TMO'nun 2025 yılı mısır alım fiyatını ton başına 11 bin 300 TL olarak açıklaması, Türkiye’nin en fazla mısır üretiminin yapıldığı Adana’daki çiftçi temsilcileri tarafından yetersiz bulundu. Adana Ticaret Borsası ise fiyatı “dengeli” olarak değerlendirdi.

Mısırda TMO’nun alım fiyatına çiftçi sevinmedi
Ağustos ayı başında Ada­na ve Hatay’da başlayan mısır hasadıyla birlikte ülke genelinde hasat oranı yüz­de 5 seviyelerine ulaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere; temel destek, planlı üretim desteği, yerli sertifikalı tohum kullanım desteği ve katı organik gübre kullanım desteği kapsamında ton başına ortala­ma 668 TL destek ödemesi yapı­lacak.

Böylece üreticilerin eline ton başına toplam 11 bin 968 TL geçmiş olacak. Önceki yıllarda uygulanan mazot-gübre deste­ğinin yerine bu yıl “Temel Des­tek” ve “Planlı Üretim Desteği” modelleri getirildi. Yerli sertifi­kalı tohum kullananlara ayrıca “Üretim Geliştirme Desteği” ve­rilecek.

“Açıklanan mısır fiyatı üreticiyi mağdur etmez”

Adana Ticaret Borsası Baş­kanı Şahin Bilgiç, TMO tarafın­dan açıklanan 11 bin 300 TL’lik alım fiyatının üretici için den­geli bir rakam olduğunu belirt­ti. Bilgiç, TMO Genel Müdürü ile yapılan görüşmelerde fiyatın bu hafta içerisinde netleşeceği­nin ifade edildiğini hatırlatarak, “Beklentimiz 11-11,5 bin TL ban­dındaydı. Açıklanan 11 bin 300 TL, desteklerle birlikte 12 bin TL’ye yaklaşıyor.

Bu rakam Ada­na’daki üreticiyi mağdur etmez. Çok yüksek kazanç sağlamasa da iyi bir fiyat” dedi. Bu yıl verim­lerin yüksek olduğunu aktaran Bilgiç, Adana’da son yıllarda or­talama 950 bin - 1 milyon ton ci­varında gerçekleşen mısır üreti­minin, ekim alanlarındaki yüzde 10-15’lik artışla birlikte 1 milyon 350 bin - 1 milyon 400 bin ton se­viyelerine ulaşmasının beklen­diğini aktardı. Ortalama verimin dekara 1.350-1.400 kilogram olacağını öngördüklerini belir­ten Bilgiç, “Bazı alanlarda deka­ra 1.800 kilograma kadar verim var.

Ortalama 1.350 kilonun altı­na düşeceğini sanmıyorum” diye konuştu. Açıklanan fiyatın piya­sa dengesi açısından da önem­li olduğuna dikkat çeken Bilgiç, “TMO fiyatı bu seviyede ve za­manında açıklamasaydı, piyasa gevşeyebilirdi. Ürün hasadı hız­lı ilerliyor, bir hafta gecikme ol­sa piyasada olumsuzluk yaşana­bilirdi. Bu fiyat piyasayı regüle eder, üreticiyi ayakta tutar. Ta­rımda sürdürülebilirlik için üre­ticinin önümüzdeki yıl da ekim yapabilecek güce sahip olması gerekir” ifadelerini kullandı.

“Mısır fiyatı çiftçiyi hayal kırıklığına uğrattı”

Yüreğir Ziraat Odası Başka­nı Mehmet Akın Doğan, açıkla­nan alım fiyatının çiftçiyi tatmin etmediğini söyledi. Başkan Do­ğan, çiftçinin beklentisinin en az 12 lira olduğunu vurgulayarak, “Biz 13,5 lira talep etmiştik an­cak hükümet ton başına 11 bin 300 lira fiyat açıkladı.

Açıklama yapılmadan önce mısır fiyatları kilogramda 11 liraya kadar yük­selmişti. Bu nedenle açıklanan fiyat hem beklentimizin hem de piyasa seviyesinin altında kal­dı. Çiftçimiz hayal kırıklığı ya­şadı. İthalat lobisinin dediği ol­du, çiftçinin talebi ikinci planda kaldı” dedi. Destekleme ödeme­lerine de değinen Doğan, “Dekar başına verilen 488 liralık destek üzerine bu yıl ek olarak 180 lira civarında organik gübre deste­ği eklenmiş gibi gösteriliyor.

An­cak bizde organik tarım yaygın değil, dolayısıyla bu destekten çoğu üretici faydalanamıyor. As­lında geçen yılki 488 lira bu yıl da değişmedi, sadece kâğıt üze­rinde artmış gibi görünüyor” di­ye konuştu. Çiftçinin mevcut fiyatlarla kâr etmesinin zor ol­duğunu belirten Doğan, “11 lira seviyesinde bile çiftçimizin pa­ra kazanması zordu. En az 12 li­ra olsaydı üreticinin cebine bir nebze harçlık girecekti. Ancak mevcut durumda birçok çift­çimiz maliyetini karşılamakta zorlanacak” ifadelerini kullandı.

“Mısır taban fiyatı revize edilmeli”

Seyhan Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, fiyatın serbest pi­yasadaki mevcut seviyenin üze­rine çıkmadığını belirterek, “Bu rakam çiftçiyi kurtarmaz, revize edilmesi şart” dedi.

Özkan, mısır üretiminde kul­lanılan girdilerin son dönem­de ciddi oranda arttığını vur­gulayarak, “Gübre fiyatları son beş ayda yüzde 60-70 oranında yükseldi. Çiftçi bu maliyetlerle önümüzdeki yıl nasıl üretim ya­pacak? Açıklanan fiyat, enflas­yon karşısında üreticinin ayak­ta kalmasını sağlayamaz” diye konuştu. Taban fiyat beklenti­lerinin 13 bin 500 TL olduğunu hatırlatan Özkan, “Yüzde 80’i yerli üretim olan mısırımız, it­hal mısırdan çok daha kaliteli. Buna rağmen ithal mısırın fiya­tı ile bizim fiyatımız aynı tutu­luyor.

Çiftçinin emeği korun­malı.” ifadelerini kullandı. Ada­na’da su sıkıntısının üreticiyi olumsuz etkilediğini dile geti­ren Özkan, “Rotasyon uygula­dık, sulama maliyetleri çok art­tı. Doğal afetler, don olayları ve yüksek su fiyatları üretimi daha da zorlaştırıyor” dedi. Bu yıl ve­rimden memnun olduklarını be­lirten Özkan, “Ortalama verim 1.500-1.600 kilo civarında. Ha­sat bereketli ama fiyat yetersiz olunca çiftçinin yüzü gülmüyor. Devletimiz fiyatı revize ederse, çiftçi kışın yaşadığı zararları te­lafi edebilir” diye konuştu. Öz­kan, açıklamasını “Revize edi­lirse hem çiftçi kazanır hem de dışa bağımlılığımız azalır. Türk çiftçisi desteklenmeli” sözleriy­le tamamladı.

