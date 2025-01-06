Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri'nde üst düzey atama

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, HVAC (Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme) sektöründe 20 yıllık deneyime sahip Zeki Kalaycılar’ı Genel Müdür olarak atadığını açıkladı. Kalaycılar, özellikle tüketici deneyimi, dijitalleşme, strateji ve operasyonel mükemmeliyet gibi alanlarda uzmanlaşmış bir isim olarak dikkat çekiyor.

Birçok uluslararası şirketin üst düzey yönetim kadrolarında görev almış olan Kalaycılar, satış ve pazarlama, satış sonrası hizmetler, satın alma ve tedarik zinciri gibi önemli departmanları yönetme konusundaki tecrübesiyle, Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri’nin büyümesine katkı sağlamayı planlıyor.

Tüketici deneyim için çalışmalar yapacak

Kalaycılar, müşteri odaklı stratejilerin güçlendirilmesi, dijitalleşme süreçlerinin hızlandırılması ve yenilikçi çözümlerle tüketici deneyiminin en üst düzeye çıkarılması için çalışmalar yapacak. Ayrıca, stratejik vizyonu ile şirketin sektördeki güçlü konumunu pekiştirmeyi amaçlıyor.

Kalaycılar, aynı zamanda Türkiye dışında CIS ülkelerindeki yapılanmadan sorumlu olarak bu bölgedeki iş hacmini artırma hedefiyle de çalışmalarını sürdürecek.