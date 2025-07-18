Mobilya ihracatı komşu ülkelerden Afrika’ya uzandı
Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Onur Kılıçer, sektörün ihracat performansını değerlendirdi. Kılıçer, sektörün ana pazarlarında istikrarı korurken Afrika pazarında dikkat çeken bir artış kaydettiğini söyledi.
Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü, haziran ayında hem ülke genelinde hem de Akdeniz’de önemli bir ihracat artışına imza attı. Ana pazarlarında istikrarını koruyan sektör, komşu ülkeler ve Afrika pazarında da ihracat artışları kaydetti.
Gürcistan ve Fas’ın öne çıktığı rekor artışlara Irak, Suriye ve Libya da katıldı. Başarıyı yıl geneline yaymak ve daha kalıcı hale getirebilmek için ihracatçının rekabet gücünü destekleyecek adımlara ihtiyaç duyduklarını dile getiren Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Onur Kılıçer, ihracatın ivme kazanabilmesi için ekonomik zeminin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Sektörün haziran ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,1 artışla 588 milyon 946 bin dolar oldu. Sektörün yılın ilk 6 aylık ihracatı 2024 yılına kıyasla yüzde 0,7 oranında artış göstererek 3 milyar 818 milyon 939 bin dolar seviyesine geldi.
“Başarının kalıcı olması rekabet gücüne bağlı”
AKAMİB ise haziran ayında yüzde 21,6’lık artış kaydederek 66 milyon 276 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ocak-Haziran döneminde 463 milyon 952 bin dolarlık ihracata ulaşan AKAMİB, bu dönemde yüzde 10,2’lik artış sağladı.
Haziran ayı ihracat verilerini değerlendiren AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, elde edilen başarılı sonucun bölge ihracatçısının dinamizmini ve adaptasyon kabiliyetini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Bu başarıyı yıl geneline yaymak ve daha kalıcı hale getirebilmek için ihracatçının rekabet gücünü destekleyecek adımlara ihtiyaç duyduklarını dile getiren Kılıçer, yılın ikinci yarısında ihracatın ivme kazanabilmesi için ekonomik zeminin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Yüksek faiz ortamında finansmana erişimde ciddi zorluklar yaşadıklarına dikkat çeken Kılıçer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Faizlerin kademeli olarak düşürülmesi, döviz dönüşüm desteğinin artırılması ve maliyetleri dengeleyecek destek mekanizmalarının hızlıca hayata geçirilmesi ihracatçımıza nefes aldıracaktır. Türkiye’nin üretim ve ihracat gücünü korumak için ihracatçının yükünü hafifletecek politikalar her zamankinden daha büyük önem taşıyor.”