Mobilya sektörü eylülde ihracatını yüzde 4 artırdı

Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), eylülde yüzde 2,5 artışla 87 milyon 344 bin dolar, Ocak–Eylül döneminde ise yüzde 10,2 artışla 718 milyon 400 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Böylece birlik, sektör ortalamasının üzerinde bir performans sergiledi.

AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, üreticilerin tüm zorluklara rağmen ihracata devam ettiğini belirterek, “Bu tablo, dayanıklılığımızın ve rekabet gücümüzün göstergesi. Ancak kalıcı başarı için dönüşüme hız vermemiz gerekiyor” dedi.

Komşu pazarlarda güçlü artışlar

Eylül ayında Türkiye genelinde mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatında Irak, ABD, Birleşik Krallık, Libya ve İran ilk beş pazar oldu.

İran’a yapılan ihracat yüzde 53, Libya’ya yüzde 42, Gürcistan’a ise yüzde 33 artış gösterdi.

AKAMİB özelinde Irak birinci pazar olurken, Suriye, Romanya, Lübnan ve Almanya izledi.

Lübnan’a ihracat yüzde 430, Suriye’ye yüzde 95, KKTC’ye ise yüzde 45 oranında arttı.

“Yeşil dönüşüm ve dijitalleşme hız kazanmalı”

AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, dünya ticaretinin giderek daha rekabetçi hale geldiğini vurgulayarak, “Maliyet baskıları artarken finansmana erişim hâlâ en büyük sorunlardan biri. Ancak firmalarımız yılmadan üretmeye, yenilik yapmaya devam ediyor” dedi.