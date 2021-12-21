İnegöllü mobilyacılar Avrupa’ya Almanya’dan açılacak

Esra ÖZARFAT

BURSA - İMOS Başkanı Osman Aybil, Avrupa, ABD ve Afrika’yı hedef Pazar olarak belirlediklerini kaydederek, ilk somut adımı Almanya’da attıklarını duyurdu. Bielefeld’de kurdukları şirkette oluşturulacak pazarlama ekibinin Avrupa pazarındaki perakendecilere doğrudan ulaşarak mobilya temin edeceğini anlatan Aybil, “Avrupa, konteyner bazlı ticarettense, bir ürün sipariş edip onu almayı tercih ediyor. Kurduğumuz merkez, Avrupa’daki bu talebe cevap verecek. Lojistiğin de dahil olduğu bir network oluşturacağız. Tüm operasyon Almanya’daki merkezde toplanacak ve oradan siparişlere göre dağıtılacak. Eğer Almanya’da sürdürülebilir olursak Avrupa’nın tamamında daha hızlı ve kalıcı bir büyüme yakalayabiliriz. Kaliteli mobilya yapıyoruz ve bunu hedef pazarımızın merkezinde anlatmamız gerekiyor. Almanya’dan Avrupa’ya açılacağız. Hedef odaklı ilerliyoruz. Bu sistemi Avrupa’da başarılı bir şekilde uygulayabilirsek ikinci etapta ABD, ardından da Afrika’da benzer bir sistem uygulama düşüncemiz var. Böylelikle ürünlerimizden en iyi katma değeri sağlayabileceğiz” dedi. Avrupa’daki önemli fuarları takip ettiklerini ve son olarak eylül ayında Almanya’da düzenlenen MOW fuarına 10 firma ile katıldıklarını belirten Osman Aybil, fuar alanında 365 gün sergilenebilir bin 500 metrekarelik alan kiralayarak İnegöllü mobilyacıların hizmetine sunduklarını söyledi. 2022 fuar takviminin de netleştiğini dile getiren Aybil; Ukrayna, Dubai, Almanya, Rusya’daki fuarlara katılacaklarını, ayrıca Hindistan’ın Delhi kentinde fuar düzenleyeceklerini bildirdi. Osman Aybil, gelecek yıl 4’üncüsünü düzenleyecekleri Hindistan fuarı sayesinde bu ülkeye yapılan ihracatın her yıl katlanarak büyüdüğüne dikkat çekti. Aybil, çeşitli ülkelerdeki ticari konsolosluklar aracılığıyla işbirliği fırsatlarını da değerlendirdiklerinin altını çizdi.

Garanti markasıyla kalite korunacak

İnegöl Mobilyası Garanti Markası projesi ile ilgili de bilgi veren İMOS Başkanı Osman Aybil, perakendecilerin dahil edileceği belgelendirme ve denetleme sistemi ile tüketicilere güvenilir ve garantili alışverişin kapılarını açacaklarını söyledi. İnegöl’de kalite standardını kalıcı hale getirmek için bir test merkezi kurma hazırlığında olduklarını da ifade eden Osman Aybil, uluslararası akreditasyonları da yapılacak olan merkezin vereceği sertifikaların da yetkililer tarafından sürekli denetleneceğini aktardı. İMOS olarak birinci önceliklerinin eğitim olduğuna vurgu yapan Osman Aybil, “Gençlerin sektöre kazandırılmasından çalışanların kişisel gelişime kadar pek çok alanda eğitimi önemsiyoruz. Mesleki eğitimle ilgili çalışmaları İnegöl’de başlattık. Tematik lise olarak eğitim veren Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sektörümüzün ihtiyaç duyduğu kalifiye personeli yetiştirmeye yönelik çalışmamız var. İnegöl’de mobilya sektöründe 6 bin 200 kadın çalışan var. Kadın istihdamının artırılması yönünde de çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu. Aybil, bu yıl 8’incisi düzenlenecek “I’m Design” etkinliğinin de hibrit şekilde 28 Şubat ile 5 Mart tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

İnegöl’ün 2020 mobilya ihracat 553.3 milyon dolar, ithalatı ise 3.1 milyon dolar. Sektör geçen yıl 550.2 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi. Geçen yıl 877 ihracatçı firma vardı.

Sektörün istihdamı: 48 bin. 2 bin 800 kayıtlı mobilya üreticisi bulunuyor.