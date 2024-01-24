“Mobilya ihracatı 20 yılda %730 arttı”

Dünyanın en prestijli ilk üç mobilya buluşması arasında yer alan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF2024), düzenlenen tören ve yoğun katılım ile kapılarını açtı. Mobilya Dernekleri Federasyonu’nun (MOSFED) desteği, TÜYAP Fuarcılık ve MOS Fuarcılık iş birliği ile düzenlenen ve dünyanın 200 ülkesinden satın almacıları ağırlayacak olan fuar, 28 Ocak tarihine kadar açık kalacak.

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Avrupa Mobilya Endüstrisi Başkanı Edi Snaidero, MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

"Hedef 2028'de 375 milyar dolar mal ihracatı"

Fuarın açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son 20 yılda Türk malı imajının Avrupa'da ve dünyada kalitenin, tasarımın, dayanıklılığın, markanın, hızlı teslim ve başarılı satış sonrası hizmetin adeta simgesi haline geldiğini söyledi.

Bakan Bolat, 2028'de 375 milyar dolar mal ihracatı ile 200 milyar dolar hizmet ihracatı hedeflediklerine işaret ederek, bugün Türkiye'de birçok sektörün dünya liderliği için mücadele ettiğini dile getirdi. Bolat, şöyle devam etti: “Bu yıl 267 milyar dolar mal ihracatı, 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefliyoruz. 2004 yılında mobilya sektörünün ihracatı 250-300 milyon dolar civarındaydı.

Arkadaşlarımız 'Hedefimiz 2010'da 1 milyar doları yakalamak' diyorlardı ama bu ütopik bir hedef gibi kendileri de pek inanmadan söylüyorlardı. Bunu başardılar ve gerçekten bugün baktığımızda ihracatımızda hamdolsun 4,5 milyar dolar seviyesine ulaştılar ve 2028 hedefi 375 milyar doların içinde 20 milyar dolar. 12 milyar doları mobilya, 8 milyar doları ağaç ürünleri olmak üzere inşallah bu hedefi yakalayacaklar.”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, son 20 yılda küresel mobilya ihracatı yüzde 220 artarken, Türkiye’nin bu dönemde mobilya ihracatını yüzde 730 artırdığını belirterek, "Bu yıl sektörümüzden büyük beklentilerimiz var. Mobilya, ağaç ve orman ürünleri sektörümüz için bu yıl 10 milyar dolarlık ihracat hedef belirledik. 2028’de ise bu sektörde ihracatımızı 20 milyar dolara çıkarmayı öngörüyoruz.

Ülkemizin dünyada en çok mobilya ihraç eden ilk 5 ülke arasında yer alabilecek potansiyeli olduğunu düşünüyorum” dedi.İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de “Şu anda İstanbul'da iki fuar merkeziyle yapılan tek fuar olma niteliğini taşıyor bu fuar” derken, toplam 250 bin metrekarelik alanda, 1000'e yakın firmanın ürünlerini sergilediğini bildirdi.

3 bin marka katılıyor 200 bin ziyaretçi bekleniyor

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, açılışta fuara ilişkin bilgiler verirken, “Dünya mobilya ihracatında 36. sırada iken bugün 7. sıraya geldik. Her yıl istisnasız olarak dış ticaret fazlası veren bir sektörüz. 2001’den bu yana birikimli ticaret fazlamız 35 milyara ulaştı” dedi. Fuara 1000 civarında firma, 3 binden fazla markayla katılırken, 200 bin ziyaretçinin bu organizasyona gelmesi bekleniyor. Türk mobilya sektörü, 2028'de 12 milyar dolarlık ihracat hedefliyor. Açılışta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül ise fuarın hayırlı uğurlu olmasını diledi.