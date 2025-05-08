Mobilya ihracatında hedef kilogramda 6 dolara ulaşmak
Ege Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği tarafından düzenlenen Kaliteli ve Katma Değerli Mobilya panelinde sektör temsilcileri bir araya geldi. Sektör temsilcileri mobilya ihracatında katma değerin artırılmasıyla hedefin kilogram fiyatını 6 dolara yükseltmek olduğunu söyledi.
Özlem SARSIN
Ege Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği tarafından düzenlenen ‘Kaliteli ve Katma Değerli Mobilya’ panelinde mobilya sektörü masaya yatırıldı. Ege İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, mobilya sektörünün Türkiye’nin en güçlü üretim kalemlerinden biri olmasının ötesinde; istihdam yaratan, yenilik üreten ve yerli katma değeri yüksek olan stratejik bir sektör olduğunu ifade etti.
Eskinazi, “Ancak, sadece mobilya üretmekle sınırlı kalırsak, küresel rekabette geri düşeriz. Bizi geleceğe taşıyacak olan şey; hammaddeden son ürüne kadar değer zincirinin her halkasında katma değere odaklanmaktır. Katma değerli üretim demek; tasarımın, fonksiyonun ve çevreye duyarlılığın buluşmasıyla ihracatta kilogram başına düşen geliri artırmak demektir. Düşük hacimde yüksek gelir sağlayan bir ürün grubuna sahip olmak, Türkiye ekonomisinin dış ticaret açığını azaltacak temel taşlardan biridir” dedi.
“Katma değerli ürün üretmeliyiz”
Sektörde kilogram başı ihracat değerinde hedefin 2 dolardan 4-5 dolarlık seviyelere ulaşmaksa, bunun ancak katma değerli ürünlerle, yani işlenmiş, tasarlanmış, inovatif ürünlerle başarılabileceğine işaret eden Eskinazi, ayrıca Avrupa Yeşil Mutabakatı ve CBAM gibi dış ticaret düzenlemelerinin artık üretimde karbon ayak izini ve sürdürülebilirliği zorunlu hale getirdiğini vurguladı. Türk mobilya sektörünün bu sürece hızlı adapte olduğunu, geri dönüştürülebilir malzemeler, emisyonu düşük ve çevreci üretim süreçleriyle rekabette öne geçtiğini kaydeden Eskinazi, “Yeşil dönüşüm, bizim için bir yük değil; tam tersine, küresel pazarda Türkiye’yi farklılaştıran bir avantaja dönüşmektedir” diye konuştu.
“Vasıflı personel bulmakta zorlanıyoruz”
Ananas Mobilya Kurucusu Çağdaş Cantürk de, kaliteli ve vasıflı işçiliğe değinerek, vasıflı eleman bulmanın zor olduğunu söyledi. Vasıflı elemanların iletmeye ikincil, üçüncül fayda sağlayabildiğini belirten Cantürk, “ Üretimde vasıflı personel çok değerli, vasıflı eleman bulmakta zorluk çekiliyor. Üretim yapan personelin vasıf kazanması işletme kültürü ile anlam kazanıyor. Kurumsal hafıza burada önemli. Yeni katılan çalışanların daha yaratıcı ve özverili olmasını sağlıyor” dedi.
“Bütün mesele markalaşma, inovasyon, katma değerli üretim”
Ege Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, sektörün başlıca sorunlarının kilogram başına birim fiyat, markalaşma ve tasarım olduğunu söyleyerek, “Biz 12 milyon metreküp yonga levha üretimiyle 3 dolar civarı ortalama mobilya ihracatıyla 5 milyar dolarlık mobilya ihraç ediyoruz. İtalya 5 milyon metreküp yonga levha üretimiyle kilogram başına ortalama 7-8 euro ihraç fiyatıyla 40 milyar euro mobilya ürünleri ihraç ediyor. Bunun altında kaliteli üretim, tasarım ve markalaşma yatıyor. Biz de ortalama ihraç fiyatımızı 6 dolara taşımayı hedefliyoruz.”