirten Doğan, “11 lira seviyesinde bile çiftçimizin pa­ra kazanması zordu. En az 12 li­ra olsaydı üreticinin cebine bir nebze harçlık girecekti. Ancak mevcut durumda birçok çift­çimiz maliyetini karşılamakta zorlanacak” ifadelerini kullandı.

“Mısır taban fiyatı revize edilmeli”

Seyhan Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, fiyatın serbest pi­yasadaki mevcut seviyenin üze­rine çıkmadığını belirterek, “Bu rakam çiftçiyi kurtarmaz, revize edilmesi şart” dedi.

Özkan, mısır üretiminde kul­lanılan girdilerin son dönem­de ciddi oranda arttığını vur­gulayarak, “Gübre fiyatları son beş ayda yüzde 60-70 oranında yükseldi. Çiftçi bu maliyetlerle önümüzdeki yıl nasıl üretim ya­pacak? Açıklanan fiyat, enflas­yon karşısında üreticinin ayak­ta kalmasını sağlayamaz” diye konuştu. Taban fiyat beklenti­lerinin 13 bin 500 TL olduğunu hatırlatan Özkan, “Yüzde 80’i yerli üretim olan mısırımız, it­hal mısırdan çok daha kaliteli. Buna rağmen ithal mısırın fiya­tı ile bizim fiyatımız aynı tutu­luyor.

Çiftçinin emeği korun­malı.” ifadelerini kullandı. Ada­na’da su sıkıntısının üreticiyi olumsuz etkilediğini dile geti­ren Özkan, “Rotasyon uygula­dık, sulama maliyetleri çok art­tı. Doğal afetler, don olayları ve yüksek su fiyatları üretimi daha da zorlaştırıyor” dedi. Bu yıl ve­rimden memnun olduklarını be­lirten Özkan, “Ortalama verim 1.500-1.600 kilo civarında. Ha­sat bereketli ama fiyat yetersiz olunca çiftçinin yüzü gülmüyor. Devletimiz fiyatı revize ederse, çiftçi kışın yaşadığı zararları te­lafi edebilir” diye konuştu. Öz­kan, açıklamasını “Revize edi­lirse hem çiftçi kazanır hem de dışa bağımlılığımız azalır. Türk çiftçisi desteklenmeli” sözleriy­le tamamladı.