Bambi, 765 kişiye danışarak çiftlere özel yatak geliştirdi

LEYLA İLHAN

Geçen yıl stresi azaltan kumlu yatak, bakterileri öldüren borjen yatak gibi yeni ürünleri piyasaya sunan İzmir merkezli Bambi Yatak, yeni yılda geliştirdiği Multi Sleep ile çiftlerin yatak kaynaklı uyku ve sağlık problemlerini çözmeyi amaçlıyor.

765 kişiyle yapılan anketin sonuçlarına göre geliştirilen yatakla ilgili bilgi veren Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, farklı vücut yapılarına sahip çiftlerin uyku esnasında yaşadıkları sorunlarına çözüm olmak için Comfort Balance teknolojisiyle tasarlanan Multi Sleep Yatak’ı geliştirdiklerini söyledi.

Çiftli yatağı kişiselleştiriliyor

Multi Sleep, tasarımında bulunan 54 farklı bağımsız modüler silindir ile yatağı istediği zaman istediğiniz sertlikte ayarlama olanak tanıdıklarını aktaran Gökmen, “Yeni nesil ürünü Multi Sleep ile kişisel yatak tercihini tek bir yatakta sunan Bambi Yatak, özellikle farklı vücut yapılarına sahip çiftler için geliştirilen bu teknoloji ile çiftlerin yatak sertliğini bölgesel olarak kendi istediklerine göre ayarlayabilmelerine olanak tanıyor. Bu sayede çiftlerden biri yumuşak yatakta uyurken, diğeri daha sert bir yatakta uyuyabiliyor ve aynı yatakta ayrı konfor yaşanıyor.” dedi.

Dünyada ilk örnek

Dünyada bunu anlık olarak yapan tek firma olduklarını aktaran Gökmen, “Sert, ekstra sert, yumuşak, ekstra yumuşak gibi 27 farklı seçenek sunuyoruz. Ayak bölgesine kadar istediği gibi yönlendirebiliyor. Bunu anlık olarak gerçekleştirebildiğimiz için ayrışıyoruz. Fiyat anlamında diğer yataklarımıza yakın bir bütçede.” diye konuştu.

100 bin adet üretim planlıyor

Emre Gökmen, 2.5 milyon TL’lik Ar-Ge bütçesiyle Bambi mühendisleri tarafından geliştirilen Comfort Balance teknolojisiyle tasarlanan Multi Sleep’ten ilk etapta, 100 bin adet üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Gökmen, ürünü 20 farklı ülkeye ihraç etmeyi amaçladıklarını açıkladı.

250 mağaza açacak

1965 yılında bir aile firması olarak kurulan özellikle son 12 yılda yatak üzerine yoğunlaşan Bambi, mağazalaşama atağını sürdürüyor. İzmir Torbalı’da bulunan 70 bin metrekarelik tesislerinde günlük 1500 üretim kapasitesi ve 20’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Emre Gökmen, “Tüm olumsuzluklara rağmen 2020’de yüzde 65 büyüyerek hedeflerimizin üzerine çıktık. İstihdamı da 270 artırarak 720 kişilik bir ekibe çıkardık. Halihazırda yurtiçinde 500, yurtdışında ise 100 mağazamızla faaliyet gösteriyoruz. Bu yıl ise yurtiçinde 700, yurtdışında ise 150 mağazaya çıkmak istiyoruz.” dedi.