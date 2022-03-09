En çok mobilya tasarımı tescil ettiren firmalar ödüllendirildi

DÜNYA (BURSA) - 28 Şubat-5 Mart tarihlerinde düzenlenen, Türkiye’nin en büyük sektörel tasarım etkinliği “I’m Design” programı tasarım konusundaki söyleşilerle tamamlandı. İMOS’un ‘Tasarım Her Dili Konuşur’ mottosuyla gerçekleştirdiği ve mobilya sektörü temsilcileri ile 20 üniversitede endüstriyel tasarım eğitimi alan 400’ü aşkın öğrencinin katıldığı “I’m Design” programının söyleşiler bölümünde Interprint firmasından Maurizio Burato, Arman Tasarım’ın sahibi Murat Armağan, Vivense’den Serhan Giray, Deadalus Tasarım firmasından Emre Evrenos, Nazar Şigaher ve Pınar Uçkan genç tasarımcılarla buluştu. Starwood’un ana sponsorluğunda, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, MODEF Fuarcılık, Samet AŞ ve Zirve Lazer Kesim Atölyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonun son gününde, “I’m Design” workshop programına katılan 42 genç tasarımcıya sertifikaları verildi. Etkinlikte ayrıca İnegöl’de en çok mobilya tasarım tescili yaptıran firmalar olarak, 139 mobilya tasarımı tescil ettiren Çilek Mobilya’ya, 93 mobilya tasarımı tescil ettiren Weltew Mobilya’ya, 73 mobilya tasarımı tescil ettiren Vivense firmasına ve 51’er mobilya tasarımı tescil ettiren Alsaray Mobilya ile Modis Mobilya’ya “I’m Design” özel ödülü verildi.

Organizasyonu değerlendiren İMOS Başkanı Osman Aybil, “‘Tasarım Her Dili Konuşur’ mottosuyla gerçekleştirdiğimiz ve sektörümüze önemli katkılar sağlayan “I’m Design” etkinliğimizi ilerleyen yıllara daha da geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ülkemiz daha katma değerli ürünler imal edebilsin istiyoruz. Çünkü üretimde katma değerin karşılığı tasarımdır. Tasarım ürünü farklılaştırıyor ve katma değerini artırıyor. Çalışmalarımıza iştirak eden, emeği geçen ve katkı sağlayan sektör mensuplarımıza, yurt içi ve yurt dışından gelen değerli konuşmacılarımıza, etkinliğimize katılan 20 üniversiteden 400’ü aşkın genç tasarımcımıza ve sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.