Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği'nin yeni yönetimi belli oldu

Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği'nin (MOYSAD) genel kurul toplantısında geçen dönem faaliyetleri ele alınırken yeni dönem yol haritası da belirlendi.

Genel kurul toplantısında derneğin yeni yönetim kurulu da belirlendi. Konfor Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Çetmen, MOYSAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan’dan devraldı.

MOYSAD’ın yeni yönetim kurulu ise Tolga Batallı (Armis Yatak), Metin Gültepe (İşbir Holding), Erdoğan Yayla (Kilim Mobilya), Alper Aksoy (Vize Mobilya), Kemal Şişman (İdaş) Haluk Özel (Modalife) Onur Kıral (Fatih Kıral) ve Mehmet Silahsız’dan (Nevi) oluştu.

Sektör büyüklüğü 10 milyar dolar

Geçen dönem dernekte başkan yardımcılığı yapan Ömer Çetmen, gösterdikleri güven ve teveccühten ötürü MOYSAD üyelerine teşekkür ederek “Geçen dönemde yaptıkları değerli çalışmalar ve gösterdikleri üstün gayretten dolayı Sayın Başkanımız Davut Doğan’a ve Yönetim Kurulu üyelerimize şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

MOYSAD’ın 2021 yılında kurulmuş bir dernek olmasına rağmen kısa sürede çok önemli bir mesafe kaydettiğini söyleyen Çetmen, şunları söyledi: “Hedefimiz yeni dönemde bu başarıları artırarak devam ettirmek olacak. 40 bine yakın üretici ve 65 binden fazla işyeri ve 500 binden fazla kişiye sağladığı istihdamla 10 milyar doları aşkın bir büyüklüğe sahip olan sektörümüz, global pazarlarda da her geçen gün daha fazla söz sahibi oluyor. MOYSAD olarak amacımız, öncelikle tüm sektörü temsil edecek, güçlü yanlarımızı öne çıkarıp dezavantajlarımızı el birliğiyle ortadan kaldıracak bir yapı kurmak ve daha sonra dünya mobilya ticaretindeki konumuzu daha da güçlendirmektir."

Türk mobilya pazarının yüzde 50’sini temsil ediyor

Kurucu üyeleri arasında, Türkiye’nin alanında en büyükleri arasında yer alan 20 şirket ve 30’a yakın marka yer alan MOYSAD’ın Türkiye mobilya pazarının yüzde 50’sinden fazlasını temsil ettiğini anlatan Çetmen, şunları söyledi:

“Sektördeki bu gücümüzü, bugün yıllık 8,5 milyar doların üzerinde ihracatı olan sektörümüzün tam manasıyla kayıt altına alınması, kurumsallaşması ve işini yüzünün akıyla yapan firmalarımızın haksız rekabetten korunması için kullanacağız. Bugün dünya mobilya pazarında 7’nci büyük oyuncu olan ülkemizi ilk 5 arasına sokmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu nedenle sektör trendlerini takip edip tasarımlarımızı tüm dünyaya tanıtacak yurtiçi ve yurtdışı etkinliklerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Ar-Ge ve inovasyon kültürünü en küçük işletmelere kadar sektörde yaygın hale getirecek çalışmalara, emek yoğun bir sektör olan mobilya imalatında kalifiye çalışan sorununa cevap verecek ve eğitim faaliyetlerine öncelik vereceğiz.”