Ersa, ABD pazarıyla ihracatını ikiye katladı

Hüseyin GÖKÇE

ABD pazarına ilk kez girdiği 2021 yılında ihracat miktarını iki katına çıkaran Ersa Mobilya, kurulunun 60’ncı yılını kutlamaya hazırlandığı 2022 yılında ise İngiltere, Almanya ve Hollanda olmak üzere Avrupa pazarına odaklandı. Pandemi sonrası ofise dönüş süreciyle ilgili olarak “Returning to Workspaces After Pandemic” isimli bir program hazırlayan Ersa, fabrikalarındaki enerji ihtiyacını ise çatıya kuracağı güneş santralleriyle karşılayacak. Şirket 2022 yılında ayrıca Başkent OSB’deki arsasında yeni bir fabrika kurarak üretim bandını geliştirecek. Ersa Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Ata, temelleri 1958 yılında Sivas’ta atılan şirketin, bugün 60 bin m2 alanda, 4.5 milyon m2 panel işleme, 530 bin parça mobilya üretim kapasitesiyle sektörün önemli oyuncularından birisi haline geldiğini söyledi.

Kurumsal sürdürülebilirlik politikaları dahilinde çevreci üretim ve tasarım anlayışını desteklediklerini belirten Ata, yatırımlarının temelini Ar-Ge ve inovasyonun oluşturduğunu bildirdi. Haworth, Cappelini ve Quadrifoglio gibi dünyaca ünlü mobilya markalarının Türkiye temsilciliğini de yürüttüklerini vurgulayan Yalçın Ata, ofis mobilyaları kategorisindeki ilk Ar-Ge merkezini Ankara üretim tesisi bünyesinde kurduklarını belirtti. İstanbul Altunizade binasındaki tasarım merkezinin de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescil edildiğini dile getiren Ata, kuruluşlarının 60’ıncı yılı kapsamında geliştirdikleri yeni yaşam serisini ilk kez 14. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda tanıttıklarını aktardı.

İhracatın payı yüzde 65'e çıkacak

Geride bıraktığımız 2021 yılında ABD’de yaptıkları çalışmayla ihracat hacimlerini ikiye katladıklarının altını çizen Yalçın Ata, markalı satış konusunda tasarıma yaptıkları yatırımın sonuçlarını her geçen gün daha detaylı gözlemleyebildiklerini bildirdi. 2020 yılında belirledikleri hedef doğrultusunda ihracatın ciro içindeki payını yüzde 65 olarak güncellediklerini ifade eden Ata, Almanya, İngiltere ve Hollanda ile ilgili özel çalışma başlattıklarını anlattı.

Başkent OSB'de yatırıma başlıyor

Pandemi sürecinde insanların evlerinde daha çok vakit geçirmeleriyle birlikte “hibrid” çözümleri ön plana çıkardıklarını anlatan Yalçın Ata, “Oldukça geniş bir ekiple “Returning to Workspaces After Pandemic” isimli bir dosya hazırladık” diye konuştu. Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan alana 2022 yılında yatırıma başlayacaklarını ifade eden Ata, aynı zamanda fabrika çatılarını güneş panelleri ile revize ederek kendi enerjilerini güneşten üretmeyi hedefl ediklerini söyledi.