Mitsubishi Heavy 2 bin çalışanını farklı sektörlere atayacak
Mitsubishi Heavy, toplam işgücünün yüzde 3'ünü oluşturan, hava taşıtları bölümünde görev alan 2 bin çalışanının, COVID-19 salgını sebebiyle kar oranı daha yüksek sektörlere atanacağını duyurdu.
Mitsubishi Heavy'nin aldığı kararın en çok fabrika işçilerini, idari personeli ve tasarımcıları etkileyeceği belirtilirken, şirketin gemi inşası ve otomotiv yedek parça sektörlerindeki çalışanlarını da farklı sektörlere atama konusunu değerlendiriyor.
Mitsubishi Heavy daha önce, Kuzey Amerika'da iki ofisini kapatacağını ve Mitsubishi Hava taşıtları bölümünden bir kaç yüz kişinin işine son vereceğini açıklamıştı.