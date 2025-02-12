Mobilya ihracatı yeni yıla pozitif başladı

Hedef pa­zarlarda büyüme kaydeden sektör, özellikle ABD pazarına iyi başlan­gıç yaparken, Akdenizli firmalar ticari ilişkilerin yeniden hareket­lendiği Suriye’de yüzde 50’lik artış gösterdi. Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü, 2025 yılı­na pozitif başladı.

Geçen yılı yüzde 1’lik azalışla kapatan sektör, 2025 yılının ocak ayında yüzde 1,4 artış­la 609 milyon 821 bin dolarlık ih­racat gerçekleştirdi. Akdeniz Mo­bilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İh­racatçıları Birliği (AKAMİB) ise sektör genelinin üzerinde büyüme oranı kaydederek ocak ayında yüz­de 2,8 artış ile 73 milyon 210 bin dolarlık ihracat yaptı.

Sektörün Türkiye geneli ocak ayı ihracatında en başarılı ilk beş pazarı Irak, Birleşik Krallık, ABD, Almanya ve Libya oldu. İlk 10 pazar içerisinde Birleşik Kral­lık’a yüzde 37,6’lık, Gürcistan’a yüzde 27,4’lük ve Libya’ya yüz­de 24,3’lük ihracat artışları ger­çekleşti. Sektör, hedef pazarlar arasında olan ABD’de ise yüzde 3,4’lük büyüme kaydetti.

AKA­MİB’in ocak ayı ihracatında da Irak ilk sırada yer aldı. Irak’ı sıra­sıyla; Almanya, Suriye, Fransa ve ABD takip etti. İlk 10 pazar içeri­sinde ABD’ye yüzde 51, Suriye’ye yüzde 50 ve Birleşik Krallık’a yüz­de 45’lik ihracat artışı sağlandı.

Sektörün ocak ayı performan­sını ve 2025 yılı beklentilerini de­ğerlendiren AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, şu açıklamaları yap­tı: “2024 yılı, sektörümüz açısın­dan zorlu bir dönem oldu. Kurun baskılanması ve kur-enflasyon makasının açılması, fiyat reka­betçiliğimizi olumsuz etkiledi ve bu durum ihracat rakamlarımız­da gerilemeye yol açtı.

Ancak tüm bu zorluklara rağmen üreticile­rimiz ve ihracatçılarımız yıl bo­yunca büyük bir azimle çalışarak rekabet güçlerini korumak için yoğun çaba sarf etti. 2025 yılını, sektörümüzün yeniden yükseli­şe geçtiği bir dönem olarak görü­yoruz. Faiz oranlarının gerileme­ye başlaması ve finansmana eri­şimin kademeli olarak iyileşmesi önemli.

Devletimizin üretim ve ihracat odaklı destek programla­rını genişletmesi, firmalarımızın rekabet gücünü artıracaktır. İh­racata katkı sağlayacak adımla­rın atılması ile çok daha güçlü bir ivme yakalayabiliriz. Hedefimiz, sadece rakamlardaki büyümeyle yetinmek değil, kalıcı ve sürdü­rülebilir bir büyüme modeli oluş­turarak Türk mobilya sektörünü küresel arenada daha güçlü bir noktaya taşımaktır.”