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Mobilya ihracatı komşu ülkelerden Afrika’ya uzandı

Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Onur Kılıçer, sektörün ihracat performansını değerlendirdi. Kılıçer, sektörün ana pazarlarında istikrarı korurken Afrika pazarında dikkat çeken bir artış kaydettiğini söyledi.

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Mobilya ihracatı komşu ülkelerden Afrika’ya uzandı
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Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü, ha­ziran ayında hem ül­ke genelinde hem de Akdeniz’de önemli bir ihracat artışına imza attı. Ana pazarlarında istikrarı­nı koruyan sektör, komşu ülke­ler ve Afrika pazarında da ihracat artışları kaydetti.

Gürcistan ve Fas’ın öne çıktığı rekor artışla­ra Irak, Suriye ve Libya da katıl­dı. Başarıyı yıl geneline yaymak ve daha kalıcı hale getirebilmek için ihracatçının rekabet gücü­nü destekleyecek adımlara ihti­yaç duyduklarını dile getiren Ak­deniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Onur Kılı­çer, ihracatın ivme kazanabilme­si için ekonomik zeminin güç­lendirilmesi gerektiğini belirtti.

Sektörün haziran ayı ihraca­tı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,1 artışla 588 milyon 946 bin dolar oldu. Sektörün yılın ilk 6 aylık ihracatı 2024 yılına kı­yasla yüzde 0,7 oranında artış göstererek 3 milyar 818 milyon 939 bin dolar seviyesine geldi.

“Başarının kalıcı olması rekabet gücüne bağlı”

AKAMİB ise haziran ayında yüzde 21,6’lık artış kaydederek 66 milyon 276 bin dolarlık ihra­cat gerçekleştirdi. Ocak-Haziran döneminde 463 milyon 952 bin dolarlık ihracata ulaşan AKA­MİB, bu dönemde yüzde 10,2’lik artış sağladı.

Haziran ayı ihracat verilerini değerlendiren AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, elde edilen başarılı sonucun bölge ihracatçısının di­namizmini ve adaptasyon kabili­yetini bir kez daha ortaya koydu­ğunu belirtti. Bu başarıyı yıl ge­neline yaymak ve daha kalıcı hale getirebilmek için ihracatçının re­kabet gücünü destekleyecek adım­lara ihtiyaç duyduklarını dile ge­tiren Kılıçer, yılın ikinci yarısında ihracatın ivme kazanabilmesi için ekonomik zeminin güçlendirilme­si gerektiğine vurgu yaptı.

Yüksek faiz ortamında finans­mana erişimde ciddi zorluklar yaşadıklarına dikkat çeken Kılı­çer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fa­izlerin kademeli olarak düşürül­mesi, döviz dönüşüm desteğinin artırılması ve maliyetleri den­geleyecek destek mekanizmala­rının hızlıca hayata geçirilmesi ihracatçımıza nefes aldıracak­tır. Türkiye’nin üretim ve ihracat gücünü korumak için ihracatçı­nın yükünü hafifletecek politika­lar her zamankinden daha büyük önem taşıyor.”

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL