Mobilya, Ortadoğu pazarında ivme kazandı

Türkiye mobilya, kâ­ğıt ve orman ürün­leri ihracatı mayıs ayında yüzde 1,8 düşüşle 723 milyon dolar olurken, Akdeniz’in başarısı devam etti. AKAMİB’in mayıs ayı ihracatı yüzde 9 artışla 90 milyon doları aştı. Bir­lik, yılın 5 ayında da yüzde 8,5’lik büyümeye imza attı.

İhracatçıların maliyet baskısı altında kaldığını söyleyen AKAMİB Başka­nı Onur Kılıçer, “Ürünle­rimizin kalitesi, tasarımı ve sürdürülebilirliği yük­sek olsa da fiyat avantajı­nı kaybettiğimizde birçok pazarda tercih edilme şan­sımız azalıyor. Bu tablo­yu tersine çevirmek adı­na destek mekanizmaları­nın güncellenmesi ve girdi maliyetlerinin azaltılması büyük önem taşıyor” dedi.

Türkiye mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörünün mayıs ayı ihracatı geçen yı­lın aynı ayına kıyasla yüzde 1,8 azalışla 723 milyon 267 bin dolar oldu. Sektörün yılın ilk beş aylık ihracatı 2024 yılına kıyasla yüzde 0,5 oranında azalış göstere­rek 3 milyar 231 milyon 087 bin dolar seviyesine geldi. Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracat­çıları Birliği (AKAMİB) ise mayıs ayında yüzde 9’luk artış kaydederek 90 milyon 531 bin dolarlık ih­racat gerçekleştirdi. 2025 Ocak-Mayıs döneminde 397 milyon 837 bin dolar­lık ihracata ulaşan AKA­MİB, bu dönemde yüzde 8,5’lik artış sağladı.

Sektör Ortadoğu’da büyüyor

Sektörün Türkiye gene­li mayıs ayı ihracatında en başarılı ilk beş pazarı Irak, Birleşik Krallık, ABD, Fas ve İran oldu. İlk 10 pazar içerisinde İran’a yüzde 15, Irak’a yüzde 12’lik ihracat artışları dikkat çekti.

AKAMİB’in mayıs ayı ihracatında da Irak ilk sı­rada yer aldı. Irak’ı sırasıy­la; Suriye, Almanya, ABD ve Fransa takip etti. İlk 10 pazar içerisinde Suriye’ye yüzde 130, Irak’a yüzde 71, Fas’a yüzde 31’lik ihracat artışı görüldü.

“Rekabet gücü için maliyet yükü azaltılmalı”

Mayıs ayı ihracat verile­rini değerlendiren AKA­MİB Başkanı Onur Kılı­çer, AKAMİB’in ihracatı­nı yüzde 9 artırarak 90,5 milyon dolara taşıması­nın pazarlama faaliyetle­rinin sahadaki karşılığını net biçimde gösterdiğini belirtti. Ocak-Mayıs dö­neminde sağlanan yüzde 8,5’lik artışın da istikrar­lı bir büyümeye işaret et­tiğini vurgulayan Kılıçer, buna karşın sektör gene­lindeki ihracat daralma­sının dikkate alınması ge­rektiğini ifade etti.

İhracatçıların maliyet baskısı altında kaldığını söyleyen Kılıçer, şöyle de­vam etti: “Ürünlerimizin kalitesi, tasarımı ve sür­dürülebilirliği yüksek ol­sa da fiyat avantajını kay­bettiğimizde birçok pazar­da tercih edilme şansımız azalıyor. Bu tabloyu tersi­ne çevirmek adına destek mekanizmalarının güncel­lenmesi ve girdi maliyet­lerinin azaltılması büyük önem taşıyor. Bu süreç­te pazar çeşitliliğini artır­mak, yüksek katma değer­li ürünlerle markalaşmak, dijitalleşme ve yeşil dönü­şüme yatırım yapmak önce­liklerimiz arasında yer alı­yor. Ancak tüm bu çabaların karşılık bulabilmesi için ih­racatçının maliyet rekabe­tinde yalnız bırakılmaması gerekiyor.”