MIXX Awards Türkiye'de kazananlar belli oldu
Dünyada 47 ülkede faaliyet gösteren Interactive AdvertisingBureau’nun Türkiye merkezi IAB TR tarafından bu yıl 10. kez düzenlenen MIXX Awards Yarışması’nda kazanan projeler belirlendi. İstanbul’daki ödül tören’nde 15 kategoride 129 ödül verildi.
Bu yılki teması ‘#DijitalOnuAştı” olan 10. MIXX Awards Türkiye’de Yılın En İyisi “Finish Türkiye’nin Suyu” kampanyası ile ReckittBenckiser, Havas Worldwide İstanbul ve Havas Media oldu. Kampanya ayrıca Entegre Reklamlar ve Veriden Esinlenen Yaratıcılık kategorilerinde ödül aldı.
Gecede iki özel ödül de sahiplerini buldu. Reklamda cinsiyet eşitliği çalışmalarını desteklemek ve hatırlatmak amacıyla Opet ve Pure New Media’nın“Kadın Gücü” kampanyasına Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Özel Ödülü verildi.
Volvo Car Türkiye ve Mindshare’in “Volvo Car Prime sahibinden.com Project” kampanyası ise sahibinden.com Özel Ödülü aldı.
IAB Avrupa ülkelerinin temsilcilerinin de yer aldığı törende IAB TR Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Olcay, “MIXX’in 10. yılını kutlamak için sektörümüzün değerli paydaşları ve emekçileri olarak her birinize tek tek teşekkür etmek isterim. İster reklam veren, ister ajans, ister yayıncı, isterse de reklam teknolojileri veya ölçümleme şirketinde olun, sizler olmasaydınız ve yaptığınız sayısız özverili, yaratıcı ve iş sonuçlu işler olmasaydı, ne dijital pazarlama iletişimi endüstrisi bugünkü konumuna gelebilirdi ne de MIXX’in 10. yılında hep birlikte burada olabilirdik. Özellikle son birkaç yılda sektör olarak birlikte hareket etmek konusunda çok yol kat ettik” dedi.Sektörüngeleceği için el birliği ile çalışmaya devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Olcay, “sadece dijital pazarlama iletişimi sektörünü değil, tüm reklam sektörünü büyütmek için farklılıklarımızı bir kenara koyarak hareket etmek konusunda başlattığımız çalışmalara her gün yenilerini eklemeye devam ediyoruz” dedi.
10 yıldır dijital pazarlama iletişimi alanında yapılan tanıtım faaliyetlerinin yaratıcılık, performans ve yenilikçilik ekseninde değerlendirildiği ve ödüllendirildiği MIXX Awards Türkiye yarışmasına bu yıl 15 kategoride 599’u geçerli 622 başvuru yapıldı.
MIXX Awards Türkiye’ye başvuran tüm projeler MIXX Awards Europe’a 3 Nisan’a kadar başvuru yapabilecek.
Jüri başkanlığını Genart Medya CEO’su Cemal Burak Yılmaz’ın yürüttüğü 10. MIXX Awards Türkiye Jürisi toplam 20 kişiden oluştu.
10. MIXX Awards Türkiye’nin Platin Destekçisi Sahibinden.com; Başarı Destekçileri MedyaNet, Sözcü, Teads ve Vakıfbank olurken; yarışmanın Protokol Destekçileri arasında Carat, Eczacıbaşı, Genart Medya, Google, MG Media, Mynet, People Initiative, Sporx ve Tooplay yer aldı. Yarışmanın bu yılki Jüri Sponsoru ise WavemakerTurkey oldu. Facebook ve KızlarSoruyor.com’un Kategori Destekçileri olduğu MIXX’e sektör kuruluşları da her zamanki gibi katkıda bulundular.
Tanıtım çalışmaları Karbonat tarafından yürütülen organizasyon,İltek ve Project House’un katkılarıyla düzenlendi. Reklam yayın desteğini ise The Brand Ageve Digital Age ile birlikte IAB TR üyesi yayıncılar verdi.
İŞTE KAZANANLARIN TAM LİSTESİ
Marka Konumlandırma/Farkındalık Yaratma Kampanyaları
Altın MIXX Vestel Takılabilir Ev Aletleri/Vestel/Karbonat/SEM
Gümüş MIXX İyi Kahve İyi Fiyata/McDonald's/TBWA \ İstanbul
Bronz MIXX Aşkımızın Telvesi/Arçelik/BLAB/Ingage Media
Bronz MIXX Mercedes-Benz A-Serisi Sedan Lansman Kampanyası/Mercedes-Benz/OMD/Teads
Video Reklamlar
Altın MIXX TV+ Fizy Bir Arada Paketler/Turkcell/TBWA \ İstanbulArena Media
Gümüş MIXX GMag - Bizim Her Yürüyüşümüz Onur Yürüyüşü Filmi/GMag/Havas Worldwide İstanbul
Bronz MIXX Kaputa Vur/Çelik Motor/Havas Worldwide İstanbul
Bronz MIXX Online Alışveriş Mutluluğu – ASMR/LC Waikiki/ForganMreeman
Sosyal Medya
Altın MIXX Gri Koli Bandı ile Sanat Eserine Dönüşen Muz/Tekzen/Creasoup
Altın MIXX YK PUBG Fener Alayı/Yapı Kredi/Rafineri
Gümüş MIXX Efekt Yok, Çocuk Gelin Var/Snapchat/Goodroll/VMLY&R İstanbul
Bronz MIXX Kolektif Yaz Şarkısı/Coca-Cola Türkiye/VMLY&R İstanbul/Carat
Arama Motoru Reklamları
Altın MIXX The Great Google ShoppingHack/Yalı Spor/Neodigital
Gümüş MIXX McDeliverySearch Kampanyası /McDonald's/OMD
Display Reklamlar
Gümüş MIXX Lay’s Spring &Summer/ PepsiCo/OMD
Gümüş MIXX Men In Black Cookie-Neuralyzer/Warner Bros./Mediacom
Native Reklamlar
Altın MIXX Ya Evde Yapsan?/Vestel/Yemek.com
Gümüş MIXX TOSLA | GTA Oyun İçi Entegrasyon/AkÖde/Mediacom/NextIn Game
Bronz MIXX Anlaması Lazım/Koton/TBWA \ İstanbul
Bronz MIXX Çukur & Zula/Lokum Games/Pure New Media
Bronz MIXX Finish - 25 Litre/ReckittBenckiser/Havas Worldwide İstanbul/Havas Media
Kar Amacı Gütmeyen / Kamu Hizmetleri
Altın MIXX Alzheimer Derneği Dünya Kadınlar Günü/Alzheimer Derneği/TBWA \ İstanbul
Gümüş MIXX Efekt Yok, Çocuk Gelin Var/SnapchatGoodroll/VMLY&R İstanbul
Gümüş MIXX Kayıp Yüzler/Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği/TBWA \ İstanbul
Bronz MIXX Anlat Troya/Opet/Pure New Media/Ingage Media
Bronz MIXX Ulaşılamayanlar/Turkcell/TBWA \ İstanbul
Markalı İçerik
Altın MIXX Finish - 25 Litre/ReckittBenckiser/Havas Worldwide İstanbul/Havas Media
Gümüş MIXX Türkiye El Ele/AKO Grup/Havas Worldwide İstanbul
Gümüş MIXX VeetAntiprenses/ReckittBenckiser/Havas Worldwide İstanbul
Bronz MIXX Çukur & Zula/Lokum Games/Pure New Media
Bronz MIXX Kaputa Vur/Çelik Motor/Havas Worldwide İstanbul
Özel Gün İletişimi
Altın MIXX Alzheimer Derneği Dünya Kadınlar Günü/Alzheimer Derneği/TBWA \ İstanbul
Gümüş MIXX Akıldan Çıkmaz Yol/Beşiktaş Belediyesi/Renee
Gümüş MIXX GMag - Bizim Her Yürüyüşümüz Onur Yürüyüşü Filmi/GMag/Havas Worldwide İstanbul
Bronz MIXX #TatilDeğilBayram/Turkcell/TBWA \ İstanbul / Arena Media
Bronz MIXX Yalnızlık Çok Çektirir/Eczacıbaşı/VMLY&R İstanbul
Kampanya Etkililiği
Altın MIXX Kim Yazdı? Renault Whatsapp Business Kampanyası/Renault Mais/WavemakerTurkey / 4129Grey
Altın MIXX Türkiye'nin En Büyük Black Friday Kampanyası/Trendyol/WavemakerTurkey
Gümüş MIXX A-Serisi Sedan Kutlamaları/Mercedes-Benz/Publicis Emil
Gümüş MIXX L'Oréal ve TrendyolDirector'sMix/L'Oréal Türkiye /WavemakerTurkey
Bronz MIXX Yapay Zeka Zeki/Intel Türkiye/Happy People Project/Kroppa
Entegre Reklamlar
Altın MIXX Finish - Türkiye'nin Suyu/ReckittBenckiser/Havas Worldwide İstanbul/Havas Media
Altın MIXX Sağlam İnsan/Fiat/People Initiative/Pure New Media/3dots/Ingage Media
Gümüş MIXX Çukur & Zula/Lokum Games/Pure New Media
Bronz MIXX Okumak Ne Güzel Şey/Idefix/McCann İstanbul
Bronz MIXX VeetAntiprenses/ReckittBenckiser/Havas Worldwide İstanbul
Veriden Esinlenen Yaratıcılık
Bronz MIXX Ekran Süresi/Yapı Kredi/4129Grey
Bronz MIXX Finish - Türkiye'nin Suyu (57 Litre)/ReckittBenckiser/Havas Worldwide İstanbul / Havas Media
Deneysel ve Yenlikçi
Gümüş MIXX Eti Puf Müzik Akademisi/Eti/Milklab
Gümüş MIXX Yapay Zeka Zeki/Intel Türkiye/Happy People Project/Kroppa
Oyunlar ve Oyuniçi Reklamlar
Altın MIXX TOSLA | GTA Oyun İçi Entegrasyon/AkÖde/Mediacom/NextIn Game
B2B
Altın MIXX Kombinin Ustası/Buderus Türkiye/Ajans Ultra/Escapist
Bronz MIXX Ustaların Ustamı/Yıldız Holding/Senfonico/OPN/Optdcom
sahibinden.com Özel Ödülü
Volvo Car Prime sahibinden.com Project/Volvo Car Türkiye/Mindshare
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Özel Ödülü
Kadın Gücü/Opet/Pure New Media
Yılın En İyisi
Finish - Türkiye'nin Suyu/ReckittBenckiser/Havas Worldwide İstanbul/Havas Media