Balcı: Hafta sonu mağazaların kapalı olması mobilya sektörünü zorluyor

Koronavirüs nedeniyle yurt genelinde hafta sonları sokağa çıkma yasağının uygulanması ve mağazaların da kapalı olması nedeniyle birçok sektör oldukça zorlu günler geçiriyor.

Yüzbinlerce kişiye istihdam sağlayan mobilya sektöründe de mağazacılık operasyonunun hafta sonları sekteye uğraması nedeniyle işlerin kötüye gittiğini belirten Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı (MOSDER) Mustafa Balcı, “Satışların en çok yapıldığı hafta sonlarında mağazaların kapalı olması nedeniyle iç pazarda satışlarımızda ciddi oranda düşüş görüyoruz.” dedi.

"Kısıtlamanın başladığı günden bu yana yüzde 40 kayıp yaşıyoruz"

Hafta sonu mağazaların kapalı olması nedeniyle satış yapadıklarına dikkat çeken Mustafa Balcı, "Hafta içi de çalışan kesim mobilya alışverişi için vakit bulamıyor. Kısıtlamaların başladığı günden bu yana yüzde 40 oranında bir kayıp yaşıyoruz. Mobilyada her ürün online’dan seçilip karar verilebilecek nitelikte değil. Kullanıcılar ürüne dokunmak, malzemesini ve rengini birebir görerek satın almak isterler. En azından belli saatler arasında mağazalar açık olursa tüketicilerimiz mobilya tercihlerine fiziki olarak karar verip ürün siparişlerini verebilirler." şeklinde konuştu.

“Mobilya perakendeciliğinde gelir - gider dengesi bozuldu”

"Mobilya mağazalarının büyüklüğü, giderlerin yüksekliği, sirkülasyonun düşüklüğü, metrekareye düşen ziyaretçi sayısındaki azalma gibi durumlar bayileri zor duruma sokuyor" diyen Mustafa Balcı, “Cadde üzerinde yer alan mağazaların ve mobilya merkezlerinin de marketler gibi bir statüde tutulmasını talep ediyoruz.” diye ifade etti.

Devletin aldığı kararlara her zaman itimat ettiklerini, hafta içi dahil tüm mağazalarda müşteri ve personelin sağlığı için gerekli tüm hijyen kurallarını uyguladıklarını belirten Balcı, "Ancak mağazalarımızın hafta sonu kapalı olması bayilerimizin elini kolunu bağlıyor. Fabrikalarda üretimin aksamadığı ve ihracat konusunda da pandemiye rağmen olumlu bir tablo çizen mobilya sektörü ancak iç pazarda tüketicisine ulaşamıyor. Hafta sonu otellerin bile açık olduğu bu süreçte mobilya mağazalarının da bir an önce açılmasını istiyoruz.” dedi.