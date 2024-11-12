Mobilya ihracatı kârlılıkta alarm veriyor

Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektö­rünün ekim ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artarak 690,9 milyon dolara ulaştı. Akdeniz Mobil­ya, Kağıt ve Orman Ürünleri İh­racatçıları Birliği (AKAMİB), ekim ayında yüzde 2,8 düşüş­le 79,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AKAMİB Başkanı Onur Kı­lıçer, düşük fiyat rekabetinin firmaların kârlılığını olumsuz etkilediğini ve sektörde sürdü­rülebilir büyüme için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgula­dı. Çoğu firmanın zararına sa­tış yapmak zorunda kaldığını belirten Kılıçer, mevcut koşul­larda rekabet gücünün koruna­bilmesi için destek çağrısında bulundu.

Türkiye mobilya, ka­ğıt ve orman ürünleri sektörü­nün ekim ayı ihracatı geçen yı­lın aynı ayına kıyasla yüzde 2,2 artışla 690 milyon 992 bin dolar oldu. Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı­ları Birliği (AKAMİB) ise ekim ayında yüzde 2,8’lik azalışla 79 milyon 431 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Bu yılın 10 aylık döneminde Türkiye geneli sektör ihracatı yüzde 1,5 azalışla 6 milyar 517 milyon 460 bin dolar olurken, AKAMİB de bu dönemde yüzde 1,2 artış ile 731 milyon 479 bin dolar ihracat geliri elde etti.

Çevre ülkelere ihracat artıyor

Sektörün Türkiye gene­li ekim ayı ihracatında en ba­şarılı ilk beş pazarı Irak, Birle­şik Krallık, ABD, Almanya ve İran oldu. İlk 10 pazar içerisin­de Irak, Birleşik Krallık, ABD, Gürcistan ve Romanya’ya çift haneli ihracat artışları dikkat çekti. AKAMİB’in ekim ayı ih­racatında da Irak ilk sırada yer aldı. Irak’ı sırasıyla; Almanya, Suriye, Romanya ve Fransa ta­kip etti. İlk 10 pazar içerisinde ABD, KKTC ve Gürcistan’a çift haneli ihracat artışı sağlandı.

Sektörün ekim ayına ilişkin ihracatını değerlendiren AKA­MİB Başkanı Onur Kılıçer, Tür­kiye geneli sektör ihracatının artış kaydettiğini ancak AKA­MİB’in yüzde 2,8’lik bir düşüş yaşadığını belirtti. Rakamlar değer bazında pozitif görünse de, karlılığın düşmesinin sek­törde alarm verici bir nokta­ya geldiğini belirten Kılıçer, şu açıklamaları yaptı: “Firmaları­mız, düşük fiyat verme zorun­luluğu altında rekabet gücü­nü büyük ölçüde yitirdi ve ço­ğu zaman zararına satış yapar hale geldi.

Bu koşullar altında sürdürülebilir büyüme imkân­sız hale geliyor. İhracatçıları­mız, böylesine zorlayıcı bir re­kabet ortamında dahi büyük bir azimle mücadele ediyor, ancak mevcut koşullarda bu çabanın sürdürülebilir olma­sı için ekonomi yönetiminden acil destekleyici adımlar bek­liyoruz. Bu destekler sağlandı­ğı takdirde, hem rekabetçiliği­mizi yeniden kazanacak hem de ihracatımızı sürdürülebi­lir bir şekilde artırabileceğiz.”