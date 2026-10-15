Mobilya sektörü İngiltere ihracatını artıracak
Ege Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Türk mobilya ihracatını artırmak amacıyla Londra’da sektörel ticaret heyeti düzenledi.
6-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen programda 19 Türk firması, 30 İngiliz ithalatçı ve sektör temsilcisiyle iş görüşmeleri yaptı. Türkiye’nin İngiltere’ye mobilya ihracatı 2025’te 156 milyon dolar oldu. Birlik Başkanı Ali Fuat Gürle, ihracatı 250 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirterek tasarım, kalite ve projeye özel üretimin önemine dikkat çekti. Birlik Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör ise İngiltere’de mimar ve iç mimarlarla da bir araya geldiklerini belirterek, özellikle otel, restoran, ofis ve konut projelerinde yeni iş birlikleri geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Güngör, görüşmelerin ihracata ve uzun vadeli ticari ilişkilere dönüşmesi için temasları sürdüreceklerini kaydetti