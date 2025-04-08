Mobilya sektörünün yıl sonu hedefi 5 milyar dolar ihracat
Küresel pazarda tasarım ve kalite açısından rekabetçi bir konuma ulaşan mobilya sektörü, 2025 yıl sonu sonunda 5 milyar dolarlık ihracat rakamını aşmayı hedefliyor. Piyasanın normalleşmesiyle birlikte ertelenen talebin açığa çıkacağını dile getiren sektör temsilcileri, bu gelişmenin sektörde ciddi bir patlama yaratabileceğini ifade ediyorlar.
Tasarım ve sürdürülebilirlik odağında gelişmeye odaklanan mobilya sektörünün dünya pazarında gördüğü ilgi her geçen gün artıyor.
Konut projeleri, yenilenme ihtiyacı ve tüketicilerin değişen beklentileri doğrultusunda modüler, fonksiyonel ve sürdürülebilir mobilya üretiminin giderek önem kazandığını dile getiren Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, Türk mobilya sektörü son yıllarda küresel pazarda giderek daha fazla ilgi gören, tasarım ve kalite açısından rekabetçi bir konuma ulaşan bir sektör haline geldi” dedi.
Türk mobilyasının bilinirliğini artırmak, marka değerini güçlendirmek ve pazardaki etkinliğini artırmak için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Güleç, “Türkiye mobilya sektörü son yıllarda yaptığı atılımlarla uluslararası pazarda önemli bir konuma ulaştı.
Türk mobilyaları 213 ülkeye ihraç ediliyor. 2024’te toplam 4,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektörün 2025 yıl sonu hedefi 5 milyar dolarlık ihracatı aşmak” diye konuştu. Sektörün sorunlarından birinin ana ham madde olan odunun ülkedeki yüksek maliyeti olduğuna değinen Güleç, sektörün uluslararası rekabet gücünü koruyabilmesi için Türkiye’de odun ham maddesi üretiminin sektörün ihtiyacını karşılayacak seviyeye çıkarılması ve fiyatların küresel rekabete uygun hale getirilmesi gerektiğini söyledi.
Türk mobilya sektörünün son yıllarda küresel pazarda tasarım ve kalite açısından rekabetçi bir konuma ulaştığının altını çizen Güleç, “Tüketicilerin de fonksiyonel ve akıllı çözümler sunan ürünlere ilgisi sürüyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte bahçe ve balkon mobilyalarına talep artarken, katlanabilir ve kompakt tasarımlara sahip ürünler ön plana çıkıyor” ifadelerini kullandı.
Tüketicilerin mobilya tercihleri değişti
Tüketicilerin mobilya tercihlerinde son yıllarda belirgin bir değişim yaşandığını belirten Güleç, “Sadece şık ve dayanıklı mobilyalar değil, aynı zamanda çevre dostu, fonksiyonel ve akıllı çözümler sunan ürünler de tercih ediliyor. Öne çıkan tüketici beklentileri arasında sürdürülebilir ve çevre dostu malzemeler, fonksiyonellik, minimalist ve zamansız tasarımlar yer alıyor” diye konuştu.
Bahar aylarının gelmesiyle birlikte bahçe ve balkon mobilyalarına talebin arttığına işaret eden Güleç, “Özellikle büyük şehirlerde açık alanların daha verimli kullanılması için katlanabilir ve kompakt tasarımlara sahip ürünler ön plana çıkıyor. Bununla birlikte son yıllarda insanların şehir ve yoğun tempodan kaçma, doğayla iç içe yaşama arzusu da bahçe ve balkon mobilyalarına olan ilgiyi artırıyor.
Hava koşullarına dayanıklı, yer kaplamayan, kolay taşınabilen ve uzun ömürlü malzemelerden üretilen bahçe mobilyaları büyük ilgi görüyor” şeklinde konuştu. Güleç, bahçe mobilyalarında ahşap, bambu ve geri dönüştürülmüş malzemeler gibi çevre dostu materyaller tercih edilirken, modüler ve çok amaçlı tasarımların da dikkat çektiğini kaydetti.
Ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor
Mobilya sektörünün ihracatta ülke ekonomisine ciddi katkılar sağladığını dile getiren Modoko Başkanı Koray Çalışkan da “Mobilya gibi daha büyük ve uzun vadeli harcamalar ertelenen ihtiyaçlar arasında yer alabiliyor. Ancak piyasa normalleşmeye başladığında bu birikmiş talebin açığa çıkması bekleniyor.
Bu da mobilya sektöründe ciddi bir patlama yaratabilir” dedi. Son yıllarda özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde stüdyo daireler ve 1+1 gibi evlerin daha fazla tercih edilmeye başlandığına dikkat çeken Çalışkan, “Tüketiciler hem şık hem de fonksiyonel, yerden tasarruf sağlayan mobilya çözümleri arayışına girdi.
Pandemiden sonra bahçeli, villa tarzı evler de tercih ediliyor. İki tarafta da talepler var diyebiliriz” ifadelerini kullandı. Bahar aylarıyla birlikte insanların açık alanlarda daha fazla vakit geçirmek istediğine değinen Çalışkan, “Bu da doğal olarak bahçe ve balkon mobilyalarına olan ilgiyi artırıyor. Özellikle şehirde yaşayanlar, küçük balkon alanlarını daha fonksiyonel ve estetik hale getirebilmek için pratik çözümler arıyor.
Bu dönemde en çok tercih edilen ürünler arasında katlanabilir masa ve sandalyeler, çok fonksiyonlu oturma grupları gibi yerden tasarruf sağlayan seçenekler öne çıkıyor. Bu yıl bahçe mobilyalarında doğal malzemeler ön planda. Ahşap malzemelerle tasarlanmış mobilyalar oldukça popüler. Bahçe mobilyalarında, dayanıklılık ve uzun ömürlü kumaşlar da tüketicilerin tercih ettiği önemli özellikler arasında yer alıyor” diye konuştu.
“Tedarik zinciri yönetiminde iyileştirmeler sürüyor”
Tüketicilerin mobilya teslimatlarının gecikmesine yönelik şikayetlerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Ahmet Güleç, “Lojistik zincirlerinde yaşanan aksamalar nedeniyle dönem dönem teslimat gecikmeleri yaşanabiliyor. Ancak sektör olarak tedarik zinciri yönetimini iyileştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Üreticilerimiz şu anda bir yandan lojistik altyapılarını güçlendirirken diğer yandan da dijital sipariş takip sistemlerine entegre oluyor. Özellikle lojistik ve depolama sistemlerinin iyileştirilmesiyle teslimatlarda yaşanan sorunların önüne geçilmesini hedefliyoruz”dedi.