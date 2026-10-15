Mobilya sektörü İngiltere ihracatını artıracak

6-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştiri­len programda 19 Türk firması, 30 İngiliz ithalatçı ve sektör tem­silcisiyle iş görüşmeleri yaptı. Türkiye’nin İngiltere’ye mobilya ihracatı 2025’te 156 milyon dolar oldu. Birlik Başkanı Ali Fuat Gür­le, ihracatı 250 milyon dolara çı­karmayı hedeflediklerini belirte­rek tasarım, kalite ve projeye özel üretimin önemine dikkat çekti. Birlik Başkan Yardımcısı Hik­met Güngör ise İngiltere’de mi­mar ve iç mimarlarla da bir araya geldiklerini belirterek, özellikle otel, restoran, ofis ve konut pro­jelerinde yeni iş birlikleri geliş­tirmeyi amaçladıklarını söyledi. Güngör, görüşmelerin ihracata ve uzun vadeli ticari ilişkilere dö­nüşmesi için temasları sürdüre­ceklerini kaydetti