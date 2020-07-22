Mitsubishi Heavy 2 bin çalışanını farklı sektörlere atayacak

22 Temmuz 2020

Mitsubishi Heavy'nin aldığı kararın en çok fabrika işçilerini, idari personeli ve tasarımcıları etkileyeceği belirtilirken, şirketin gemi inşası ve otomotiv yedek parça sektörlerindeki çalışanlarını da farklı sektörlere atama konusunu değerlendiriyor.

Mitsubishi Heavy daha önce, Kuzey Amerika'da iki ofisini kapatacağını ve Mitsubishi Hava taşıtları bölümünden bir kaç yüz kişinin işine son vereceğini açıklamıştı.