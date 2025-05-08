Mobilya ihracatında hedef kilogramda 6 dolara ulaşmak

Özlem SARSIN

Ege Mobilya, Kâğıt ve Or­man Ürünleri İhracatçı­lar Birliği tarafından dü­zenlenen ‘Kaliteli ve Katma De­ğerli Mobilya’ panelinde mobilya sektörü masaya yatırıldı. Ege İh­racatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, mobilya sektörünün Türkiye’nin en güç­lü üretim kalemlerinden biri ol­masının ötesinde; istihdam ya­ratan, yenilik üreten ve yerli kat­ma değeri yüksek olan stratejik bir sektör olduğunu ifade etti.

Eskinazi, “Ancak, sadece mobil­ya üretmekle sınırlı kalırsak, kü­resel rekabette geri düşe­riz. Bizi gelece­ğe taşıyacak olan şey; hammad­deden son ürüne kadar değer zincirinin her halkasında katma değere odak­lanmaktır. Katma değerli üretim demek; tasarımın, fonksiyonun ve çevreye duyarlılığın buluşma­sıyla ihracatta kilogram başına düşen geliri artırmak demektir. Düşük hacimde yüksek gelir sağ­layan bir ürün grubuna sahip ol­mak, Türkiye ekonomisinin dış ticaret açığını azaltacak temel taşlardan biridir” dedi.

“Katma değerli ürün üretmeliyiz”

Sektörde kilogram başı ihra­cat değerinde hedefin 2 dolardan 4-5 dolarlık seviyelere ulaşmak­sa, bunun ancak katma değerli ürünlerle, yani işlenmiş, tasar­lanmış, inovatif ürünlerle başa­rılabileceğine işaret eden Eski­nazi, ayrıca Avrupa Yeşil Muta­bakatı ve CBAM gibi dış ticaret düzenlemelerinin artık üretim­de karbon ayak izini ve sürdürü­lebilirliği zorunlu hale getirdiği­ni vurguladı. Türk mobilya sek­törünün bu sürece hızlı adapte olduğunu, geri dönüştürülebilir malzemeler, emisyonu düşük ve çevreci üretim süreçleriyle re­kabette öne geçtiğini kaydeden Eskinazi, “Yeşil dönüşüm, bi­zim için bir yük değil; tam ter­sine, küresel pazarda Tür­kiye’yi farklılaştıran bir avantaja dönüş­mektedir” diye ko­nuştu.

“Vasıflı personel bulmakta zorlanıyoruz”

Ananas Mo­bilya Kurucu­su Çağdaş Can­türk de, kaliteli ve vasıflı işçiliğe değinerek, vasıflı eleman bulma­nın zor olduğunu söyledi. Vasıf­lı elemanların iletmeye ikincil, üçüncül fayda sağlayabildiğini belirten Cantürk, “ Üretimde va­sıflı personel çok değerli, vasıf­lı eleman bulmakta zorluk çeki­liyor. Üretim yapan personelin vasıf kazanması işletme kültürü ile anlam kazanıyor. Kurumsal hafıza burada önemli. Yeni katı­lan çalışanların daha yaratıcı ve özverili olmasını sağlıyor” dedi.

“Bütün mesele markalaşma, inovasyon, katma değerli üretim”

Ege Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, sektörün başlıca sorunlarının kilogram başına birim fiyat, markalaşma ve tasarım olduğunu söyleyerek, “Biz 12 milyon metreküp yonga levha üretimiyle 3 dolar civarı ortalama mobilya ihracatıyla 5 milyar dolarlık mobilya ihraç ediyoruz. İtalya 5 milyon metreküp yonga levha üretimiyle kilogram başına ortalama 7-8 euro ihraç fiyatıyla 40 milyar euro mobilya ürünleri ihraç ediyor. Bunun altında kaliteli üretim, tasarım ve markalaşma yatıyor. Biz de ortalama ihraç fiyatımızı 6 dolara taşımayı hedefliyoruz.”