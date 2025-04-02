Mobilya sektörü ihracatta hedef büyüttü

Türkiye’nin ihracatta yıldız sektörleri arasında yer alan, 2024 yılında 3,5 milyar dolar dış ticaret fazlası veren mobilya sektörü, dünyanın en büyük 5 ihracatçısından biri olmayı hedefliyor. 2024 yılında Suudi Arabistan, Fas ve Hindistan’a düzenlediği sektörel ticaret heyetleriyle 55 Türk firmasının, 158 ithalatçı firmayla 787 ikili iş görüşmesi yapmasını organize eden Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2025 yılında Irak ile başladığı pazarlama çalışmalarına mayıs ayında Suudi Arabistan, haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri, yılın ikinci yarısında Senegal-Gana, Hindistan ile devam edecek.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, sektörel ticaret heyetleri yanında Hindistan, Suudi Arabistan, Irak, Güney Afrika ve Fas’tan önemli alıcıları kapsayan alım heyeti organizasyonlarıyla ithalatçıları Türkiye’de ağırlamak için hazırlık yaptıklarını dile getirdi.

Aegean Furniture URGE Projesi’nde 34 firma var

Sektörel ticaret heyetleri ve alım heyetleri dışında Ege Bölgesi’nin mobilya ihracatını artırmak için Ticaret Bakanlığı’nın destek verdiği, firmaların kümelenerek yetkinliklerini artırdıkları Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projelerini önemsediklerini paylaşan Gürle, “2024 Mart ayında 34 firma katılımıyla yeni “Aegean Furniture” UR-GE Projemiz Ticaret Bakanlığımızca onaylandı ve faaliyetlerine başladı. Pazar araştırma yöntemleri, Marka yönetimi ve markalaşma stratejileri eğitimleri verildi, dijital pazarlama eğitimi ise bu ay içerisinde verilmiş olacak, Sektöre ve ihtiyaçlara göre proje paydaşlarına yönelik eğitimlerimiz devam edecek. Aynı şekilde Hedef Pazar ve Müşteri Bulma danışmanlığı firmaların özelinde alınarak yine ihracat paylarının artması amaçlanacak. Aegean Furniture URGE projesi kapsamında Eylül ayında Furniture China fuarını ziyaret edeceğiz” diye konuştu.

Mobilya sektöründe katma değeri artırmak için genç tasarımcıların tasarımlarını ortaya koymaları için yeni kulvar açmak için Ezber Bozan Tasarım Yarışması'nı 2025 yılında 5. kez düzenleyecekleri bilgisini paylaşan Başkan Gürle şöyle devam etti: “Bu sene temamız EKO-TASARIM olarak belirlendi. EKO-TASARIM teması ile; gerçekleştirilecek beşinci yarışma, çevre dostu, sürdürülebilir ve yenilikçi tasarımları teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu tema; kullanıcıların ihtiyaçlarını estetik, ergonomik ve işlevsel çözümlerle karşılayan, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir üretim yöntemlerini benimseyen tasarımları ifade ediyor. Yarışmacılardan, tasarımlarını geliştirirken, insan, ekipman ve yaşam alanı arasındaki ilişkiyi değerlendirerek, teknolojiden faydalanarak, çevresel etkileri en aza indiren çözümler sunmalarını bekliyoruz. 2024 yılında dereceye giren 4 yarışmacımızı mobilya sektörünün tasarımla buluştuğu en önemli fuarlardan olan Salone Del Mobile fuarına götüreceğiz Nisan ayında, Bu fuarla eş zamanlı olarak şehrin her noktasında Tasarım Haftası düzenlenmekte, yarışmacılarımız aynı zamanda bu süreci de deneyimlemiş olacaklar. Daha önceki yarışma finalistlerini burslu olarak yurtdışında eğitim almaya göndermiştik, yine dereceye giren Rana Çöllü bu sene dünyanın en önemli tasarım okullarından olan Naba Nuova Accademia di Belle Arti okulundan kabul alarak eğitimine başladı.

Kağıt ihracatı 2,7 milyar dolar oldu

Kağıt ve kağıt mamulleri sektörünün 2024 yılında ihracatını yüzde 7’lik artışla 2,7 milyar dolara taşıdığını dillendiren Gürle, Ege Bölgesi’nin kağıt ve kağıt ürünleri ihracatından 575 milyon dolar pay aldığını, sektörün 2025 yılında Türkiye geneli 3 milyar dolar ihracat hedeflediğini paylaştı. Gürle, “İhracat hedefimize ulaşmak için 2025 yılı içerisinde kâğıt, ambalaj, mukavva, temizlik vb alt sektörlere ayrılan bu sektörde eğitimler düzenleyecek, yine aynı şekilde önümüzdeki dönemde ticaret heyetleri ve fuar organizasyonları gerçekleştireceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

Kekik ve defnede dünya lideriyiz

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, EMKOÜİB’in iştigal sahasında yer alan ürünlerden kekik ürününün dünya üretiminin yüzde 95’ini, defnenin ise yüzde 80’ini Türkiye’nin yaptığı bilgisini verdi.

“Defne, kekik, adaçayı ve diğer odundış orman ürünlerinin ihracatının tamamı katma değer olarak ülkemize kalıyor” diyen Tarakçıoğlu, “Bu ürünlerin ihracatı cari dengemize birebir olumlu katkı sağlıyor. 2023 yılında 154 milyon dolar olan ihracatımızı 2024 yılında yüzde 17’lik artışla 181 milyon dolara taşıdık. 122 milyon dolarını Ege Bölgesi’nden gerçekleştirdik. Ürünlerin dünya pazarında hak ettiği yeri bulabilmesi için Avrupa Baharak Birliği ESA (European Spice Association) gibi örgütlerde ülkemizi temsil ediyor, aynı zaman ürünün kalitesinin artması için de çiftçi eğitimleri düzenliyoruz” şeklinde konuştu.