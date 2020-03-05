MIXX Awards Türkiye'de kazananlar belli oldu

05 Mart 2020

Bu yılki teması ‘#DijitalOnuAştı” olan 10. MIXX Awards Türkiye’de Yılın En İyisi “Finish Türkiye’nin Suyu” kampanyası ile ReckittBenckiser, Havas Worldwide İstanbul ve Havas Media oldu. Kampanya ayrıca Entegre Reklamlar ve Veriden Esinlenen Yaratıcılık kategorilerinde ödül aldı.

Gecede iki özel ödül de sahiplerini buldu. Reklamda cinsiyet eşitliği çalışmalarını desteklemek ve hatırlatmak amacıyla Opet ve Pure New Media’nın“Kadın Gücü” kampanyasına Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Özel Ödülü verildi.

Volvo Car Türkiye ve Mindshare’in “Volvo Car Prime sahibinden.com Project” kampanyası ise sahibinden.com Özel Ödülü aldı.

IAB Avrupa ülkelerinin temsilcilerinin de yer aldığı törende IAB TR Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Olcay, “MIXX’in 10. yılını kutlamak için sektörümüzün değerli paydaşları ve emekçileri olarak her birinize tek tek teşekkür etmek isterim. İster reklam veren, ister ajans, ister yayıncı, isterse de reklam teknolojileri veya ölçümleme şirketinde olun, sizler olmasaydınız ve yaptığınız sayısız özverili, yaratıcı ve iş sonuçlu işler olmasaydı, ne dijital pazarlama iletişimi endüstrisi bugünkü konumuna gelebilirdi ne de MIXX’in 10. yılında hep birlikte burada olabilirdik. Özellikle son birkaç yılda sektör olarak birlikte hareket etmek konusunda çok yol kat ettik” dedi.Sektörüngeleceği için el birliği ile çalışmaya devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Olcay, “sadece dijital pazarlama iletişimi sektörünü değil, tüm reklam sektörünü büyütmek için farklılıklarımızı bir kenara koyarak hareket etmek konusunda başlattığımız çalışmalara her gün yenilerini eklemeye devam ediyoruz” dedi.

10 yıldır dijital pazarlama iletişimi alanında yapılan tanıtım faaliyetlerinin yaratıcılık, performans ve yenilikçilik ekseninde değerlendirildiği ve ödüllendirildiği MIXX Awards Türkiye yarışmasına bu yıl 15 kategoride 599’u geçerli 622 başvuru yapıldı.

MIXX Awards Türkiye’ye başvuran tüm projeler MIXX Awards Europe’a 3 Nisan’a kadar başvuru yapabilecek.

Jüri başkanlığını Genart Medya CEO’su Cemal Burak Yılmaz’ın yürüttüğü 10. MIXX Awards Türkiye Jürisi toplam 20 kişiden oluştu.



10. MIXX Awards Türkiye’nin Platin Destekçisi Sahibinden.com; Başarı Destekçileri MedyaNet, Sözcü, Teads ve Vakıfbank olurken; yarışmanın Protokol Destekçileri arasında Carat, Eczacıbaşı, Genart Medya, Google, MG Media, Mynet, People Initiative, Sporx ve Tooplay yer aldı. Yarışmanın bu yılki Jüri Sponsoru ise WavemakerTurkey oldu. Facebook ve KızlarSoruyor.com’un Kategori Destekçileri olduğu MIXX’e sektör kuruluşları da her zamanki gibi katkıda bulundular.

Tanıtım çalışmaları Karbonat tarafından yürütülen organizasyon,İltek ve Project House’un katkılarıyla düzenlendi. Reklam yayın desteğini ise The Brand Ageve Digital Age ile birlikte IAB TR üyesi yayıncılar verdi.

İŞTE KAZANANLARIN TAM LİSTESİ

Marka Konumlandırma/Farkındalık Yaratma Kampanyaları

Altın MIXX Vestel Takılabilir Ev Aletleri/Vestel/Karbonat/SEM

Gümüş MIXX İyi Kahve İyi Fiyata/McDonald's/TBWA \ İstanbul

Bronz MIXX Aşkımızın Telvesi/Arçelik/BLAB/Ingage Media

Bronz MIXX Mercedes-Benz A-Serisi Sedan Lansman Kampanyası/Mercedes-Benz/OMD/Teads

Video Reklamlar

Altın MIXX TV+ Fizy Bir Arada Paketler/Turkcell/TBWA \ İstanbulArena Media

Gümüş MIXX GMag - Bizim Her Yürüyüşümüz Onur Yürüyüşü Filmi/GMag/Havas Worldwide İstanbul

Bronz MIXX Kaputa Vur/Çelik Motor/Havas Worldwide İstanbul

Bronz MIXX Online Alışveriş Mutluluğu – ASMR/LC Waikiki/ForganMreeman



Sosyal Medya

Altın MIXX Gri Koli Bandı ile Sanat Eserine Dönüşen Muz/Tekzen/Creasoup

Altın MIXX YK PUBG Fener Alayı/Yapı Kredi/Rafineri

Gümüş MIXX Efekt Yok, Çocuk Gelin Var/Snapchat/Goodroll/VMLY&R İstanbul

Bronz MIXX Kolektif Yaz Şarkısı/Coca-Cola Türkiye/VMLY&R İstanbul/Carat

Arama Motoru Reklamları

Altın MIXX The Great Google ShoppingHack/Yalı Spor/Neodigital

Gümüş MIXX McDeliverySearch Kampanyası /McDonald's/OMD

Display Reklamlar

Gümüş MIXX Lay’s Spring &Summer/ PepsiCo/OMD

Gümüş MIXX Men In Black Cookie-Neuralyzer/Warner Bros./Mediacom

Native Reklamlar

Altın MIXX Ya Evde Yapsan?/Vestel/Yemek.com

Gümüş MIXX TOSLA | GTA Oyun İçi Entegrasyon/AkÖde/Mediacom/NextIn Game

Bronz MIXX Anlaması Lazım/Koton/TBWA \ İstanbul

Bronz MIXX Çukur & Zula/Lokum Games/Pure New Media

Bronz MIXX Finish - 25 Litre/ReckittBenckiser/Havas Worldwide İstanbul/Havas Media

Kar Amacı Gütmeyen / Kamu Hizmetleri

Altın MIXX Alzheimer Derneği Dünya Kadınlar Günü/Alzheimer Derneği/TBWA \ İstanbul

Gümüş MIXX Efekt Yok, Çocuk Gelin Var/SnapchatGoodroll/VMLY&R İstanbul

Gümüş MIXX Kayıp Yüzler/Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği/TBWA \ İstanbul

Bronz MIXX Anlat Troya/Opet/Pure New Media/Ingage Media

Bronz MIXX Ulaşılamayanlar/Turkcell/TBWA \ İstanbul

Markalı İçerik

Altın MIXX Finish - 25 Litre/ReckittBenckiser/Havas Worldwide İstanbul/Havas Media

Gümüş MIXX Türkiye El Ele/AKO Grup/Havas Worldwide İstanbul

Gümüş MIXX VeetAntiprenses/ReckittBenckiser/Havas Worldwide İstanbul

Bronz MIXX Çukur & Zula/Lokum Games/Pure New Media

Bronz MIXX Kaputa Vur/Çelik Motor/Havas Worldwide İstanbul

Özel Gün İletişimi

Altın MIXX Alzheimer Derneği Dünya Kadınlar Günü/Alzheimer Derneği/TBWA \ İstanbul

Gümüş MIXX Akıldan Çıkmaz Yol/Beşiktaş Belediyesi/Renee

Gümüş MIXX GMag - Bizim Her Yürüyüşümüz Onur Yürüyüşü Filmi/GMag/Havas Worldwide İstanbul

Bronz MIXX #TatilDeğilBayram/Turkcell/TBWA \ İstanbul / Arena Media

Bronz MIXX Yalnızlık Çok Çektirir/Eczacıbaşı/VMLY&R İstanbul

Kampanya Etkililiği

Altın MIXX Kim Yazdı? Renault Whatsapp Business Kampanyası/Renault Mais/WavemakerTurkey / 4129Grey

Altın MIXX Türkiye'nin En Büyük Black Friday Kampanyası/Trendyol/WavemakerTurkey

Gümüş MIXX A-Serisi Sedan Kutlamaları/Mercedes-Benz/Publicis Emil

Gümüş MIXX L'Oréal ve TrendyolDirector'sMix/L'Oréal Türkiye /WavemakerTurkey

Bronz MIXX Yapay Zeka Zeki/Intel Türkiye/Happy People Project/Kroppa

Entegre Reklamlar

Altın MIXX Finish - Türkiye'nin Suyu/ReckittBenckiser/Havas Worldwide İstanbul/Havas Media

Altın MIXX Sağlam İnsan/Fiat/People Initiative/Pure New Media/3dots/Ingage Media

Gümüş MIXX Çukur & Zula/Lokum Games/Pure New Media

Bronz MIXX Okumak Ne Güzel Şey/Idefix/McCann İstanbul

Bronz MIXX VeetAntiprenses/ReckittBenckiser/Havas Worldwide İstanbul

Veriden Esinlenen Yaratıcılık

Bronz MIXX Ekran Süresi/Yapı Kredi/4129Grey

Bronz MIXX Finish - Türkiye'nin Suyu (57 Litre)/ReckittBenckiser/Havas Worldwide İstanbul / Havas Media

Deneysel ve Yenlikçi

Gümüş MIXX Eti Puf Müzik Akademisi/Eti/Milklab

Gümüş MIXX Yapay Zeka Zeki/Intel Türkiye/Happy People Project/Kroppa

Oyunlar ve Oyuniçi Reklamlar

Altın MIXX TOSLA | GTA Oyun İçi Entegrasyon/AkÖde/Mediacom/NextIn Game



B2B

Altın MIXX Kombinin Ustası/Buderus Türkiye/Ajans Ultra/Escapist

Bronz MIXX Ustaların Ustamı/Yıldız Holding/Senfonico/OPN/Optdcom

sahibinden.com Özel Ödülü

Volvo Car Prime sahibinden.com Project/Volvo Car Türkiye/Mindshare

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Özel Ödülü

Kadın Gücü/Opet/Pure New Media



Yılın En İyisi

Finish - Türkiye'nin Suyu/ReckittBenckiser/Havas Worldwide İstanbul/Havas Media