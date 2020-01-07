Mobilya sektörü KDV indirimi ile satışları artıracak

07 Ocak 2020

Son 10 yılda 7 kat büyüme göstererek 193 ülkeye ihracat yapan mobilya sektörü, yılın ilk gününde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın KDV indirim haberi ile hareketlendi. Mobilyadaki KDV indiriminin yüzde 18’den 8’e çekilmesinin sektöre yansımalarını değerlendiren Loda Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Davut Karaçak, “Geçen sene uygulanan KDV indirimi sayesinde yüzde 10 daha az ödeyen tüketiciler, sektöre 2 milyar dolarlık bir ek satış sağladı. Üstelik KDV indirimine sadece mobilya fiyatları boyutundan bakmamalıyız” dedi.



Yeni yıl itibariyle hayata geçirilen KDV indiriminin satışlarda yüzde 20’lik bir artış sağlayacağını öngördüklerini anlatan Karaçak, “Bu indirimin özellikle de satışların nispeten daha az olduğu kış aylarında gerçekleşmiş olması da ayrıca sevindirici. Çünkü satın alma kararlarını bir süredir erteleyen kararsız tüketicileri harekete geçireceğini düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

KDV indirimi istihdamı artırıyor



Geçen sene uygulanan KDV indirimi sayesinde yüzde 10 daha az ödeyen tüketicilerin sektöre 2 milyar dolarlık bir ek satış sağladığının altını çizen Karaçak, “Üstelik KDV indirimine sadece mobilya fiyatları boyutundan bakmamalıyız. Aynı zamanda arz talep dengesi doğrultusunda üretim kapasitesini arttırarak istihdam oranını yükseltiyor. Bu durum ise üretici ve markaların yeni pazar ve bayi yatırımlarına yönlendirerek büyük bir ekosistem yaratıyor. Biz Loda Mobilya olarak tüm mağaza ve ürün gruplarında KDV indirimini uygulamaya başladık” şeklinde konuştu.



“2023’e kadar üretimde 40 milyar TL sınırına çıkılabilir”



Yapılan indirimin devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Davut Karaçak; “Bu indirim devam ettiği sürece 2023’e kadar üretimde 40 milyar TL sınırının üstüne çıkılacağını öngörebiliriz. Türkiye şu anda dünyada en fazla mobilya ihracatı yapan 13. ülke konumunda yer alıyor. KDV indiriminin sürekli kılınması ve yukarıdaki rakamlara ulaşılması halinde dünya sıralamasında ilk 10’da olacağımız günler yakındır” dedi.