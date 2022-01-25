Gençlerin zeka türüne göre ürettiği mobilyaları fuarda sergiliyor

BURSA (DÜNYA) - Gençlerin yaşam odalarında hayalleriyle buluşmasını hedeflediklerini belirten TİTİ Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Baştürk, ‘‘Gençliği anlamak adına trendleri takip ediyoruz. Bugün gençleri hız ve performans içinde yaşıyor. Y kuşağı teknoloji ile birlikte yaşarken hıza, Z kuşağı teknolojinin içine doğduğu için performansa önem veriyor. Uzman kurum ve kişilerle birlikte yaptığımız çalışmalar yetkinliğin erken yaşlarda desteklenmesinin çok önemli olduğunu gösterdi. Özellikle eğitim ve sosyal hayatlarına yön veren yeni yaklaşımları ele aldık. Zeka türlerine göre modellemeler yaptık’’ dedi.

Uzmanlarla belirlenen 8 zeka türü olan Sözel, Mantıksal, Görsel, Müziksel, Bedensel, Doğa, İçsel ve Sosyal Zekâ konseptini oluşturduklarını ifade eden Baştürk, yeni konsepti ilk kez İstanbul Mobilya Fuarı’nda sergilediklerini anlattı. Bülent Baştürk, “Zeka türlerine göre genç mobilya konsepti ile imajımızı renklendirmiş olduk. Yeni çıkan ürünlerimizi bu yetkinliklere göre tasarlıyor ve üretiyoruz. Mesela sosyal zeka yetkinliğine sahip gençlerimizin odalarına toplantı masası ilave ettik. Fuar alanında 8 zeka türüne göre örnek genç odası ürünlerimiz yanında “yapay zeka”yı da vurgulayan bir “meta oda” bulunuyor. Artırılmış gerçeklikle bu odada ürünlerimizi sergiliyoruz. Kişiselleştirilen ürünlerle odalarını hem hayat hem de hayal odasına çeviriyoruz. Hayallerine giden hayat yolculuğunda her anı değerlendirmek, deneyimlemek ve farkındalık üretmek adına odalarını yeniliyoruz. Bu kapsamda metaverse dünyasına yönelik çalışmalarımızı da “yapay zeka” odasıyla sergiliyoruz” diye konuştu.

Artırılmış gerçeklik ile yeni modelleri tanıtıyor

Fuara davet ettikleri uluslararası müşterilerilerine bu yenilikleri aktaran online fuar davetiyeleri gönderdiklerini dile getiren Baştürk, fuarda 200 metrekarelik alanda yeni ürünleri sergilediklerini söyledi. Metaverse ile mobilya sektöründeki markaların sanal ürünler için hazırlıklarını uyarlamaya başladıkların aişaret eden Bülent Baştürk şunları söyledi: “Firma olarak hem sanal mağaza ve VR gözlükle birlikte alıcıyı firmaya çekecek hem de pazarlama yöntemine farklı bir bakış açısı sunacak alternatifleri hazırladık. İstanbul Mobilya Fuarı’nda “Sanal Gerçeklik” ve “Artırılmış Gerçeklik” teknolojilerini kullanarak çocuklarımız ve gençlerimiz için geliştirdiğimiz modelleri teknolojik kurgularla daha dikkat çekici biçimde sunuyoruz. Teknolojiye yaptığımız bu yatırımla bugüne kadar ihracat yaptığımız başta Almanya, Belçika ve Avustralya, İngiltere olmak üzere, Avrupa, Ortadoğu ve pasifik ülkelerinde de ihracat planlıyoruz. En büyük değere sahip gençlere hizmet çeşitliliğimizi artırmanın gururunu yaşıyoruz.”