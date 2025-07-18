Mobilya ihracatı komşu ülkelerden Afrika’ya uzandı

Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü, ha­ziran ayında hem ül­ke genelinde hem de Akdeniz’de önemli bir ihracat artışına imza attı. Ana pazarlarında istikrarı­nı koruyan sektör, komşu ülke­ler ve Afrika pazarında da ihracat artışları kaydetti.

Gürcistan ve Fas’ın öne çıktığı rekor artışla­ra Irak, Suriye ve Libya da katıl­dı. Başarıyı yıl geneline yaymak ve daha kalıcı hale getirebilmek için ihracatçının rekabet gücü­nü destekleyecek adımlara ihti­yaç duyduklarını dile getiren Ak­deniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Onur Kılı­çer, ihracatın ivme kazanabilme­si için ekonomik zeminin güç­lendirilmesi gerektiğini belirtti.

Sektörün haziran ayı ihraca­tı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,1 artışla 588 milyon 946 bin dolar oldu. Sektörün yılın ilk 6 aylık ihracatı 2024 yılına kı­yasla yüzde 0,7 oranında artış göstererek 3 milyar 818 milyon 939 bin dolar seviyesine geldi.

“Başarının kalıcı olması rekabet gücüne bağlı”

AKAMİB ise haziran ayında yüzde 21,6’lık artış kaydederek 66 milyon 276 bin dolarlık ihra­cat gerçekleştirdi. Ocak-Haziran döneminde 463 milyon 952 bin dolarlık ihracata ulaşan AKA­MİB, bu dönemde yüzde 10,2’lik artış sağladı.

Haziran ayı ihracat verilerini değerlendiren AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, elde edilen başarılı sonucun bölge ihracatçısının di­namizmini ve adaptasyon kabili­yetini bir kez daha ortaya koydu­ğunu belirtti. Bu başarıyı yıl ge­neline yaymak ve daha kalıcı hale getirebilmek için ihracatçının re­kabet gücünü destekleyecek adım­lara ihtiyaç duyduklarını dile ge­tiren Kılıçer, yılın ikinci yarısında ihracatın ivme kazanabilmesi için ekonomik zeminin güçlendirilme­si gerektiğine vurgu yaptı.

Yüksek faiz ortamında finans­mana erişimde ciddi zorluklar yaşadıklarına dikkat çeken Kılı­çer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fa­izlerin kademeli olarak düşürül­mesi, döviz dönüşüm desteğinin artırılması ve maliyetleri den­geleyecek destek mekanizmala­rının hızlıca hayata geçirilmesi ihracatçımıza nefes aldıracak­tır. Türkiye’nin üretim ve ihracat gücünü korumak için ihracatçı­nın yükünü hafifletecek politika­lar her zamankinden daha büyük önem taşıyor.”