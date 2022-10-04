47. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı açıldı

DÜNYA (BURSA) - 47. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı (MODEF EXPO) kapılarını ziyaretçilerine açtı. İnegöl’ün dünyaya açılan kapısı olan, yeni model ve tasarımların ilk kez görücüye çıktığı fuar, 8 Ekim’e kadar açık kalacak. Fuarın açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, bürokratlar, milletvekilleri ile sektör temsilcileri katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da açılış töreninin ardından fuara iştirak etti. MODEF EXPO’nun açılışında konuşan İnegöl TSO ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, etkinliğin Türkiye mobilya sektörüne ciddi katkı sağladığını söyledi. Uğurdağ, “165 firmamız fuarımıza katılım sağlıyor. Bu sene 90-100 civarında yabancı ülkeden yurtdışı ziyaretçilerimizi ağırlayacağız. İnegöl sanayi, turizm, tarım, köfte ve mobilya şehri. Mobilyanın başkenti, ihracat merkezi. İhracat fazlasında Türkiye’nin 10’uncu büyük ekonomisi olan şehrimiz bu rakamlarını artırarak devam ettiriyor. Hem üretim hem ihracatımız daha da büyüyerek devam edecektir. Dış alım heyetleri, reklam ve tanıtım organizasyonlarımızla İnegöl mobilya sektörünü tüm dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz” dedi.

Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri fuarı gezerek, stantları ziyaret etti.